Un estudio del IMCO reveló que México se ha retrasado en materia de transición energética. Crédito: Enel México

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De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Friedrich Naumann, de los países que integran el T-MEC, México es el que más se ha rezagado en la transición energética.

El documento titulado “La transición energética de América del Norte” detalla que, en 2025, el 77 por ciento de la generación de energía eléctrica en Canadá provino de fuentes renovables, 24.3 por ciento en Estados Unidos y 23.5 por ciento en México.

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México es el país que más se ha rezagado en la transición energética en América del Norte

En ese sentido, el principal combustible para generar energía eléctrica en nuestro país fue el gas natural, con 61.2 por ciento del total, ante un mayor uso de los ciclos combinados, seguido de hidroeléctrica, térmica convencional, eólica y solar.

“Con esto, la generación de energías limpias significó 23.5 por ciento del total de la energía generada en 2025, lejos de la meta planteada de 38 por ciento prevista en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese)”, explica el análisis.

Cambio más considerable se vio en la generación fotovoltaica

Además, el documento detalla que el cambio más notable se dio en la generación fotovoltaica, que pasó de participar 0.04 por ciento a 6.1 por ciento del total de energía, superando la eólica; mientras la hidroeléctrica y el carbón retrocedieron de 9.4 a 5.5 y 10.7 a 8.7 por ciento, en ese orden.

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La Sener aún opera con planes que le heredó el gobierno de AMLO. Crédito: X/ @SENER_mx

Mientras que en Estados Unidos –que es el mercado eléctrico más grande de la región–, el gas natural representó el 41.9 por ciento, a su vez, la nuclear, eólica y fotovoltaica aportaron 18.4, 10.9 y 6.9 por ciento, respectivamente.

Pese a las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump, el caso más sobresaliente fue la caída de la participación del carbón en la matriz energética, con un 17.1 por ciento.

“En conjunto, las renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica y biomasa) representaron 24.3 por ciento de la generación eléctrica del país”, agrega el estudio.

Un ejemplo, según el documento, es el del estado de Texas, que triplicó la participación de la energía solar en su generación eléctrica en cuatro años, al pasar de cuatro a 12 por ciento entre 2021 y 2025, al tiempo que redujó el carbón de 19 a 13 por ciento.

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Canadá muestra músculo, gracias a sus hidroeléctricas

Canadá tiene la generación eléctrica más limpia de la región gracias al peso histórico de las hidroeléctricas. Aunque el gas natural aumentó su participación en la última década, su peso sigue siendo el más bajo de las tres naciones, con alrededor de 15 por ciento.

El año pasado, la hidroeléctrica dominó la generación de energía eléctrica en Canadá, con 54.9 por ciento del total.

Entre tanto, los combustibles fósiles y biomasa aportaron 22.9 por ciento, seguido de la nuclear, eólica y fotovoltaica, con 13.0, 8.1 y 1.0 por ciento, respectivamente, expone el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann.

México debe acelerar proyectos de transmisión, recomienda el análisis

Dada la situación que vive México, el IMCO recomendó que México debe acelerar el despliegue de proyectos de transmisión y aprovechar a cabalidad los mecanismos de financiamiento que existen, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con acceso a capital, entre los que destacan los bonos sostenibles, líneas de crédito con banca de desarrollo multilateral y un a Fibra E.

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Sheinbaum presume proyecto hidroeléctrico de CFE en el cauce del río Grijalva. (Foto: CFE)

“La necesidad de expansión y refuerzo de la red demanda montos de inversión muy grandes que requieren explorar más fuentes y estructuras de financiamiento.

“El Programa de Desarrollo 2026-2030 prevé unos 132 mil millones de pesos para transmisión, de los cuales Fibra E cubriría unos 48 mil millones. Será necesario explorar más fuentes y estructuras de financiamiento para concretar su objetivo”, sostiene el documento.

Parece que este tema poco le preocupa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dado que poco habla de él pese a su importancia para el T-MEC, entre tanto, un análisis reveló que México es el que más se ha rezagado en transición energética en América del Norte.

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