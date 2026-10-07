El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”

Mohamed descarta que su regreso a Argentina implique un acuerdo y asegura que evaluará su energía tras el Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Tras años al frente de proyecto, el banquillo de Toluca FC no parece pesarle a Antonio Mohamed.

Mientras los rumores lo empujan hacia Argentina y el cierre del Apertura 2026 se acerca cada vez más, el “Turco” respondió con una escena poco habitual: hojas en mano, una lista de técnicos rivales y una frase para recordar que sigue de pie entre tantos cambios.

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Toluca FC llega a la Jornada 11 del Apertura 2026 frente a Tigres UANL como líder general con 20 puntos. REUTERS/Daniel Becerril

Antes de la visita a Tigres UANL en la Jornada 11 de la Liga MX, Mohamed no prometió quedarse para siempre ni anuncia una despedida.

Habló de una decisión que tomará cuando termine el torneo, lejos del ruido y a partir de una pregunta personal: si todavía siente la energía para seguir guiando a los Diablos Rojos.

Mohamed deja el futuro en manos de sus sensaciones al final del torneo

La pregunta sobre su regreso a Argentina abrió la puerta a interpretaciones sobre un posible adiós. Este miércoles 7 de octubre, durante la conferencia previa al partido ante Tigres, Antonio aclaró que volver a su país no equivale a tener un acuerdo para dirigir en otro club.

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El argentino explicó que su decisión no depende de una oferta inmediata ni de las versiones que circulan. Si en algún momento deja Toluca, sostiene, la prioridad no sería incorporarse de forma inmediata a otro banquillo: “Si me voy de Toluca es para descansar, no para otra cosa”.

El técnico insiste en que no existe una definición sobre diciembre y que, por ahora, se encuentra “muy feliz” con su trabajo en el club.

El estratega señaló la mala prensa sobre su continuidad pese a sostener una etapa de dos años en el banquillo de los Diablos. REUTERS/Eloisa Sanchez

El “Turco” reveló además que ni su hijo, quien forma parte de su cuerpo técnico, ni otros integrantes de su familia conocen el momento en que terminará su ciclo. La decisión nacerá de una evaluación interna que realiza después de cada competencia.

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Mohamed explicó que al final de un torneo medita si aún mantiene la fuerza para aportarle al equipo. Si considera que puede continuar, habla con los dirigentes para extender el proyecto; si siente que ya no tiene esa energía, la conversación toma otro rumbo.

En este sentido, la postura no cierra la puerta a una salida futura, pero sí rechaza una ruptura inminente: “Todos los ciclos se terminan”, reconoció, aunque remarcando que nadie puede establecer cuándo llegará ese día para los Diablos.

“Pasaron todos esos técnicos y yo sigo acá”: la respuesta del Turco a sus críticos

Mohamed no se limitó a negar rumores. También respondió a la versión que lo señala como un entrenador que abandona proyectos antes de cumplirlos. Para hacerlo, llegó a la conferencia con hojas en mano y un conteo de los cambios que han vivido otros banquillos de la Liga MX.

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El técnico recordó que asumió el mando de los Diablos Rojos en diciembre de 2024 . Desde entonces, calcula que su equipo enfrentó a 60 entrenadores distintos entre los demás clubes de Primera División.

En su relación aparecieron equipos con cuatro o cinco cambios de técnico, como Puebla , Santos Laguna , Atlético de San Luis , Cruz Azul , Monterrey , León , Pachuca , Necaxa y Mazatlán . El conteo sirvió para colocar a su cuerpo técnico como el de mayor permanencia.

Antonio señaló que las versiones sobre su partida circulan desde junio de 2025.

El timonel del Turco registra cuatro campeonatos al frente de Toluca FC, incluidos el Clausura 2025 y el Apertura 2025. (Crédito AFP)

Aseguró que, cada vez que se habla de una fecha para su salida, los rumores terminan por quedarse sin sustento: “Pasaron todos esos técnicos y yo sigo acá en el banquillo de Toluca”.

El “Turco” también reclamó que se le haga “mala prensa” por las versiones sobre su futuro, pese a que su cuerpo técnico sostiene una etapa de dos años en el club.

Así, la continuidad coincide con una racha de títulos para los Diablos Rojos. Mohamed ya levantó el Clausura 2025, el Apertura 2025, la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup 2026, aunque todavía ve dos metas pendientes en el calendario.

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Tigres aparece como una prueba antes de la recta final del año

El siguiente reto será Tigres en el Estadio Universitario, una visita que Antonio reconoce como una prueba de exigencia. Toluca llega como líder del Apertura 2026 con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas.

El entrenador sostiene que le gusta competir contra Tigres y América porque son equipos que obligan a medir el nivel real de un plantel. A su juicio, vencerlos abre el camino para aparecer de forma constante en las finales.

La visita al Volcán también carga con un antecedente incómodo. Mohamed no gana como entrenador en esa cancha desde los Cuartos de Final del Clausura 2016 , cuando Rayados venció 3-1 a Tigres.

Con Toluca, el técnico suma dos empates y una derrota en tres visitas. Los Diablos llegan por encima de los felinos en la tabla, pero el “Turco” reconoce que jugar en Nuevo León mantiene un grado alto de dificultad.

El director técnico de Toluca FC no consigue una victoria como visitante ante Tigres UANL desde el Torneo Clausura 2016. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, el técnico concentra su mirada en sostener el liderato, pelear por el Apertura 2026 y preparar a Toluca para la Copa Intercontinental de diciembre.