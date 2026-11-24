La renuncia de Esteban Ramírez Zepeta a Morena Veracruz. (Esteban Ramírez)

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Esteban Ramírez Zepeta presentó su renuncia a la presidencia estatal de Morena en Veracruz, luego de la polémica generada por la difusión de fotografías en las que aparece en ropa interior durante la celebración de su cumpleaños.

El político informó que entregó su dimisión a la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, y aseguró que se trata de una decisión personal.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el ahora exdirigente explicó que tomó la determinación después de participar en una reunión de dirigencias estatales en la Ciudad de México y conversar con militantes y simpatizantes del movimiento en Veracruz.

“Después de todo lo sucedido en redes sociales y medios de comunicación, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a nuestra dirigenta nacional, Ariadna Montiel, para separarme del encargo que tengo como presidente del partido aquí en Veracruz”, expresó.

Ramírez Zepeta deja la dirigencia de Morena tras seis años

En su mensaje, Ramírez Zepeta sostuvo que su salida responde a la necesidad de anteponer los principios, la honestidad y la unidad de Morena. También aclaró que la decisión fue tomada por cuenta propia y agradeció la confianza que recibió durante su trayectoria al frente de la organización política.

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Ariadna Montiel recibió la renuncia de Ramírez Zepeta. (Morena)

El morenista recordó que asumió la responsabilidad de coordinar los trabajos del partido en Veracruz en 2020. Aunque inicialmente su periodo como dirigente contemplaba tres años, explicó que en 2025 el Congreso Nacional de Morena determinó ampliar por dos años más los encargos de las dirigencias estatales.

De esta manera, su permanencia al frente del partido se extendió durante aproximadamente seis años.

Durante su despedida, también reconoció el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle García, a quien se refirió como su lideresa estatal, y destacó la relación de compañerismo que, aseguró, han mantenido durante varios años.

Fotografías de Esteban Ramírez Zepeta desatan críticas

La renuncia ocurre después de que, durante el fin de semana, circularan en redes sociales fotografías del dirigente morenista mientras celebraba su cumpleaños junto con otros dos hombres.

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Uno de los acompañantes es aspirante a diputado y el otro fue señalado por un accidente mortal. (Redes Sociales)

En las imágenes, los tres aparecen en ropa interior, lo que provocó cuestionamientos y críticas hacia el presidente estatal del partido.

Uno de los acompañantes fue identificado como Fernando Eduardo Vázquez Ferman, trabajador del Gobierno de Veracruz y aspirante a la candidatura de Morena a una diputación local por el distrito 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla.

El otro fue identificado como Carlos Alberto N., quien en 2025 fue imputado por el presunto delito de homicidio culposo, luego de un accidente en el que murió un joven ciclista de Uxpanapa. El hecho ocurrió cuando una camioneta que formaba parte del convoy relacionado con una actividad de campaña atropelló al joven.

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Entre los antecedentes de la polémica también se encuentran los siguientes hechos:

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales durante el fin de semana del 21 de noviembre .

Las imágenes mostraban a Ramírez Zepeta acompañado de dos hombres durante su celebración de cumpleaños.

Uno de los acompañantes fue señalado por su relación con el Gobierno estatal .

El otro había sido imputado por un caso de homicidio culposo ocurrido en 2025.

Los perfiles de los dos hombres que aparecen junto al dirigente morenista en las fotografías. (Redes Sociales)

Rocío Nahle y Esteban Bautista reprobaron las fotografías

Antes de que se anunciara la renuncia, la gobernadora Rocío Nahle García calificó como reprobables las imágenes y consideró que quienes tienen responsabilidades públicas deben cuidar su comportamiento tanto en el ámbito público como en el privado.

La mandataria señaló que las personas con encargos políticos representan a sus instituciones y sostuvo que correspondía a la dirigencia partidista determinar las acciones pertinentes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, calificó el episodio como penoso.

Aunque manifestó respeto por la vida privada de su compañero de partido, consideró que la situación afectaba la imagen de quien encabeza una dirigencia.

Nahle pidió a Morena tomar medidas tras la difusión de imágenes del dirigente estatal. Captura de pantalla

¿Quién sustituirá a Esteban Ramírez Zepeta en Morena Veracruz?

En su pronunciamiento, el dirigente saliente aseguró que continuará participando en las actividades de Morena y respaldará a quien designe el Comité Ejecutivo Nacional para asumir la presidencia estatal, ya sea mediante la figura de delegado en funciones de presidente.

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También ofreció poner a disposición de su sucesor la experiencia y la estructura territorial que, afirmó, se construyó durante los años que encabezó el partido en Veracruz.

“Yo me voy tranquilo, dejo la dirigencia estatal, pero siempre todas y todos cuentan con un compañero y con un amigo desde la trinchera en que esté apoyando a esta Cuarta Transformación”, manifestó.

Finalmente, reiteró que seguirá trabajando con la militancia y recorriendo la entidad, aunque desde otra posición dentro del movimiento.