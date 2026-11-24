César Arturo Ramos será uno de los árbitros centrales para los cuartos de final del Apertura 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Están por iniciar los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Los ocho clubes clasificados a la liguilla comenzarán con los primeros duelos de ida, por ello, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este martes 24 de noviembre las designaciones del equipo arbitral para los cuatro partidos de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los primeros enfrentamientos se disputarán entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre de 2026. La Comisión de Árbitros designó a cuatro árbitros centrales distintos para los partidos de ida de los cuartos de final. Y entre los nombres que figuraron está el de César Arturo Ramos como juez central del León vs Cruz Azul.

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Por medio de un comunicado, la FMF compartió los nombres de los árbitros centrales que se encargarán de impartir justicia en los primeros 90 minutos de la eliminatoria, ellos son los silbantes designados:

Guillermo Pacheco Larios ( Toluca vs Atlas ).

Víctor Alfonso Cáceres Hernández ( Rayados vs América ).

Fernando Hernández Gómez ( Pachuca vs Chivas ).

César Arturo Ramos Palazuelos (León vs Cruz Azul).

Chivas cerró la jornada regular como líder de la tabla al vencer 1 - 0 a Cruz Azul (REUTERS/Daniel Becerril)

Designaciones arbitrales para los cuartos de final de ida del Apertura 2026 Liga MX

Cada encuentro contará con un equipo de seis árbitros, incluido el soporte del VAR (Videoarbitraje Asistente). La jornada del miércoles albergará dos de los cuatro partidos.

En el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Guillermo Pacheco Larios dirigirá el cruce entre Toluca y Atlas. Lo secundarán Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Daniel Gabriel Martínez Mendez como asistentes, Joaquín Alberto Vizcarra Armenta como cuarto árbitro, y la dupla de VAR compuesta por Mario Terrazas Chávez y Michel Caballero Galicia.

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En el Estadio BBVA de Monterrey, el encuentro entre Rayados y América quedará a cargo de Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Sus asistentes serán José Ibrahim Martínez Chavarría y Enrique Isaac Bustos Díaz, mientras que Maximiliano Quintero Hernández ocupará el rol de cuarto árbitro. Jorge Abraham Camacho Peregrina y Vicente Jassiel Reynoso Arce operarán el sistema del VAR.

Para el jueves 26 de noviembre se completará la ida de los cuartos con otros dos partidos. En el Estadio Hidalgo de Pachuca, Fernando Hernández Gómez arbitrará el partido entre Pachuca y Chivas, con Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila como asistentes, Katia Itzel García Mendoza como cuarta árbitra, y Erick Yair Miranda Galindo junto a Ana Cristina Guarneros Lezama en el VAR.

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El cotejo entre León y Cruz Azul en el Estadio Nou Camp de León cerrará la programación de ida. César Arturo Ramos Palazuelos será el árbitro central, con Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Óscar Yahir Barriga Castro como asistentes, Jesús Rafael López Valle como cuarto árbitro, y la pareja de Óscar Macías Romo y Manuel Alfonso Martínez Sánchez a cargo del VAR.

Cruz Azul defiende el título ante León: los técnicos que pelean por el campeonato

Joel Huiqui es el técnico más joven de los cuatro en conquistar recientemente el campeonato. El exfutbolista mexicano levantó el Clausura 2026 como interino de Cruz Azul, luego de sustituir al argentino Nicolás Larcamón.

El entrenador originario de Los Mochis condujo a La Máquina a su décima estrella en Ciudad Universitaria, donde venció a Pumas en mayo de 2026. Ese resultado le permitió quedarse como director técnico oficial del Club de Futbol Cruz Azul.

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En su segunda Liguilla consecutiva, Huiqui intentará defender la corona y mantener al equipo en la carrera por el bicampeonato. Los celestes terminaron el Apertura 2026 en el segundo sitio con 32 puntos y enfrentarán al Club León en cuartos de final.

La ida se disputará el jueves 26 de noviembre en el estadio Nou Camp. La vuelta está programada para el domingo 29 de noviembre en el estadio Azteca.

Guillermo Almada, por su parte, volvió a la Liga MX para tomar el puesto que dejó André Jardine en el América. El uruguayo se alejó del futbol mexicano durante una temporada antes de aceptar el proyecto de las Águilas para el Apertura 2026.

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Almada obtuvo su primer campeonato de Primera División con Pachuca en el Apertura 2022. Los Tuzos vencieron 8-2 en el marcador global a Toluca, tras imponerse 1-5 en la ida y 3-1 en la vuelta.

Pachuca también avanzó a la actual Liguilla bajo el mando del mexicano Benjamín Mora. Almada afronta ahora una exigencia distinta con el América, que encadena cinco partidos sin ganar antes de la fase final.

Las Águilas podían terminar como líderes generales, pero una derrota de último minuto ante Tigres UANL las dejó en el tercer lugar con 30 puntos. El América buscará su estrella número 17 frente a Monterrey, mientras Rayados aspira a obtener su sexto título de liga.

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Antonio Mohamed es el entrenador con más campeonatos de Liga MX entre los ocho técnicos que participarán en la próxima Liguilla. El argentino suma cinco títulos de Primera División con cuatro equipos distintos.

El Turco fue campeón con Xolos de Tijuana en el Apertura 2012, con América en el Apertura 2014 y con Monterrey en el Apertura 2019. También conquistó el Clausura 2025 y el Apertura 2025 con los Diablos Rojos del Toluca FC.