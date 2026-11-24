Esta semana comienza la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Mx (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Continúa la cuenta regresiva para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Los técnicos: Joel Huiqui, Guillermo Almada, Antonio Mohamed y Matías Almeyda dirigirán a Cruz Azul, América, Toluca y Monterrey, respectivamente, en busca de sumar un nuevo título a su palmarés.

Los cuatro estrategas comparten el antecedente de haber obtenido al menos un campeonato en la Primera División y buscarán dicha proeza desde sus actuales banquillos en esta Fase Final. El estratega más joven en conquistar el trofeo de campeón fue Joel Huiqui, en el torneo Clausura 2026 en su función de interino con el Cruz Azul.

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Al reemplazar al argentino, Nicolás Larcamón, el exjugador mexicano tomó las riendas de la Máquina Cementera para levantar la décima en Ciudad Universitaria frente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en mayo último.

Ganar el cetro le valió a Joel Huiqui el puesto de entrenador oficial del Club de Futbol Cruz Azul. En su segunda Liguilla consecutiva el mochitense enviará lo mejor de su arsenal para defender la corona y mantenerse en la pelea por el bicampeonato.

El técnico obtuvo el título con Cruz Azul durante su interinato (joel_huiqui3)

Cruz Azul cerró el Apertura 2026 en el segundo sitio con 32 puntos y enfrentará al Club León en Cuartos de final. La ida se jugará en el estadio Nou Camp el jueves 26 de noviembre y la vuelta el domingo 29 desde el monumental estadio Azteca.

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Guillermo Almada llega al Club América tras coronar al Club Pachuca en la Liga Mexicana

El director técnico ganó el campeón del Apertura 2022 con Pachuca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uruguayo, Guillermo Almada, aceptó la propuesta para dirigir al Club América y ser el sucesor de André Jardine en su regreso a la Liga MX. El charrúa se alejó del Futbol Mexicano durante una temporada y volvió para hacerse cargo de las Águilas en el Apertura 2026.

El nombre de Guillermo Almada aparece en los registros históricos de la Primera División una vez que consiguió el campeonato del Apertura 2022 con los Tuzos del Club Pachuca, plantilla que se instaló a la presente Liguilla bajo el mando del mexicano Benjamín Mora.

Almada guió a los Hidalguenses a la cima de aquel torneo para celebrar su primera corona de la Liga Mexicana. El Club Pachuca ganó la copa tras propinar una histórica goliza a los Diablos Rojos del Toluca FC, 8-2 en el global, a raíz del 1-5 en la ida y 3-1 en la vuelta.

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Cuatro años después, Guillermo Almada enfrentará una exigencia distinta al frente del Club América, escuadra que llega con dudas a la Liguilla al encadenar cinco juegos sin conocer la victoria.

Las Águilas tuvieron la oportunidad de cerrar como líderes generales, sin embargo terminaron terceras de la tabla general con 30 unidades debido a su derrota de último minuto en su visita al Tigres UANL. Por ende, se medirán a Rayados de Monterrey, equipo dirigido por Matías Almeyda, otro de los técnicos que ya sabe lo que es ganar la Liga Mx.

El cruce de 4tos de Final reunirá a dos entrenadores que suman una Liga Mexicana con clubes distintos a los que dirigen actualmente. Guillermo Almada busca darle al Club América la estrella número 17 en su historia y Matías Almeyda la sexta para Rayados de Monterrey.

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Antonio Mohamed llega a la Liguilla con cinco títulos y un bicampeonato de la Liga MX

Es el único estratega que ha hecho campeón a al Jauría en la Primera División. Crédito: X/ @xolospost

Antonio Turco Mohamed es el director técnico con más campeonatos de la Liga Mx entre los ocho participantes de la vecina Liguilla. El argentino adiestra a los Diablos Rojos del Toluca FC, con quien se consolidó bicampeón en los torneos cortos.

Mohamed acumula cinco títulos en la Primera División con cuatro clubes: Xolos del Club Tijuana (Apertura 2012), Club América (Apertura 2014), Rayados de Monterrey (Apertura 2019) y los propios Diablos Rojos del Toluca FC (Clausura 2025 y Apertura 2025).

El Turco Mohamed pretende sorprender en estas finales para volver a probar las mieles del éxito como míster de los mexiquenses. Toluca FC se afianzó el quinto lugar de la tabla con 27 unidades y enfrentará al Atlas FC de Hernán Crespo.

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Matías Almeyda vino a Monterrey para apuntar a su segunda Liga Mx

El Pelado suma un título en el Clausura 2017. (Photo by Hector Vivas/LatinContent/Getty Images)

El último timonel en salir monarca de la Máxima Categoría es el argentino Matías Almeyda. El Pelado volvió a México para dirigir a Rayados de Monterrey, después de ocho años fuera de la Liga MX.

Almeyda dirigió en Europa antes de asumir el proyecto de La Pandilla. Su único título de Liga MX fue en el Clausura 2017 como entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ese trofeo mantiene una vigencia particular para el Club Deportivo Guadalajara: sigue siendo el último título que logró el club rojiblanco.

Monterrey se unió a la Fiesta Grande en la última jornada. Tras vencer a Pumas UNAM (0-2) se apropió del sexto lugar y tendrá como rival al Club de Futbol América de Guillermo Almada. Matías Almeyda busca trasladar a Rayados la fórmula que lo llevó a ganar el Clausura 2017: intensidad, presión y juego colectivo.

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