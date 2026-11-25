James Rodríguez enfrentó la última eliminatoria vs Cruz Azul antes de su salida del Club León - crédito Liga BBVA MX

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Cruz Azul y Club León se volverán a enfrentar en una Liguilla de la Primera División. La serie de 4tos de Final del Apertura 2026 de la Liga Mx reactiva siete antecedentes de eliminación directa entre ambas escuadras.

La Fiera busca terminar con una racha adversa frente a la Máquina Celeste y saldar cuentas por derrotas que incluyen dos finales, un repechaje y una instancia de 4tos de Final, el cruce más reciente que favoreció al conjunto celeste.

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En la Fiesta Grande del Clausura 2025, el actual campeón, Cruz Azul, superó al Club León con un global de 5-3, producto del triunfo 2-3 en el partido de ida y 2-1 en el juego de vuelta. marcador que amplió la ventaja cementera en los duelos de Fase Final contra los Esmeraldas.

La eliminatoria también pone sobre la mesa la revancha leonesa. La Fiera ha eliminado a Cruz Azul en tres ocasiones dentro de la Liguilla, dos veces en 4tos de Final y una en semifinal, no obstante la Máquina se impuso en los dos enfrentamientos por el campeonato de la Liga Mexicana y también ganó el duelo de repesca del Apertura 2022.

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León ya antes eliminó a Cruz Azul en la ronda de Cuartos de final

León dejó fuera dos veces a la Máquina en 4tos de Final. (X / Club León)

Los Panzas Verdes del Club León encontraron su propia revancha en Cuartos de final y semifinal después de las dolorosas derrotas provocadas por Cruz Azul, en las finales de la temporada 1972-73 y en el Torneo de Invierno 1997.

León consiguió eliminar a la Máquina en las semis de la campaña 1991-92. El marcador global terminó 3-3, pero la posición en la tabla permitió el avance del conjunto esmeralda. La llave mostró que el reglamento podía inclinar una eliminatoria sin necesidad de un vencedor en el resultado de 180 minutos.

El criterio para desempatar a través de la mejor posición en la tabla, otorgó el boleto a Club León y dejó fuera al Cruz Azul en la antesala de la gran final. Dos décadas después, los del Bajío se volvieron a imponer a los Celestes, esta vez en los 4tos de Final del Apertura 2012.

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La Fiera venía de ascender al Máximo Circuito con un plantel basto y difícil de enfrentar, principalmente en el Nou Camp. La Máquina ganó la ida 2-1, pero en la vuelta el equipo antes dirigido por Gustavo Matosas goleó en la vuelta 3-0 para un 4-2 determinante.

El Torneo Clausura 2014 añadió otro capítulo a favor del club guanajuatense. El global concluyó 3-3, pero en ese lapso la Liga Mx implementó el gol de visitante y por ende Club León avanzó a semis: la ida en el Nou Camp terminó 1-1 y el regreso en el estadio Azul 2-2.

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Ese resultado tuvo un peso especial para Cruz Azul: después de haber conquistado las dos finales contra Club León, volvió a quedarse sin el pase en una ronda previa. La eliminación de 2014 fue la última vez que los Esmeraldas dejaron fuera a la Máquina en una Liguilla.

Cruz Azul ha sido superior a León en sus últimos duelos de eliminación directa

El uruguayo vacunó a la Fiera antes de salir de la escuadra cementera. DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Los cementeros recuperaron terreno en el Apertura 2022 con el duelo de repechaje ante los Panzas Verdes. El ganador jugaría las finales y el perdedor se despediría de la competencia. Cruz Azul se impuso 1-0 en el estadio Azteca con anotación de Nacho Rivero.

A diferencia de las eliminatorias con visita recíproca, aquella ronda no ofrecía margen para corregir un marcador adverso. El gol de Rivero definió el pase de la Máquina y prolongó la espera del Club León por una nueva eliminación frente al Cruz Azul.

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La victoria también tuvo valor simbólico porque se produjo ocho años después de la serie del Clausura 2014. La Máquina respondió al antecedente del gol de visitante y evitó que la Fiera sumara una cuarta clasificación directa sobre los cementeros.

Y en el Clausura 2025 se confirmó el cambio de tendencia. Los de la Noria dejaron fuera al Club León por segunda ocasión al hilo en Fase Final y lo ejecutó con una diferencia de dos goles en el resultado global, luego del 5-3 en los 4tos de Final.

El balance de los siete enfrentamientos en Liguilla muestra cuatro avances de Cruz Azul y tres del Club León. La distribución revela una rivalidad pareja en número de eliminatorias, aunque cada escuadra ha construido sus triunfos en instancias distintas.

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Nueva historia, plantillas renovadas en Cruz Azul y León para los 4tos de Final del Apertura 2026

La Máquina y la Fiera se cruzan una vez más en la Fiesta Grande (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz Azul y Club León se verán las caras en una novedosa Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. La Máquina llega como vigente campeón del torneo al mando de Joel Huiqui. En este certamen cerraron la primera ronda con 32 unidades en la segunda posición general.

En cambio, los Panzas Verdes aparecen con la moral alta tras calificar sobre la hora y dejar fuera a un potente rival como Santos Laguna en la última semana de la fase regular. Los del Bajío lograron la séptima plaza al puntuar 26 a raíz de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas.

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La Fiera llegará con la misión de frenar una racha de dos eliminaciones consecutivas ante los cementeros. Cruz Azul buscará extender ese dominio reciente y conservar su ventaja en una rivalidad que ha dejado títulos, empates definidos por reglamento y heridas del pasado.

El encuentro de ida está programado para el jueves 26 de noviembre en el estadio León, a las 21:10 horas (tiempo de México). La vuelta se desarrollará el domingo 29 en el inmenso estadio Azteca a las 21:00 horas (tiempo de la capital).