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Buffalo Bills vs New England Patriots: dónde ver EN VIVO desde México, horario y todo lo que debes saber del partido de la NFL

El duelo de la AFC East enfrentará a Josh Allen y Drake Maye en un partido marcado por las lesiones de jugadores importantes

(Ilustración: Infobae México)
(Ilustración: Infobae México)
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Los Buffalo Bills buscarán mantener su paso perfecto en la temporada 2026-27 de la NFL cuando reciban a los New England Patriots este domingo 4 de octubre, en uno de los encuentros correspondientes a la Semana 4. El partido entre dos rivales de la AFC East se disputará en el New Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York, y los aficionados en México podrán seguir todas las acciones en vivo.

El kickoff está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que será uno de los primeros encuentros de la jornada dominical que podrán disfrutar los seguidores de la NFL en territorio nacional. La transmisión estará disponible mediante NFL Game Pass y DAZN.

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Buffalo llega a este compromiso con una marca perfecta de 3-0, después de conseguir tres triunfos en el arranque de la campaña. El conjunto dirigido desde la posición de quarterback por Josh Allen ha encontrado la manera de resolver partidos complicados y ahora intentará extender su racha positiva frente a un rival conocido de su división.

Josh Allen lidera el paso perfecto de Buffalo

Sep 27, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) looks to throw in the second quarter against the Los Angeles Chargers at New Highmark Stadium. Mandatory Credit: Mark Konezny-Imagn Images
Sep 27, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) looks to throw in the second quarter against the Los Angeles Chargers at New Highmark Stadium. Mandatory Credit: Mark Konezny-Imagn Images

Los Bills comenzaron la temporada con un triunfo por 36-31 sobre los Houston Texans en la Semana 1. El resultado marcó el inicio de una campaña en la que Buffalo ha mostrado capacidad para responder incluso cuando los partidos se complican.

En la segunda jornada, el equipo volvió a conseguir una victoria de alto marcador al imponerse 41-31 a los Detroit Lions. El resultado permitió que los Bills mantuvieran su condición de invictos antes de visitar a Los Ángeles Chargers.

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Sep 27, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) scores a touchdown during the fourth quarter against the Los Angeles Chargers at Former Highmark Stadium. Mandatory Credit: Gregory Fisher-Imagn Images
Sep 27, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) scores a touchdown during the fourth quarter against the Los Angeles Chargers at Former Highmark Stadium. Mandatory Credit: Gregory Fisher-Imagn Images

La tercera fecha terminó siendo otro examen importante. El pasado 27 de septiembre, Buffalo protagonizó una remontada frente a los Chargers y terminó imponiéndose 24-16.

Josh Allen tuvo un papel determinante durante ese encuentro. Después de atravesar momentos complicados en el inicio del partido, el quarterback apareció en el último cuarto para conseguir dos touchdowns y encaminar a Buffalo hacia su tercera victoria consecutiva.

Ahora, Allen volverá a ser una de las principales figuras a seguir frente a New England, especialmente por la rivalidad que existe entre ambos conjuntos dentro de la AFC East.

Bills y Patriots, una rivalidad pareja

Sep 27, 2026; Jacksonville, Florida, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) throws downfield during the fourth quarter against the Jacksonville Jaguars at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-Imagn Images
Sep 27, 2026; Jacksonville, Florida, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) throws downfield during the fourth quarter against the Jacksonville Jaguars at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-Imagn Images

Aunque Buffalo llega con mejores números en el inicio de esta temporada, el historial reciente entre ambos equipos muestra enfrentamientos bastante disputados. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, Bills y Patriots llegan con tres victorias por equipo en sus últimos seis enfrentamientos.

El duelo más reciente entre las dos franquicias terminó favorable para Buffalo. El 14 de diciembre de 2025, los Bills derrotaron 35-31 a New England en un partido de muchos puntos.

Sep 27, 2026; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) carries the ball for two yards past New England Patriots defensive tackle Milton Williams (97) during the third quarter against the New England Patriots at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Melina Myers-Imagn Images
Sep 27, 2026; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) carries the ball for two yards past New England Patriots defensive tackle Milton Williams (97) during the third quarter against the New England Patriots at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Melina Myers-Imagn Images

Los Patriots intentarán cambiar la historia en esta nueva cita y conseguir un resultado que les permita tomar impulso dentro de la temporada. Para ello tendrán que visitar una cancha en la que Buffalo contará con el respaldo de sus aficionados.

El reto será particularmente importante ante unos Bills que todavía no conocen la derrota y que han demostrado capacidad para resolver partidos cerrados.

¿A qué hora y dónde ver Bills vs Patriots desde México?

El encuentro entre Buffalo Bills y New England Patriots se disputará este domingo 4 de octubre en el New Highmark Stadium, ubicado en Orchard Park, Nueva York.

Para los aficionados mexicanos, estos son los datos que deben tener en cuenta:

Partido: Buffalo Bills vs New England Patriots

Semana: 4 de la NFL 2026-27

Fecha: domingo 4 de octubre

Hora: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: New Highmark Stadium, Orchard Park, Nueva York

Dónde ver en México: NFL Game Pass y DAZN

Buffalo intentará conservar su récord perfecto y sumar su cuarta victoria de la campaña, mientras que New England buscará frenar el buen momento de su rival divisional.

Con Josh Allen como principal referente ofensivo y unos Bills que han comenzado la temporada sin conocer la derrota, el partido promete ser una nueva prueba para el conjunto de Buffalo. Del otro lado, los Patriots tendrán la oportunidad de dar un golpe importante dentro de la AFC East y complicar el camino de uno de los equipos que todavía presume una marca perfecta.

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