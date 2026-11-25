Las beneficiarias pueden incluir hasta tres personas cobeneficiarias en el programa. (Secretaría del Bienestar Edomex)

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El Gobierno del Estado de México abrió la convocatoria para incorporarse a la Clínica de Salud Bienestar Contigo, un programa de atención médica gratuita dirigido a mujeres de 18 a 64 años que no tienen acceso a servicios de salud.

El registro se realiza de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00 horas, en módulos distribuidos en los 125 municipios del Estado de México.

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Todos los trámites son completamente gratuitos; las autoridades advierten no entregar dinero a ningún intermediario.

El programa no entrega dinero en efectivo ni tarjeta bancaria: ofrece servicios médicos, medicamentos del cuadro básico y lentes graduados sin costo. Foto: Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

El registro se realiza de forma presencial en módulos de la Secretaría de Bienestar

Las interesadas deben acudir personalmente a alguno de los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Para ubicar el módulo más cercano, las solicitantes pueden consultar el directorio oficial en el link oficial de la convocatoria: bienestar.edomex.gob.mx/convocatoria-2026

También pueden escanear el código QR de la tarjeta digital del programa para acceder al listado completo de sedes.

Los apoyos en especie incluyen medicamentos del cuadro básico por mes y lentes oftálmicos graduados una vez al año. Foto: Gobierno del Estado de México.

El registro no garantiza la incorporación inmediata al programa. Una vez concluida la etapa de solicitudes, el comité determina la selección con base en los criterios establecidos en las Reglas de Operación.

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Estos son los cinco documentos que debes llevar

Las solicitantes deben presentar sus documentos en original y copia:

Acta de nacimiento o carta de naturalización (en caso de ser extranjera naturalizada).

Identificación oficial vigente: credencial del INE o, en su defecto, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad local con vigencia no mayor a 30 días.

CURP en modalidad tradicional o biométrica, con no más de 30 días de vigencia.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses : recibo de luz, agua, teléfono fijo, predial, cable, internet o factura de gas.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado y firmado. El personal del módulo lo entrega al momento de iniciar el trámite.

El acta de nacimiento debe coincidir con los datos de la identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda que los datos del comprobante de domicilio, la identificación y la CURP coincidan para evitar contratiempos durante el registro.

Quién puede solicitar el apoyo

Para ser elegible, la solicitante debe cumplir con todos estos criterios:

Ser mujer de entre 18 y 64 años .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México .

Encontrarse en situación de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

En caso de que la solicitante no pueda acudir personalmente por razones de salud, puede enviar a un representante mayor de edad debidamente identificado.

El registro se realiza de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas. Foto: Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

Este deberá presentar carta poder firmada, copias simples de las identificaciones de ambas partes y un certificado médico expedido por una institución pública que acredite el impedimento.

Consultas médicas, lentes, dentista y estudios: esto incluye el apoyo

Las beneficiarias reciben servicios integrales de salud sin costo. Todos son de carácter ambulatorio y preventivo; no incluyen atención de urgencias médicas ni hospitalarias.

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Los servicios que ofrece el programa son:

Consultas médicas generales .

Consulta de optometría con entrega de lentes graduados una vez al año.

Consulta odontológica.

Estudios de laboratorio del cuadro básico.

Medicamentos del cuadro básico por mes.

Pueden solicitar el apoyo mujeres de 18 a 64 años con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, residentes en el Estado de México, en situación de pobreza y con carencia por acceso a servicios de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios y apoyos en especie pueden extenderse a la beneficiaria y a hasta tres personas cobeneficiarias, sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal.

Para registrar cobeneficiarios, la titular debe presentar acta de nacimiento y CURP de cada uno de ellos al momento del trámite.

El registro no garantiza la selección, de eso se encarga el comité

Entregar los documentos no garantiza la incorporación al programa. Una vez cerrada la etapa de registro, el Comité de Admisión y Seguimiento del programa revisa cada solicitud y determina quiénes quedan como beneficiarias, de acuerdo con los criterios establecidos en las Reglas de Operación.

Todos los servicios son ambulatorios y preventivos; el programa no contempla hospitalización ni atención de urgencias. (Gob. Edomex)

La cobertura del programa está sujeta a la suficiencia presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que el comité da prioridad a los municipios y casos que determine según los recursos disponibles.

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Las dudas y situaciones no previstas durante el proceso también son resueltas por este comité.

Programa Salud Bienestar Contigo no es el mismo que Mujeres con Bienestar

Ambos programas están dirigidos a mujeres del Estado de México en situación de pobreza, pero son distintos y no deben confundirse.

Mujeres con Bienestar entrega un apoyo económico directo. La Clínica de Salud Bienestar Contigo, en cambio, no transfiere dinero: ofrece exclusivamente servicios médicos, medicamentos y lentes graduados sin costo.

Mujeres con Bienestar entrega 2,500 pesos bimestrales directamente a la beneficiaria; la Clínica de Salud Bienestar Contigo no transfiere dinero. (Gob. Edomex)

Otra diferencia es el rango de edad: Mujeres con Bienestar atiende a mujeres de 18 a 59 años, mientras que la Clínica de Salud Bienestar Contigo cubre hasta los 64 años.

Registrarse en uno no implica pertenecer al otro. Cada programa tiene su propio proceso de solicitud, criterios de selección y convocatoria.

Otros apoyos de la Secretaría de Bienestar del Edomex para mujeres

Además de la Clínica de Salud Bienestar Contigo, la Secretaría de Bienestar del Estado de México opera dos programas más dirigidos exclusivamente a mujeres.

Mujeres con Bienestar otorga una transferencia económica de 2,500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 59 años en condición de pobreza y sin acceso a seguridad social.

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El rango de edad distingue ambos programas: Mujeres con Bienestar atiende a mujeres de 18 a 59 años, mientras que la Clínica de Salud Bienestar Contigo cubre hasta los 64 años. Foto: Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

Además del dinero, incluye vinculación a servicios de salud, apoyo psicológico, nutricional, asesoría jurídica, asistencia funeraria y descuentos en farmacias y comercios.

El registro no está abierto actualmente; las interesadas deberán esperar a que se publique una nueva convocatoria.

Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años en condición de pobreza extrema o con carencia por acceso a alimentación nutritiva.

Ambos programas tienen cobertura en los 125 municipios del Estado de México y son operados por la Secretaría de Bienestar estatal. Foto: Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

El apoyo consiste en la entrega de canastas alimentarias y servicios integrales para el bienestar. Al igual que los demás programas, cubre los 125 municipios de la entidad.