El entrenador Antonio "Turco" Mohamed confirmó que el Apertura 2026 será el último torneo que estará dirigiendo en Toluca, confirmó que cuando termine su participación en la liguilla se despedirá de la institución con la que ganó seis títulos (X/ @TolucaFC)

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Es un hecho, Antonio Turco Mohamed dejará la dirección técnica del club Deportivo Toluca al concluir la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, según informó la institución en un comunicado este martes 24 de noviembre.

Los rumores que ponían a Mohamed lejos del conjunto escarlata fue confirmado esta noche. La salida fue acordada entre el entrenador y el equipo, de acuerdo con lo que informó el club.

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A pesar de dejar el proyecto, el argentino seguirá al frente de los Diablos Rojos para los compromisos que tienen en próximas fechas. Mohamed permanecerá al frente del cuadro mexiquense durante los duelos que resten en ambos torneos. El club no comunicó quién ocupará el cargo después de la salida del técnico ni precisó otros términos del acuerdo.

Antonio Mohamed dejará la dirección técnica del Deportivo Toluca tras concluir la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, compartió la institución.

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La era del Turco Mohamed con Toluca estuvo marcada por la obtención de dos títulos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, es decir que ganó todos los trofeos que puede aspirar un equipo de Liga MX. También consiguió el boleto para disputar el Mundial de Clubes de 2029 durante ese ciclo.

Mohamed dirigirá al Toluca hasta el cierre de dos torneos en 2026

Antonio Mohamed concluirá su ciclo una vez que el club termine su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El comunicado no establece una fecha concreta para su último partido, pues dependerá del avance del equipo en esas competencias.

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El estratega argentino suma seis títulos oficiales con la escuadra mexiquense entre 2025 y 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico, conocido como el Turco, llegó a una etapa final de su gestión con esos dos torneos aún en disputa. El mensaje institucional ubica su periodo al frente del plantel entre 2025 y 2026.

El club indicó que la decisión se tomó “de común acuerdo con la institución”. Esa fue la única explicación sobre el fin de la relación deportiva entre Mohamed y el conjunto mexiquense.

La directiva también reconoció el trabajo del entrenador durante su paso por el banquillo. En el comunicado participaron el presidente del Consejo Directivo, Francisco Suinaga Conde; el vicepresidente Santiago San Román; el director Antonio Naelson, y el dirigente Valentín Diez Morodo.

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Seis trofeos y un boleto al Mundial de Clubes: la era de Mohamed en Toluca

Turco Mohamed ya ganó todos los títulos que se pueden ganar en el futbol mexicano (Foto. Jovani Pérez | Infobae México)

El equipo ganó seis trofeos bajo la dirección de Mohamed: dos campeonatos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. El comunicado presentó esos logros como parte del balance de una etapa que abarcó las temporadas de 2025 y 2026.

Liga MX Clausura 2025 : Toluca vence 2 - 0 al América en la vuelta y gana por marcador global

Campeón de Campeones 2024-25 : vuelve a derrotar al América en Carson, California con marcador 3 - 1.

Campeones Cup 2025 : Toluca llegó a la final y superó 3 - 2 al LA Galaxy

Liga MX Apertura 2025 : vuelven a jugar la final, ahora frente a Tigres empataron en el global 2 - 2 y se coronaron en una cardiaca tanda de penales con resultado 9 - 8, este triunfo significó su bicampeonato.

Copa de Campeones Concacaf 2026 : en el torneo internacional, los Diablos se enfrentaron a Tigres. Con un global 1 - 1 el ganador se definió en penales y vencieron a los felinos 6 - 5.

Leagues Cup 2026: pese a las complicaciones en el torneo, Toluca llegó hasta la final donde se enfrentó a Rayados de Monterrey en Houston. Venció con un marcador de 2 - 0 y se convirtió en el primer club mexicano en ganar el trofeo de este torneo de MLS y Liga MX.

Balón de Oro 2025 - 2026: como logro personal, la Liga MX premió a Mohamed como mejor técnico de la temporada

La directiva describió a Mohamed como un entrenador que llevó al equipo a competir en torneos de alta exigencia. “La directiva, liderada por el Lic. Valentín Diez Morodo, y el Consejo Directivo bajo la presidencia de Francisco Suinaga Conde, la vicepresidencia de Santiago San Román y la dirección de Antonio Naelson, reconocen y agradecen profundamente el empeño y la dedicación de un estratega ganador que nos acostumbró a levantar trofeos y a competir de tú a tú en los escenarios más exigentes”, se lee en el comunicado.

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El entrenador de Toluca, Antonio Mohamed, celebra después de vencer al América en la final del torneo Clausura en el estadio Nemesio Diez en Toluca, México, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Toluca no anuncia al reemplazo de Antonio Mohamed

La salida del técnico abre la necesidad de definir al próximo responsable deportivo del primer equipo una vez que termine el calendario señalado. Hasta el comunicado difundido por el club, no había un nombre anunciado para reemplazarlo.

Mohamed continuará con el plantel para buscar los objetivos pendientes. El resultado de esos compromisos determinará el momento en que concluya formalmente su etapa al frente de los Diablos Rojos.

En su mensaje, el Deportivo Toluca agradeció al entrenador por su dedicación y por los títulos logrados. La institución afirmó que su nombre quedará ligado a la historia del club tras los resultados obtenidos entre 2025 y 2026.

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“El legado de Antonio Mohamed en el banquillo de los Diablos trascenderá el tiempo y será recordado por generaciones. La afición no olvida la entrega, el futbol brillante y las inmensas alegrías que nos regaló defendiendo nuestro escudo. Tu nombre ya está escrito con letras de oro en la historia del Toluca FC”.