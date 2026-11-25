Inés Gómez Mont acepta la salida voluntaria de Estados Unidos tras permanecer bajo custodia migratoria en Florida. (Especial)

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó a medios de comunicación el 24 de noviembre que Inés Gómez Mont aceptó la salida voluntaria del país y fue removida el 23 de noviembre de 2026, luego de permanecer bajo custodia migratoria durante casi cuatro semanas en Florida.

Las autoridades estadounidenses no revelaron el país de destino ni confirmaron su entrega a las autoridades mexicanas, que mantienen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

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España aparece como destino probable por la doble nacionalidad de Inés Gómez Mont

La conductora cuenta con nacionalidad española y su equipo legal habría gestionado su traslado formal a España. (Red social X)

Inés Gómez Mont cuenta con nacionalidad mexicana y española. El equipo jurídico de la conductora podría haber solicitado formalmente ante un juez migratorio un procedimiento de deportación voluntaria acelerado —conocido como fast track— hacia España.

Al no registrar antecedentes de infracciones migratorias previas en suelo estadounidense, la solicitud podría haber sido aceptada judicialmente, lo que habría permitido su traslado a territorio español. Por supuesto, esto no está confirmado.

La exconductora había sido detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y trasladada al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, un suburbio de Miami. La FGR informó que su detención fue resultado del intercambio de información y la colaboración de inteligencia entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

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Antes de concretar su salida, Inés Gómez Mont habría pagado una fianza de 100 mil dólares y compareció ante un juez migratorio. Con ese paso evitó, al menos por ahora, una deportación directa a México. La conductora también presentó un habeas corpus buscando una medida cautelar urgente para evitar ser trasladada a otro centro de detención o fuera del país. El juez denegó esa solicitud al considerar que la reubicación entre centros migratorios es una facultad discrecional de las autoridades migratorias.

Su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, siguió el mismo camino legal: fue detenido por el ICE en septiembre de 2025 por irregularidades migratorias y asesorado por el mismo abogado, John Patrick Pratt.

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La FGR acusa a Inés Gómez Mont de recibir 178 millones de pesos de empresas sin contratos vigentes

Un juez migratorio en Estados Unidos rechaza la petición de habeas corpus que promovió la defensa de Inés Gómez Mont.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dos cuentas bancarias a nombre de Inés Gómez Mont recibieron 27 movimientos financieros que suman 178 millones 723 mil 428.06 pesos, provenientes de empresas con las que la conductora presuntamente no tenía vínculos contractuales ni comprobantes de servicios prestados, según datos publicados por SDP Noticias.

Una de las empresas mencionadas en la investigación, Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V., habría realizado 12 depósitos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que en conjunto suman aproximadamente 88.74 millones de pesos. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima, de acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy.

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Los cargos contra Inés Gómez Mont incluyen tres delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita —lavado de dinero— y defraudación fiscal equiparada. Las dos últimas órdenes de aprehensión corresponden a presunta evasión fiscal: la FGR sostiene que la conductora omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Los contratos con cárceles federales, en el origen del caso judicial contra Inés Gómez Mont

La FGR señala que dos cuentas bancarias de la conductora recibieron transferencias por más de 178 millones de pesos. (Foto: Infobae México)

El caso se remonta a contratos celebrados en 2016 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la dependencia encargada de administrar las cárceles federales en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según la hipótesis de la FGR, servidores públicos facilitaron la entrega irregular de recursos a empresas relacionadas con la organización investigada. Los contratos identificados representan aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, según El Financiero.

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Las investigaciones sobre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga comenzaron en noviembre de 2019. En octubre de 2021, Interpol emitió fichas rojas contra ambos a solicitud de la FGR. En septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había retirado esas fichas, una decisión que la mandataria cuestionó públicamente. Las tres órdenes de aprehensión emitidas por los tribunales mexicanos permanecen vigentes.

Si Inés Gómez Mont está en España, la FGR deberá iniciar un proceso de extradición

Si la presencia de Inés Gómez Mont en España se confirma, la FGR tendría que activar gestiones de extradición ante las autoridades españolas, un proceso que puede extenderse durante meses o años dependiendo de la evaluación judicial del país requerido. México y España tienen vigente un tratado bilateral de extradición firmado en 1978 y actualizado en años posteriores.

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