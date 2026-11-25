Un hombre con chaleco de seguridad posa junto a un cartel de la empresa PAFLEC mientras un trabajador aplica asfalto en una calle. (Redes sociales)

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Es bien sabido que en México sobra talento aunque muchas veces no tiene el reconocimiento que merece.

Tal es el caso del ingeniero mexicano Israel Antonio Briseño Carmona quien ha trabajado durante años un proyecto que podría ser la solución al problema de baches que afecta las vialidades de todo el país.

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Fue esta problemática, que también es un tema recurrente en su natal Coahuila, que llevó a Israel a pensar en una solución que realmente ayudará a tapar los baches de forma eficiente.

Él sabía que sin importar cuál fuera el proceso o el material la lluvia siempre termina por crear nuevos baches por lo que desde el inicio tuvo claro que su invento tenía que usar la lluvia a su favor y no en contra.

Fue así como nació PAFLEC un tipo de pavimento que utiliza la misma agua para cerrar fisuras pequeñas mediante un mecanismo que hace que el agua, en lugar de abrir los baches, reaccione con el material para cerrarlos.

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invento pavimento mexicano (Redes Sociales)

Suena a autentica mágica pero no es más que ciencia bien aplicada pues usando su conocimiento en ingeniería logró desarrollar un material, que incorpora caucho de llantas recicladas, y que logra regenerarse a sí mismo al contacto con el agua.

con la intención de aprovechar la lluvia para reducir el deterioro de las calles y la formación de baches.

Egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Briseño creó el material a partir de una investigación iniciada durante su tesis de Ingeniería Civil. El proyecto obtuvo el primer lugar del Jame Dyson Award México, un reconocimiento a propuestas de diseño e ingeniería orientadas a resolver problemas cotidianos.

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PAFLEC ha tenido ya aplicaciones experimentales en calles de Torreón y de otros municipios en el país. En todos los casos los municipios informaron de resultados positivos en la regeneración del material durante las primeras pruebas.

La propuesta busca que el agua de lluvia, que suele agravar los daños en vialidades deterioradas, contribuya a contrarrestar una parte de esas afectaciones. El objetivo es que las precipitaciones ayuden a reparar la superficie en vez de ampliar los desperfectos que derivan en baches. (Redes Sociales)

El agua activa la mezcla para cerrar grietas pequeñas: así funciona el pavimento que se regenera así mismo

PAFLEC significa Pavimento Flexible Capaz de Regenerarse. Es un material diseñado por el ingeniero mexicano Israel Antonio Briseño Carmona para reparar baches y fisuras aprovechando el contacto con el agua.

El invento se plantea como un compuesto en polvo que se mezcla con el material usado para rellenar un bache. También se aplica sobre el área reparada, donde puede penetrar en pequeñas grietas del asfalto.

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Su base incluye caucho obtenido de llantas recicladas y, de acuerdo con los reportes disponibles, óxido de calcio. Cuando el agua entra por las fisuras, la mezcla absorbe humedad, se expande y ayuda a cerrar los espacios pequeños. Al secarse, el material vuelve a endurecerse, lo que crea una especie de cicatrizado de alta duración y resistencia. La idea es que la lluvia, que suele acelerar el deterioro del pavimento, ayude a conservarlo.

PAFLEC no implica que un bache profundo se cierre por completo sin mantenimiento. Su función principal sería atender grietas y daños incipientes, antes de que se conviertan en afectaciones mayores.

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El proyecto surgió de la tesis de Briseño en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Coahuila, ganó el James Dyson Award México y tuvo pruebas experimentales en Torreón, Coahuila, en 2023.

La composición del pavimento incluye caucho obtenido de neumáticos reciclados y un compuesto de óxido de calcio. Esa combinación permite que el material reaccione cuando entra en contacto con el agua.

Cuando la lluvia penetra en el pavimento, la mezcla se expande y favorece el cierre de fisuras y grietas pequeñas. Tras secarse, el material se endurece en un proceso comparado con una cicatrización.

Un operador maniobra un cargador frontal amarillo para remover y acumular montículos de mezcla asfáltica en un patio de trabajo al aire libre. La grabación incluye tomas en primer plano de la textura del asfalto y muestra la maquinaria pesada en funcionamiento con la identificación de Asfaltos Paflec. (Redes Sociales)

Además de buscar calles más resistentes, el desarrollo plantea un nuevo uso para las llantas que terminan como residuos contaminantes. El caucho reciclado forma parte de la mezcla diseñada por Briseño.

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El material aún requiere evaluaciones y pruebas para determinar su desempeño a mayor escala. Las pruebas realizadas en Torreón corresponden a una aplicación experimental del pavimento.

Cabe mencionar que este invento se presenta como una alternativa necesaria en un contexto donde los baches en la Ciudad de México y otros lugares del país no solo dañan los autos sino que ya han cobrado vidas de transeúntes.

Premios que ha ganado el mexicano Israel Antonio Briseño Carmona con su invento PAFLEC

Israel Antonio Briseño Carmona ha recibido al menos los siguientes premios y reconocimientos vinculados con PAFLEC:

James Dyson Award México 2019 : ganó la categoría nacional de este concurso internacional de diseño e ingeniería con PAFLEC. Es el reconocimiento más documentado y conocido de su proyecto.

Festival de Futuras Tecnologías, nivel nacional, 2019 : Briseño señala que obtuvo este premio por el desarrollo del pavimento autorregenerativo.

Premio Estatal de la Juventud, en Ciencia y Tecnología : recibió este reconocimiento estatal por destacar con el desarrollo de PAFLEC.

Premio Shimon Peres , otorgado por ILAM, red de relaciones entre Latinoamérica e Israel: el propio inventor mencionó el galardón durante una participación en la Cámara de Diputados, en noviembre de 2020.

Ciudadano del Año, de Grupo Salinas: fue reconocido en La Laguna por la propuesta de un pavimento que absorbe agua y busca prevenir baches. Algunas publicaciones lo ubican en 2020, aunque la ceremonia reportada en prensa ocurrió el 2 de septiembre de 2021; por ello conviene usar la fecha del evento si se cita el reconocimiento.