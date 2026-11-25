Valentín Elizalde, asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa. Foto: Cuartoscuro

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Este próximo 25 de noviembre se cumplirán 20 años del asesinato de Valentín Elizalde Valencia, ocurrido horas después de su última presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, en el año 2006.

Al salir del recinto, la camioneta en la que viajaba el cantante fue interceptada por un grupo armado, dejando el saldo de tres víctimas mortales, entre ellas Elizalde, su mánager y su chofer.

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Jaime González Durán, alias “El Hummer”, jefe de plaza de Los Zetas en Reynosa, fue apuntado como el presunto autor intelectual del ataque, es decir, quien habría dado la orden de ejecutarlo, de acuerdo con versiones periodísticas. Raúl Hernández Barrón, también identificado como “El Flander I”, e integrante de la misma célula criminal del Cártel del Golfo, fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como presunto autor material, el hombre que habría formado parte del convoy que disparó contra la camioneta.

Dos décadas después, ninguno de los dos hombres señalados como presuntos partícipes del crimen ha sido juzgado por ese homicidio.

La teoría de “A mis enemigos” como posible móvil del ataque

Una de las versiones más difundidas sobre el móvil del crimen sostiene que Elizalde fue atacado como represalia por interpretar, durante su presentación en Reynosa, el corrido “A mis enemigos”, un tema asociado por Los Zetas con el Cártel de Sinaloa y que, según esta teoría, el grupo criminal habría prohibido en su territorio. De acuerdo con reportes, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas señaló, días después del homicidio, que existían elementos para vincular el crimen con el narcotráfico, sin precisar en ese momento la canción como causa directa.

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Camioneta donde viajaba Valentín Elizalde al momento de su asesinato. Foto: Cuartoscuro

La vinculación específica con “A mis enemigos” proviene, en su mayoría, de versiones periodísticas y testimoniales recogidas con el paso de los años, no de una conclusión oficial y definitiva de la autoridad.

“El Flander I” fue detenido en 2008 y posteriormente se reportó su muerte

Raúl Hernández Barrón, “El Flander I”, fue detenido el 21 de marzo de 2008 en Coatzintla, Veracruz, por elementos de la 19/a Zona Militar, con apoyo de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia lo describió como miembro precursor de Los Zetas, encargado del control del tráfico de drogas en el norte de Veracruz, bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del grupo. En ese operativo se le aseguraron armas, entre ellas un fusil AR-15.

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Según reportes, tiempo después de su captura, Hernández Barrón fue puesto en libertad, sin que trascendieran las razones jurídicas específicas de esa liberación. Entre el 28 y 29 de julio de 2014, medios de comunicación revelaron que “El Flander I” murió abatido en Reynosa, en medio de enfrentamientos entre policías federales y sicarios del Cártel del Golfo.

Los reportes atribuyeron la información a “fuentes de la Procuraduría General de la República” y usaron de manera explícita la palabra “extraoficialmente” para describir el reporte de su muerte, sin que ningún comunicado oficial confirmara por nombre su fallecimiento.

El abatimiento habría derivado de un operativo federal para capturar a Eleno Salazar Flores, el cual desató balaceras en distintos puntos de la ciudad. El único documento oficial disponible sobre ese operativo es el mensaje a medios del entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, difundido el 25 de julio de 2014 por la Secretaría de Gobernación. En ese comunicado, el funcionario informó que fuerzas federales detuvieron en Reynosa a Eleno Salazar Flores, de 46 años, originario de Jiménez, Tamaulipas, señalado como uno de los 14 objetivos prioritarios de la Estrategia de Seguridad en esa entidad.

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El comunicado precisó que la detención “se logró con base en tareas de inteligencia, así como en una denuncia ciudadana”, y que elementos de la Policía Federal, apoyados por la entonces Sedena, la Secretaría de Marina y la PGR, “procedieron a su detención sin efectuar un solo disparo”.

En ningún punto del documento se mencionó a Raúl Hernández Barrón ni se hace referencia a enfrentamientos armados, balaceras o personas abatidas ese día en Reynosa, por lo que su muerte sigue siendo una incógnita sin confirmación oficial.

El Hummer fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado por narcotráfico

Jaime González Durán, alias “El Hummer”, fue detenido el 7 de noviembre de 2008 en Reynosa, en un operativo en el que no opuso resistencia. El exmilitar, originario de Aquismón, San Luis Potosí, desertó del Ejército Mexicano en 1999 y, junto con otros desertores de élite, se convirtió en guardaespaldas de Osiel Cárdenas Guillén, con quienes fundó Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo que después se independizó.

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Jaime González Durán, alias El Hummer (Foto: Cuartoscuro)

En México, González Durán acumuló condenas de 16 años y seis meses por lavado de dinero, y de 21 años y nueve meses por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta última sentencia fue invalidada en 2020 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, ante sospechas de que su confesión y la de sus cómplices fueron obtenidas bajo tortura por militares y agentes de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Policía Federal que participaron en su captura.

Pese a esa cancelación, “El Hummer” no quedó en libertad, porque enfrentaba otra condena de 35 años por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Permaneció recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora, hasta su extradición a Estados Unidos el 20 de octubre de 2022, confirmada por el Departamento de Justicia estadounidense.

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El "Hummer" es considerado, junto a Raúl Hernández Barrón, alias "El Flander I", como los fundadores de Los Zetas (Foto: Archivo)

El comunicado oficial de esa dependencia, fechado en 2025, detalla que González Durán se declaró culpable el 28 de febrero de ese año de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con destino a Estados Unidos.

Según ese documento, fue responsable de importar más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana, y de coordinar sobornos a agentes de la ley para asegurar el paso de los cargamentos. La investigación estuvo a cargo de la división de Houston de la DEA.

El 20 de junio de 2025 una corte federal del Distrito de Columbia lo sentenció a 35 años de prisión y ordenó el decomiso de 792 millones de dólares.

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