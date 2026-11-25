El encuentro ocurre después de las diferencias que ambos protagonizaron por la definición de la candidatura de Morena en Guerrero. (Félix Salgado)

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Beatriz Mojica Morga y el senador con licencia Félix Salgado Macedonio sostuvieron un encuentro que hicieron público este martes 24 de noviembre, luego de que Morena definiera a la legisladora como el perfil que encabezará su proyecto rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027.

La reunión fue difundida por ambos políticos en sus redes sociales, donde compartieron una fotografía en la que aparecen abrazados. El acercamiento ocurre después de varios meses en los que sus aspiraciones políticas coincidieron en el proceso interno de Morena para definir a quien representaría al partido en la contienda por el gobierno estatal.

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A través de su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio reconoció a Mojica como precandidata y le expresó sus buenos deseos para esta nueva etapa política.

“Me reuní con mi compañera Beatriz Mojica Morga precandidata de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Le deseo de todo corazón éxito en esta nueva ruta. ¡Y que vivan las mujeres! Abrazos ¡La lucha sigue!”, escribió el legislador.

Publicaciones de Félix Salgado.

Por su parte, Mojica destacó la trayectoria política de Salgado y reconoció el trabajo que ha realizado en Guerrero. También señaló que ambos coincidieron en continuar colaborando para impulsar la transformación de la entidad.

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Beatriz Mojica reconoce trayectoria de Félix Salgado Macedonio

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero calificó al senador con licencia como un compañero con amplia trayectoria y trabajo en el estado.

En su publicación, expresó su satisfacción por el encuentro y manifestó su reconocimiento a la labor política de Salgado Macedonio, con quien acordó mantener el trabajo conjunto.

El acercamiento se produce después de que ambos personajes estuvieran vinculados con las aspiraciones de Morena para competir por la gubernatura guerrerense.

La coordinadora estatal reconoció la trayectoria política del senador con licencia y su trabajo en Guerrero. Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Mientras Mojica fue designada coordinadora estatal del movimiento, Salgado también mostró interés en participar en el proceso de definición del partido.

La disputa por la candidatura de Morena en Guerrero

Las diferencias alrededor de la sucesión gubernamental comenzaron a hacerse visibles después de que Morena designara a Mojica como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, el pasado 14 de septiembre.

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Salgado Macedonio manifestó entonces su interés en conocer los resultados de una medición interna y planteó la posibilidad de realizar una encuesta espejo para comparar los respaldos de los perfiles que buscaban participar.

El senador con licencia argumentó que quedó fuera del procedimiento oficial debido a las disposiciones relacionadas con el nepotismo electoral, pues su hija, Evelyn Salgado Pineda, ocupa actualmente la gubernatura de Guerrero.

Incluso, durante una transmisión en Facebook el 1 de octubre, aseguró que habría obtenido un resultado favorable en las mediciones y sostuvo que una encuesta adicional permitiría conocer el respaldo que tenía entre la población.

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Félix Salgado quedó fuera del proceso interno de Morena por las disposiciones relacionadas con el nepotismo electoral, debido a que su hija Evelyn Salgado gobierna Guerrero.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a las diferencias internas y llamó a evitar que las aspiraciones individuales se convirtieran en motivo de confrontación.

Morena definió a Beatriz Mojica como su perfil para 2027

La definición del partido favoreció a Mojica, quien el lunes 23 de noviembre anunció que formalizó su registro como precandidata a la gubernatura de Guerrero.

La convocatoria de Morena para este proceso estuvo dirigida exclusivamente a mujeres, por lo que la senadora con licencia quedó como el perfil que buscará encabezar el proyecto del partido en la entidad.

Con su registro como precandidata, Beatriz Mojica dio un nuevo paso en el proceso interno de Morena rumbo a 2027. Crédito: Morena Sí/YouTube (Captura de video)

Entre los acontecimientos que marcaron el proceso interno destacan:

14 de septiembre: Beatriz Mojica fue nombrada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación .

1 de octubre: Félix Salgado planteó realizar una encuesta espejo para conocer los resultados de una medición en la que participó.

5 de octubre: Claudia Sheinbaum llamó a evitar que las ambiciones personales fueran motivo de disputa.

23 de noviembre: Mojica anunció su registro como precandidata de Morena a la gubernatura.

24 de noviembre: Salgado Macedonio compartió una fotografía con Mojica y le expresó su respaldo.

Beatriz Mojica buscará la gubernatura de Guerrero en 2027

Tras formalizar su registro, Mojica señaló que su aspiración forma parte de una trayectoria política construida a partir de la lucha social y el trabajo territorial en Guerrero.

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Beatriz Mojica formaliza su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. (Beatriz Mojica)

La legisladora, originaria de Azoyú y de raíces afromexicanas, destacó la importancia de ampliar la participación de las mujeres en la vida pública y reconoció el trabajo de quienes han abierto espacios para nuevas generaciones.

También sostuvo que su proyecto político no comienza con el registro ante Morena, sino que es resultado de años de trabajo junto con distintos sectores de la población.

Con el encuentro de este martes, Mojica y Salgado Macedonio hicieron público un acercamiento después de las diferencias que acompañaron la definición interna de Morena. Ambos manifestaron su disposición a continuar trabajando por la transformación de Guerrero, mientras el partido se prepara para la elección de 2027.

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