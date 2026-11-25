La Alcaldía Tlalpan identifica 14 puntos de venta de árboles de Navidad naturales en zonas forestales de la demarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compra de árboles naturales en Tlalpan puede realizarse directamente con productores de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, del ejido Magdalena Petlacalco y del ejido San Miguel Topilejo. La información difundida por la Alcaldía Tlalpan identifica 14 puntos de venta ubicados en zonas forestales de la demarcación.

Elegir uno de estos establecimientos permite adquirir un árbol de Navidad cultivado en plantaciones forestales locales, de acuerdo con la campaña institucional. La invitación es a consumir productos de la demarcación y respaldar a las familias productoras durante la temporada navideña.

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San Miguel y Santo Tomás Ajusco reúne seis opciones sobre la carretera Picacho-Ajusco

En la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco se concentran seis alternativas para quienes buscan un árbol natural. Cinco de los sitios se ubican en referencias cercanas al kilómetro 12,5 de la carretera Picacho-Ajusco y zonas aledañas de Lomas de Tepemecatl.

El primer punto es El Magueyito, localizado en Santo Tomás Ajusco, sobre la carretera Picacho-Ajusco, en el kilómetro 12,5. El listado lo presenta como una de las opciones de compra dentro de esta comunidad.

También figura Paraíso Verde, con dirección en La Olla, El Deportivo, Lomas de Tepemecatl, kilómetro 12,5. El sitio aparece entre los productores que participan en la venta de árboles de Navidad cultivados en la zona.

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La Familia García-Medrano ofrece árboles en El Cofrecito, Lomas de Tepemecatl, kilómetro 12,5. Esta referencia permite ubicar otro punto de venta dentro del mismo corredor de Ajusco.

La lista incluye a La Poza del Indio, ubicada en Los Magueyitos, Lomas de Tepemecatl, kilómetro 12,5. El establecimiento forma parte de los espacios señalados para comprar directamente en la comunidad.

Otra alternativa es Rancho Las Palomas, en La Olla, Segunda Loma, Tianguillo, Lomas de Tepemecatl, kilómetro 12,5. La dirección lo sitúa en una zona próxima a otros productores de la carretera Picacho-Ajusco.

El sexto sitio de este grupo es Primera Loma, localizado en Lomas de Tepemecatl, sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 12,5. Con este punto se completa la oferta indicada para San Miguel y Santo Tomás Ajusco.

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La comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco concentra seis alternativas sobre la carretera Picacho-Ajusco. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

El Encinal 1 está en el ejido Magdalena Petlacalco

El ejido Magdalena Petlacalco cuenta con una opción identificada en la difusión de la Alcaldía Tlalpan. Se trata de El Encinal 1, un punto para quienes prefieran acudir a esta área de la demarcación.

El Encinal 1 se encuentra en Punta del Cerro, ejido Magdalena Petlacalco, código postal 14480. El material no detalla horarios, precios, métodos de pago ni servicios complementarios, por lo que esos datos no están incluidos en la información disponible.

La compra en este sitio se enmarca en la invitación institucional a llevar a casa un árbol de Navidad procedente de plantaciones forestales locales. El mensaje también plantea que el consumo navideño puede dirigirse a los núcleos agrarios de Tlalpan.

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Apoya a las y los productores de nuestros pueblos y lleva a casa un árbol de Navidad cultivado en nuestros núcleos agrarios.



Desliza, conoce los puntos de venta y haz que esta Navidad también impulse la economía local. 👇🏼👀… pic.twitter.com/TYxJptdXlu — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) November 24, 2026

San Miguel Topilejo concentra siete lugares de venta

El ejido San Miguel Topilejo integra siete establecimientos señalados para encontrar árboles naturales. Las direcciones abarcan Las Fosas, El Capulín, Lomas de San José y distintos tramos de la carretera federal México-Cuernavaca.

La Fosa aparece en Las Fosas, ejido San Miguel Topilejo, código postal 14900, Tlalpan. Es una de las referencias para quienes se dirijan a la parte sur de la alcaldía.

Otra posibilidad es Reforestalia, ubicada en La Cima, carretera federal México-Cuernavaca, kilómetro 43, código postal 14500. El punto comparte ruta con otros productores incluidos en la relación.

La lista también menciona a Los Capulines, en El Capulín, ejido San Miguel Topilejo, código postal 14900, Tlalpan. El establecimiento se suma a las opciones dentro de este núcleo agrario.

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En La Cima se encuentra Enverdece las Raíces del Pinar, localizado en la carretera federal México-Cuernavaca, kilómetro 43, código postal 14500. La referencia lo distingue de otros sitios asentados en la misma zona.

También en La Cima está La Cima del Rocío, en la carretera federal México-Cuernavaca, kilómetro 42,5, código postal 14500. La ubicación permite diferenciarlo por el tramo carretero indicado.

El recorrido puede incluir Rancho Las Ratas, en la carretera federal México-Cuernavaca, kilómetro 36,5. La información difundida no agrega colonia, código postal u otros datos de contacto para este punto.

La séptima alternativa es Lomas de San José, localizada en Lomas de San José, San Miguel Topilejo, kilómetro 36. Este sitio completa los establecimientos referidos para el ejido.

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La campaña institucional promueve el consumo local para respaldar a las familias productoras de los núcleos agrarios. (Freepik)

La compra local vincula la Navidad con las plantaciones forestales de Tlalpan

La campaña de la Alcaldía Tlalpan promueve que las familias compren árboles cultivados en plantaciones forestales de la demarcación. El planteamiento coloca a los productores locales como la vía directa para obtener este elemento tradicional de la temporada.

La información presentada no especifica qué especies de árboles ofrece cada establecimiento ni las dimensiones disponibles. Tampoco precisa fechas de apertura, días de atención o condiciones para el traslado de los ejemplares.

Por ello, las direcciones son el dato central para planear una visita a Ajusco, Magdalena Petlacalco o San Miguel Topilejo. Cada compra puede dirigirse a los núcleos agrarios que aparecen en la campaña y acercar a los habitantes de la ciudad a la producción forestal de Tlalpan.

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