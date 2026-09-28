Boston Red Sox vs New York Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la ronda de comodines en la MLB desde México

Por segundo año consecutivo, una de las rivalidades más apasionantes de las Grandes Ligas ocurrirá en la primera fase de los playoffs. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

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Boston Red Sox y New York Yankees protagonizarán uno de los duelos más llamativos durante la primera ronda de los playoffs de la MLB. La serie se disputará en la Gran Manzana, donde ambos equipos buscarán dos triunfos en un máximo de tres juegos para avanzar a la Serie Divisional.

Este martes se llevará a cabo el primero de los encuentros a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Yankee Stadium para dar inicio a una de las rivalidades más electrizantes de toda la MLB.

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La historia de la rivalidad entre Yankees y Red Sox en playoffs

Antecedentes en playoffs entre Yankees y Red Sox. (Brad Penner-Imagn Images)

Yankees y Red Sox han protagonizado algunos de los capítulos más recordados en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas. La serie de este año será la séptima ocasión en que ambos equipos se enfrenten en playoffs, incluida la eliminatoria de 2025, cuando Nueva York dejó fuera a Boston.

La historia en octubre comenzó en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999. Los Yankees superaron a los Red Sox por 4-1 y después conquistaron la Serie Mundial.

Cuatro años más tarde llegó uno de los momentos que definieron la rivalidad. En el Juego 7 de la Serie de Campeonato de 2003, Aaron Boone conectó un jonrón en la entrada 11 ante Tim Wakefield para enviar a Nueva York a la Serie Mundial.

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Boston cobró revancha en 2004 con una de las remontadas más recordadas en el deporte profesional de Estados Unidos. Los Red Sox quedaron abajo 3-0 en la Serie de Campeonato, pero ganaron cuatro juegos consecutivos y se convirtieron en el primer y único equipo en la historia de MLB que ha revertido esa desventaja en una serie de postemporada.

Después de eliminar a los Yankees, Boston barrió a los St. Louis Cardinals en la Serie Mundial. El título puso fin a una sequía de campeonatos que se extendía desde 1918 y terminó con la llamada “maldición del Bambino”.

La rivalidad regresó a los playoffs en 2018. Los Red Sox ganaron la Serie Divisional por 3-1, con una victoria de 16-1 en el Bronx que quedó marcada por el primer ciclo en la historia de la postemporada, conseguido por Brock Holt. Boston cerró aquella campaña con otro campeonato de Serie Mundial.

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En 2021 volvieron a encontrarse en un juego único de Comodines. Los Red Sox vencieron 6-2 en Fenway Park, con Nathan Eovaldi como abridor. El pitcher trabajó 5.1 entradas, permitió una carrera y registró ocho ponches.

Nueva York equilibró la balanza en 2025. Boston ganó el primer encuentro, pero los Yankees reaccionaron para llevarse la Serie de Comodines por 2-1. En el juego decisivo, Cam Schlittler lanzó ocho entradas sin permitir carrera, ponchó a 12 bateadores y no otorgó bases por bolas en el triunfo por 4-0.

Cómo llegan ambos equipos a los playoffs

Boston Red Sox llega como uno de los equipos más enrachados a los playoffs. ( David Butler II-Imagn Images)

Boston Red Sox y New York Yankees llegan a la Serie de Comodines con caminos distintos durante la temporada. Boston pasó de un inicio que parecía alejarlo de la postemporada a una reacción que le permitió quedarse con el segundo boleto de comodín de la Liga Americana.

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El 24 de junio de 2026, los Red Sox tenían marca de 32 victorias y 46 derrotas. El equipo se encontraba 14 juegos por debajo de .500 y decidió cesar a Alex Cora como mánager.

La llegada de Chad Tracy cambió el rumbo de Boston. Los Red Sox ganaron 52 de sus siguientes 78 encuentros y lograron recuperarse en la pelea por un lugar en los playoffs. Ahora buscarán extender ese repunte ante su rival de división.

Los Yankees también enfrentaron dificultades durante el año. El equipo tuvo que lidiar con varias lesiones que afectaron la posibilidad de competir por el título de la División Este de la Liga Americana.

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Una de las ausencias que más pesó fue la de Aaron Judge, principal figura de la franquicia. A pesar de los problemas físicos dentro del plantel, Nueva York encontró la forma de mantenerse en la contienda.

La experiencia de sus jugadores y la calidad de su ofensiva y su cuerpo de lanzadores permitieron que los Yankees avanzaran como el mejor comodín de la Liga Americana. Esa posición les dio la ventaja de recibir la serie ante Boston en el Yankee Stadium.

Qué esperar del Juego 1 y dónde verlo en México

Cam Schittler abrirá por los Yankees. (Wendell Cruz-Imagn Images)

El Juego 1 de la serie entre los New York Yankees y los Boston Red Sox tendrá un duelo de abridores que puede marcar el rumbo de la eliminatoria. Cam Schlittler subirá a la loma por los Bombarderos del Bronx, mientras que Payton Tolle será el encargado de iniciar por Boston.

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Los Yankees parten con ventaja en el papel por la temporada de Schlittler. El lanzador terminó como uno de los principales candidatos al Cy Young de la Liga Americana, luego de participar en 33 juegos, registrar marca de 14-6 y dejar una efectividad de 1.95..

Del lado de los Red Sox, Tolle buscará responder en un escenario de alta exigencia. El pitcher tuvo una campaña sólida al lanzar en 26 encuentros, con récord de 9-6 y efectividad de 3.03.

A continuación, te presentamos el calendario completo de juegos con fechas y horarios para esta serie:

Martes 29 de septiembre

18:00 horas

Miércoles 30 de septiembre

18:00 horas

Jueves 1 de octubre (Si es necesario)

Horario por confirmar

Todos los juegos de la serie podrán disfrutarse a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y MLB TV con suscripción.