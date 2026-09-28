Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas

Los playoffs de la MLB comenzarán este martes 29 de septiembre con las Series de Comodines de la Liga Americana y la Liga Nacional, donde ocho equipos disputarán cuatro eliminatorias, todas bajo el formato de ganar dos de tres juegos, para avanzar a las Series Divisionales.
Como cada temporada, la postemporada tendrá una buena presencia de peloteros mexicanos que buscarán ayudar a sus equipos para conseguir el título.
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Lista de mexicanos que estará presente en los playoffs de la MLB
A continuación, te presentamos la lista de jugadores mexicanos que participarán en los playoffs 2026 de la MLB:
Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez (Tampa Bay Rays)
Jonathan Aranda tuvo gran temporada ofensiva, consolidándose como una de las piezas más productivas de toda la MLB. Registró un promedio de bateo de .274, conectó 22 cuadrangulares e impulsó 92 carreras en 155 juegos disputados, ayudando a los Rays a amarrar su boleto a la postemporada.
Manuel Rodríguez, por su parte, tuvo una participación limitada este año debido a las lesiones. Únicamente lanzó en 6 juegos (6.2 entradas de labor), registrando una efectividad de 2.70 con 10 ponches y finalizando la campaña regular en la lista de lesionados por molestias en la espalda baja.
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Afortunadamente pudo recuperarse y estará listo para los playoffs.
Isaac Paredes (Houston Astros)
Volvió a ser un bateador sumamente rentable y oportuno en el lineup después de una lesión que lo marginó del Clásico Mundial de Beisbol.
Terminó con un promedio de .262, aportó 25 jonrones y remolcó 94 carreras a lo largo de 155 compromisos, liderando a unos Astros que ganaron la reñida División Oeste de la Liga Americana
Jarren Durán y Patrick Sandoval (Boston Red Sox)
Aunque su promedio de bateo descendió a .207, Jarren Durán aportó una destacada cuota de poder y velocidad a los Medias Rojas. Disputó 151 encuentros en los que bateó 20 cuadrangulares, empujó 69 carreras y se estafó 21 bases.
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Patrick Sandoval tuvo un año complicado en la rotación de abridores de Boston tras regresar de una cirugía Tommy John y culminó la temporada con un récord de 1 juego ganado y 7 perdidos, acumulando una efectividad elevada de 5.12 en 15 aperturas/apariciones (70.1 entradas), donde recetó 73 ponches.
Chase Meidroth (Chicago White Sox)
Fue una de las notas altas en el infield del equipo de Chicago. Mostró gran consistencia al promediar .276 con el madero, sumando 16 cuadrangulares, 63 carreras impulsadas y anotando en 90 ocasiones tras participar en 154 juegos.
Javier Assad (Chicago Cubs)
Alternó roles entre la rotación y el bullpen de los Cubs (11 aperturas de 28 juegos totales). Dejó una marca de 6 victorias y 2 derrotas, con una efectividad sólida de 3.63, sumando además 2 juegos salvados en 94.1 innings lanzados.
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Joey Ortíz y JoJo Romero (Milwaukee Brewers)
Joey Ortíz tuvo una campaña muy regular con el equipo monarca de la División Central de la Nacional. Promedió .270, empalmó 9 cuadrangulares, produjo 47 carreras y robó 9 bases en 134 partidos jugados.
JoJo Romero dividió su temporada 2026 jugando primero con los Cardenales de San Luis y posteriormente uniéndose al bullpen de los Brewers. Específicamente con Milwaukee, vio acción en 11 compromisos, logrando una marca de 2-0 con una efectividad de 3.38 en 13.1 entradas
San Diego Padres (Jeremiah Estrada)
Trabajó como relevista en 33 juegos para los Padres antes de presentar dolencias físicas hacia el final del rol regular. Finalizó con récord de 2-3, efectividad de 3.48, un salvamento y 38 ponches en 31 episodios completos de labor en la loma.
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