Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas

Peloteros mexicanos como Jonathan Aranda u Javier Assad buscarán guiar a sus equipos hasta el campeonato durante esta fase final. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

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Los playoffs de la MLB comenzarán este martes 29 de septiembre con las Series de Comodines de la Liga Americana y la Liga Nacional, donde ocho equipos disputarán cuatro eliminatorias, todas bajo el formato de ganar dos de tres juegos, para avanzar a las Series Divisionales.

Como cada temporada, la postemporada tendrá una buena presencia de peloteros mexicanos que buscarán ayudar a sus equipos para conseguir el título.

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Lista de mexicanos que estará presente en los playoffs de la MLB

Jonathan Aranda (centro) de los Rays de Tampa Bay celebra tras batear un jonrón ante los Astros de Houston, el domingo 13 de septiembre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara)

A continuación, te presentamos la lista de jugadores mexicanos que participarán en los playoffs 2026 de la MLB:

Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez (Tampa Bay Rays)

Sep 2, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Tampa Bay Rays pitcher Manuel Rodriguez (39) pitches in the seventh inning against the New York Mets at Tropicana Field. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Jonathan Aranda tuvo gran temporada ofensiva, consolidándose como una de las piezas más productivas de toda la MLB. Registró un promedio de bateo de .274, conectó 22 cuadrangulares e impulsó 92 carreras en 155 juegos disputados, ayudando a los Rays a amarrar su boleto a la postemporada.

Manuel Rodríguez, por su parte, tuvo una participación limitada este año debido a las lesiones. Únicamente lanzó en 6 juegos (6.2 entradas de labor), registrando una efectividad de 2.70 con 10 ponches y finalizando la campaña regular en la lista de lesionados por molestias en la espalda baja.

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Afortunadamente pudo recuperarse y estará listo para los playoffs.

Isaac Paredes (Houston Astros)

Sep 12, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Houston Astros second baseman Jose Altuve (27) greets Houston Astros third baseman Isaac Paredes (15) after hitting ahome run against the Tampa Bay Rays in the first inning at Tropicana Field. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Volvió a ser un bateador sumamente rentable y oportuno en el lineup después de una lesión que lo marginó del Clásico Mundial de Beisbol.

Terminó con un promedio de .262, aportó 25 jonrones y remolcó 94 carreras a lo largo de 155 compromisos, liderando a unos Astros que ganaron la reñida División Oeste de la Liga Americana

Jarren Durán y Patrick Sandoval (Boston Red Sox)

Sep 7, 2026; Boston, Massachusetts, USA; Boston Red Sox left fielder Jarren Duran (16) runs the bases after hitting a home run against the Los Angeles Angels during the second inning at Fenway Park. (Eric Canha-Imagn Images)

Aunque su promedio de bateo descendió a .207, Jarren Durán aportó una destacada cuota de poder y velocidad a los Medias Rojas. Disputó 151 encuentros en los que bateó 20 cuadrangulares, empujó 69 carreras y se estafó 21 bases.

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Patrick Sandoval tuvo un año complicado en la rotación de abridores de Boston tras regresar de una cirugía Tommy John y culminó la temporada con un récord de 1 juego ganado y 7 perdidos, acumulando una efectividad elevada de 5.12 en 15 aperturas/apariciones (70.1 entradas), donde recetó 73 ponches.

Chase Meidroth (Chicago White Sox)

Sep 24, 2026; Kansas City, Missouri, USA; Chicago White Sox catcher Kyle Teel (8) slaps hands with Chicago White Sox second baseman Chase Meidroth (10) after scoring during the first inning against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium. Mandatory Credit: (William Purnell-Imagn Images)

Fue una de las notas altas en el infield del equipo de Chicago. Mostró gran consistencia al promediar .276 con el madero, sumando 16 cuadrangulares, 63 carreras impulsadas y anotando en 90 ocasiones tras participar en 154 juegos.

Javier Assad (Chicago Cubs)

Sep 5, 2026; Miami, Florida, USA; Chicago Cubs starting pitcher Javier Assad (72) throws in the first inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. (Jim Rassol-Imagn Images)

Alternó roles entre la rotación y el bullpen de los Cubs (11 aperturas de 28 juegos totales). Dejó una marca de 6 victorias y 2 derrotas, con una efectividad sólida de 3.63, sumando además 2 juegos salvados en 94.1 innings lanzados.

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Joey Ortíz y JoJo Romero (Milwaukee Brewers)

Sep 18, 2026; Baltimore, Maryland, USA; Milwaukee Brewers infielder Joey Ortiz (3) hits a single in the sixth inning against the Baltimore Orioles at Oriole Park at Camden Yards. (Jamie Sabau-Imagn Images)

Joey Ortíz tuvo una campaña muy regular con el equipo monarca de la División Central de la Nacional. Promedió .270, empalmó 9 cuadrangulares, produjo 47 carreras y robó 9 bases en 134 partidos jugados.

JoJo Romero dividió su temporada 2026 jugando primero con los Cardenales de San Luis y posteriormente uniéndose al bullpen de los Brewers. Específicamente con Milwaukee, vio acción en 11 compromisos, logrando una marca de 2-0 con una efectividad de 3.38 en 13.1 entradas

San Diego Padres (Jeremiah Estrada)

Aug 2, 2026; San Diego, California, USA; San Diego Padres relief pitcher Jeremiah Estrada (56) throws a pitch during the seventh inning against the San Francisco Giants at Petco Park. (David Frerker-Imagn Images)

Trabajó como relevista en 33 juegos para los Padres antes de presentar dolencias físicas hacia el final del rol regular. Finalizó con récord de 2-3, efectividad de 3.48, un salvamento y 38 ponches en 31 episodios completos de labor en la loma.

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