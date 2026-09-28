Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”

Aunque el Mundial terminó con una dolorosa derrota para el Tricolor, una escena protagonizada por el Vasco terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del torneo.

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Javier Aguirre fue presentado oficialmente como entrenador del Valencia y evocó con humor el cruce que protagonizó con Anthony Gordon durante los Octavos de Final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

Consultado en su conferencia de prensa sobre un eventual reencuentro con el futbolista del Barcelona, el Vasco restó trascendencia al intercambio de aquella cita mundialista: lo calificó como una tontería, dijo que le pedirá una foto firmada para sus hijos y resaltó que Gordon habla muy bien castellano.

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“Fue una tontería, una ocurrencia. Son cosas que pasan y ya está, no le doy más vuelta. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita, a lo mejor le pediré que me la firme para mis hijos. Habla bien castellano el w*y por cierto”, declaró Aguirre.

El ‘Vasco’ comenzó su nueva aventura en el futbol español y tendrá más de dos semanas para preparar su estreno ante el Racing de Santander.

Hace unos días, el futbolista inglés afirmó que el duelo entre Inglaterra y México en el Estadio Banorte fue la mejor experiencia de su carrera.

“El partido contra México fue, sin lugar a dudas, la mejor experiencia que he tenido en mi vida”, comentó en conferencia de prensa Gordon.

México vs Inglaterra: un partido que quedó marcado para la historia

El partido entre México e Inglaterra dejó una mezcla de alegría y nostalgia. La afición mexicana lamentó no alcanzar los Cuartos de Final, aunque valoró el rendimiento de los jugadores aztecas en la cancha.

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Los ingleses celebraron su pase a la siguiente ronda y el recibimiento que tuvieron en México, sobre todo en el Estadio Azteca. Tras el duelo, medios europeos empezaron a solicitar una reedición del encuentro en Wembley.

Futbolistas europeos como Jude Bellingham también quedaron impresionados por el partido y calificaron de espectacular el ambiente.

Foto de archivo de Jorge Sánchez (2) disputando el balón con Anthony Gordon durante el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Paul Childs

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Anthony Gordon in action with Mexico's Roberto Alvarado REUTERS/Daniel Becerril

El nuevo reto de Javier Aguirre

Javier Aguirre tomó el mando del Valencia con el equipo en el penúltimo lugar de LaLiga, con cuatro puntos en siete jornadas. El técnico mexicano asumió durante el parón internacional y cuenta con más de dos semanas para preparar su primer partido oficial.

El entrenador de 67 años llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna después de aterrizar en el aeropuerto de Manises. Aguirre dirigió de inmediato su primera práctica y modificó el plan de descanso que tenía la plantilla.

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El entrenador mexicano cambió el plan previsto para el fin de semana y solamente concedió el domingo como día de descanso a sus futbolistas

El nuevo cuerpo técnico dejó libre únicamente el domingo. Aguirre trabajó junto con Pol Llorente y Toni Amor, sus colaboradores, además de los integrantes que permanecían en la estructura del club español.

El mexicano busca conocer a sus jugadores y ajustar el funcionamiento táctico y físico del equipo. Valencia contrató a Aguirre por una temporada, con una opción para extender el acuerdo durante un año más.

Aguirre tiene programado su primer examen el 11 de octubre

Aguirre fue presentado este lunes en el estadio de Mestalla como entrenador del Valencia. Ahora, seguirá con la preparación del compromiso que marcará el inicio de su gestión en competencia oficial.

El posible debut del “Vasco” está programado para el 11 de octubre, cuando Valencia visite al Racing de Santander en El Sardinero. El encuentro será la primera oportunidad de Aguirre para buscar una reacción del club en LaLiga.

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