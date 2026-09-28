México

Simón Levy denuncia al INE ante Estados Unidos y el FBI: pide sanciones para Taddei por boletas “planchadas”

El exsubsecretario de Turismo, quien enfrenta procesos abiertos en México y, según la FGR, una ficha roja de Interpol, afirmó en redes sociales que presentó una denuncia en EEUU

El empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy afirmó en redes sociales que presentó una denuncia contra la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y contra consejeros del instituto ante el Departamento de Estado, el Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos

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El empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy afirmó en redes sociales que presentó una denuncia contra la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y contra consejeros del instituto ante el Departamento de Estado, el Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un video, añadió que también acudió al FBI y al Congreso estadounidense.

Hasta ahora, ninguna de esas dependencias se ha pronunciado sobre el tema.

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¿Qué pide Levy y qué dice el documento?

@SimonLevyMx
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En su mensaje, Levy solicita que Estados Unidos cancele visas y congele cuentas y bienes de las personas señaladas. Sostiene que ya hubo medidas similares en Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Paraguay.

El documento que difundió es un referral dirigido al FBI y al Departamento de Justicia, con fecha del 23 de septiembre de 2026. Sus puntos principales son:

  • Solicita una indagatoria preliminar sobre si recursos vinculados con contratos de materiales electorales pasaron por el sistema financiero estadounidense.
  • Cita los estatutos 18 U.S.C. §§ 1956 y 1957 (lavado de dinero) y el 981 (decomiso civil).
  • Menciona a Taddei, a Claudia Arlett Espino, a Jesús Octavio García González y a las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones.
  • Se basa en reportes periodísticos y no en una investigación oficial.
  • Los contratos originales aparecen como “solicitados” y pendientes.

Lo que no está confirmado

@SimonLevyMx
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El propio texto aclara que Levy no ha establecido que algún recurso haya entrado a Estados Unidos y que no lo alega. También indica que ninguna persona nombrada ha sido condenada ni acusada, y que todas gozan de presunción de inocencia.

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Además, en el material difundido por Levy no se incluye constancia de recepción de la denuncia ni una determinación de autoridades estadounidenses que ordene las medidas que solicita.

Boletas “planchadas” y observadores electorales

En el video, Levy sostiene que una boleta lisa dentro de la urna indica que alguien la introdujo por arriba. Afirma que en 2025 hubo 918 casos y que el 3 de septiembre siete consejeros votaron para que ya no se anulen. Esa cifra es de Levy y no pudo confirmarse de forma independiente.

Lo que sí está documentado es la votación: el Consejo General aprobó, por siete votos contra cuatro, un criterio para que se documente la anomalía y sea el Consejo Distrital quien decida si la boleta se computa. El consejero Arturo Castillo señaló en la discusión que el elector tiene la obligación de doblar la boleta. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar los nuevos lineamientos.

Levy también cuestiona que el INE haya permitido que operadores del gobierno participen como observadores. La medida fue aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra, y retiró el cruce con listados de programas sociales. El INE argumentó que no deben tomarse criterios que no estén en la ley. Después, el Tribunal Electoral ordenó al instituto volver a verificar a los aspirantes.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy Dabbah es abogado por la UNAM. Dirigió la agencia de inversiones ProCDMX y fue subsecretario de Planeación Turística del 1 de diciembre de 2018 al 12 de abril de 2019.

Tiene procesos legales abiertos en México, de acuerdo con las autoridades:

  • La Fiscalía capitalina informó de dos procesos: uno por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, y otro por amenazas y daño en propiedad ajena.
  • La FGR informó que Interpol instauró una ficha roja por daño a la propiedad y fraude, en la causa penal 02565/2020.
  • El caso nació de una denuncia de 2019 por un edificio en Polanco.

Levy ha rechazado los señalamientos. En octubre de 2025, Sheinbaum informó que había sido detenido en Portugal; él lo negó, dijo vivir entre Washington y San Diego y calificó como falso el documento de Interpol. En marzo de 2026, la presidenta dijo sobre él que “ni vale la pena hablar de esta persona”.

La encuesta sobre fuerzas de EU en México

La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística
La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística

En septiembre, Levy publicó en X una pregunta a sus seguidores: si, como mexicanos, permitirían que fuerzas especiales de Estados Unidos entren a México para capturar a políticos con órdenes de arresto de ese país.

El resultado mostrado fue de 89% por “Sí, estoy de acuerdo” y 11% por “No, soberanía”. La imagen que circuló no informa muestra, metodología ni representatividad estadística, por lo que no permite establecer la opinión de la población.

El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, difundió los resultados y afirmó que los mexicanos “abrumadoramente” quieren esa intervención. Sheinbaum calificó como “verdaderamente absurda” la idea de un respaldo mexicano a una intervención.

Contexto

El caso ocurre después de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pidiera el 10 de agosto al Departamento de Estado sancionar a tres consejeros del INE. Taddei respondió que ningún consejero debe emitir su voto bajo amenazas.

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