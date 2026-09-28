México

Feria de Afores 2026: ¿cuándo es, dónde será y qué documentos debes llevar?

En esta feria se realizan trámites de la AFORE sin costo, e incluye la participación de Martha Debayle como invitada especial

Dos mujeres sentadas frente a una mesa con papelería y un letrero que dice Feria de Afores en una plaza pública.
La explanada permanece abierta al público sin filtros costo alguno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Feria de Afores 2026 se realiza del 8 al 12 de octubre en la Explanada de la Alcaldía Iztacalco, con más de 40 trámites gratuitos y la participación de Martha Debayle.

En la feria, los trabajadores pueden registrarse en una Afore, consultar su cuenta, actualizar sus datos personales, designar beneficiarios y tramitar retiros parciales, entre otros servicios, todo en un mismo lugar y sin costo.

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El evento, organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), requiere llevar identificación oficial, CURP, número de Seguridad Social y comprobante de domicilio.

Comparar aspectos como rendimientos, servicios y atención permite escoger la mejor opción para cada trabajador. (X/@CONSAR_mx)

Feria de Afores 2026 en CDMX: fechas y horarios

La sede se ubica en Av. Río Churubusco esquina con Av. Té, colonia Gabriel Ramos Millán, frente a la estación Iztacalco del Metrobús.

La entrada y todos los servicios son gratuitos, sin necesidad de cita previa.

El evento reúne en un mismo espacio a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en el país y a la propia Consar.

La estación Iztacalco del Metrobús conecta directamente con la entrada del recinto. (X/@CONSAR_mx)
La estación Iztacalco del Metrobús conecta directamente con la entrada del recinto. (X/@CONSAR_mx)

Esta concentración permite resolver en una sola visita trámites que normalmente requieren acudir a distintas oficinas.

Martha Debayle participa el viernes 9 de octubre

La conductora estará presente en la feria el viernes 9 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, de acuerdo con el cartel oficial del evento.

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Su participación se suma a la agenda de actividades que la Consar preparó para esta edición en la Ciudad de México.

La presencia de Martha Debayle forma parte de las actividades especiales programadas por la Consar para esta edición. (X/@CONSAR_mx)
La presencia de Martha Debayle forma parte de las actividades especiales programadas por la Consar para esta edición. (X/@CONSAR_mx)

Cómo llegar a la Explanada de Iztacalco

La opción más directa es el Metrobús Línea 2, estación Iztacalco, ubicada a pocos metros del recinto. También puede utilizarse la estación Upiicsa de la misma línea.

Para quienes viajan en Metro, la alternativa es bajar en la estación Coyuya de la Línea 8 y transbordar al Metrobús Línea 2 con dirección a Tepalcates, hasta la estación Iztacalco.

La Línea 2 del Metrobús es la que conecta directamente con la Feria de Afores.
La Línea 2 del Metrobús es la que conecta directamente con la Feria de Afores.

Los documentos obligatorios para realizar trámites

Los asistentes deben presentar identificación oficial vigente, CURP, RFC, comprobante de domicilio con antigüedad reciente y, de ser posible, el estado de cuenta Afore.

Se recomienda llevar copias de toda la documentación.

La falta de alguno de estos documentos puede impedir que el personal en los módulos concluya el trámite el mismo día, por lo que conviene revisar la vigencia de la identificación y la fecha del comprobante de domicilio antes de acudir.

Vista trasera desenfocada de una persona frente a un mostrador blanco de Registro Civil en México, con una bandera mexicana, documentos apilados y una tarjeta CURP.
La CURP es uno de los requisitos más solicitados en los módulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de trámites relacionados con beneficiarios, también se recomienda llevar actas de nacimiento o de matrimonio según corresponda.

Qué trámites puede resolver un trabajador en la feria

Entre los servicios disponibles figuran el registro en una Afore, la consulta de la administradora que lleva la cuenta del trabajador, la solicitud o impresión del estado de cuenta y la consulta de movimientos.

También se puede generar o actualizar el Expediente de Identificación.

Documentos sobre testamento, herencia y afores junto a billetes de banco, identificaciones y una calculadora sobre una mesa de madera.
El catálogo de trámites disponibles contempla diversas gestiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Consar mantiene un catálogo de 23 trámites comunes relacionados con la cuenta individual. Entre ellos se incluyen la designación o actualización de beneficiarios, la unificación o separación de cuentas y la actualización de datos personales y biométricos.

El retiro parcial por desempleo o matrimonio, entre los servicios más solicitados

Los trabajadores que enfrentan una situación de desempleo o que van a contraer matrimonio pueden tramitar en el mismo lugar el retiro parcial de recursos de su cuenta individual.

Este servicio evita que el trámite se realice por separado en las oficinas de cada Afore.

Primer plano de manos depositando dinero en un frasco de vidrio transparente rotulado 'Ahorro jubilación'; una tarjeta ITIN y una calculadora desenfocadas de fondo.
El retiro por desempleo tiene requisitos específicos según el tiempo cotizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se ofrece orientación sobre ahorro voluntario, pensión y retiro, dirigida a quienes buscan aumentar el monto disponible al momento de jubilarse.

El beneficio principal es evitar visitas a distintas oficinas

La ventaja central de la feria consiste en concentrar en un solo punto y en una sola jornada gestiones que de forma ordinaria exigen acudir a diferentes instituciones.

Esto reduce el tiempo que un trabajador invierte en resolver dudas sobre su cuenta individual.

Concentrar los trámites en un solo lugar reduce los tiempos de espera habituales. (X/@CONSAR_mx)
Concentrar los trámites en un solo lugar reduce los tiempos de espera habituales. (X/@CONSAR_mx)

Al llegar, conviene solicitar orientación para identificar qué gestión debe realizarse primero, en especial cuando la actualización del expediente es requisito previo para otro movimiento.

En ediciones anteriores de la feria han participado módulos del IMSS y otras dependencias vinculadas con semanas cotizadas, pensiones y datos personales, además de instancias relacionadas con vivienda y retiro.

Para trámites de actualización, el tiempo de espera es de hasta 5 días hábiles. Si el cambio también debe reflejarse en el Infonavit, el plazo se extiende hasta 20 días hábiles.

Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
En México operan 10 Afores autorizadas y reguladas por la Consar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una Afore administra el ahorro para el retiro de cada trabajador

Una Afore es una Administradora de Fondos para el Retiro, una institución financiera privada encargada de manejar la cuenta individual donde se acumulan las aportaciones que un trabajador realiza a lo largo de su vida laboral.

Cada persona que cotiza ante el IMSS o el ISSSTE cuenta con una cuenta Afore a su nombre.

Una pareja de figuras de adultos mayores frente a pilas de monedas y dos alcancías de cerdito blancas, con el logotipo de IMSS al fondo.
El IMSS ha participado en ediciones anteriores con módulos de orientación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México operan 10 Afores, entre las que se encuentran instituciones como Banorte, Citibanamex, Profuturo, XXI Banorte y Coppel, cada una regulada por la Consar.

El trabajador puede elegir la administradora de su preferencia o permanecer en la que le fue asignada de forma automática.

El objetivo de la Afore es garantizar un ingreso al momento del retiro

El dinero depositado en la cuenta individual proviene de tres fuentes: la aportación del trabajador, la del patrón y la del gobierno federal.

Estos recursos se invierten en instrumentos financieros que buscan generar rendimientos a lo largo de los años de cotización.

Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
Infonavit y Fovissste suelen sumarse a este tipo de eventos para resolver dudas a los interesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a la edad de jubilación, el trabajador puede disponer de los recursos acumulados para complementar o constituir su pensión.

La cuenta también permite retiros parciales en casos específicos, como desempleo o matrimonio, sin necesidad de esperar hasta el retiro definitivo.

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