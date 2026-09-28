Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

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Este lunes se reportó la captura en Argentina de Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, exdiputado y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.

De acuerdo con Infobae Argentina, la joven fue arrestada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e Interpol en el Aeropuerto Internacional de “El Plumerillo”, en Mendoza, cuando intentaba abordar un vuelo a Chile el pasado 27 de agosto.

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La joven contaba con una alerta roja debido a que desde el año 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntamente estar involucrada en el entramado de lavado de dinero encabezado por su padre.

Los reportes indican que aunque la joven fue trasladada a la Unidad Número 332 del Servicio Penitenciario, su abogado logró que cumpla prisión domiciliaria. En tanto, su proceso de extradición también se encontraría en desarrollo.

Aunque se desconoce con exactitud el tiempo que llevaba en Argentina, se cree que su estadía comenzó desde diciembre del año pasado.

Ana Carmen Sosa Cravioto

Su búsqueda internacional se originó en la causa penal 263/2020, abierta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

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En ese expediente, la FGR libró órdenes de aprehensión contra Ana Carmen y su hermana Adriana Sosa Cravioto por su presunta participación en la estructura financiera que investiga a su padre.

El caso “La Sosa Nostra” y los señalamientos a Ana Carmen

Gerardo Sosa Castelán ha mantenido el control político de la UAEH desde finales de la década de 1970. Actualmente espera el juicio por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de actos cometidos en contra de la institución educativa.

Desde 2020 enfrenta una causa por delincuencia organizada y lavado de 58.2 millones de pesos en México, con su hija Ana Carmen y Adriana, señaladas como presuntas beneficiarias de transferencias desde empresas fachada.

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El exdiputado es acusado por presuntamente encabezar una organización que habría drenado fondos de la UAEH mediante empresas fantasma y prestanombres. El principal móvil para la presunta triangulación fue mediante Contabilidad del Siglo XXI, una sociedad sin activos ni personal que, según la Fiscalía, movilizó recursos hacia cuentas de la familia.

Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) (Foto: Facebook@SosaCastelanOficial)

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó, además, movimientos financieros inusuales por más de 151 millones de dólares, lo que derivó en la congelación de cuentas bancarias y en nuevas denuncias ante la FGR.

Según documentó Proceso, entre las cuentas beneficiarias identificadas por la Fiscalía figuran las de Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto. Los registros bancarios citados en la causa detallan 35 transferencias por un millón 192 mil pesos a la cuenta de Adriana entre marzo de 2014 y agosto de 2017, y siete transferencias por 806 mil 769 pesos a la de Ana Carmen entre marzo de 2014 y marzo de 2018.

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Ana Carmen también aparecía vinculada como socia a constructoras relacionadas con su padre, entre ellas la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo.

Situación actual de Gerardo Sosa Castelán

En septiembre de 2024, un juez federal decretó el sobreseimiento parcial de la causa contra Sosa Castelán al considerar que no existían elementos suficientes para sostener parte de la acusación original. Pese a ese giro, el exrector continúa a la espera de comparecer ante un Tribunal de Enjuiciamiento por la causa, luego de que una serie de recursos legales presentados por su defensa no prosperaron.

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Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) (Foto: Facebook@SosaCastelanOficial)

En diciembre de 2025, Sosa Castelán sumó un nuevo cargo: la causa penal 152/2025 que lo señala, junto a otros tres exfuncionarios de la UAEH, por un presunto peculado de 5.9 millones de pesos en fondos federales que la universidad recibió en 2018 y que habrían sido transferidos de forma irregular a Actinver Casa de Bolsa.

El caso se originó en una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2018 de la UAEH, que detectó transferencias no autorizadas hacia un fondo de inversión. La jueza de control Martha Granados del Río cuestionó a la Fiscalía por inconsistencias en la integración de pruebas, entre ellas la reducción del monto imputado sin justificación.

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Sosa Castelán fue detenido el 31 de octubre de 2020 en la Ciudad de México y pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria por su estado de salud, y luego a un brazalete electrónico que le permitió recuperar movilidad parcial.

En su última aparición pública, el 3 de octubre de 2025, durante una movilización convocada por la UAEH en Pachuca, afirmó que el dispositivo de monitoreo lo lleva “en la historia” y bromeó con que lo resguarda en el “museo” de la institución sobre la que mantiene control político desde hace más de cuatro décadas.