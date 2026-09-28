Desaparición de poderes en Juchitán: Sheinbaum despliega Guardia Nacional y respalda a alcalde sustituto ciudadano

La presidenta Claudia Sheinbaum durante La Mañanera de este lunes. (Crédito: Gobierno de México )

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán, Oaxaca, luego de la desaparición del Ayuntamiento, y que la Secretaría de Gobernación se mantuvo en contacto con ciudadanos del municipio para definir quién podría asumir temporalmente la conducción de la administración.

Durante La Mañanera de este lunes, la mandataria explicó que, ante la decisión del Gobierno de Oaxaca de desaparecer el Ayuntamiento, pidió a la secretaria de Gobernación mantenerse pendiente de la situación y establecer comunicación con habitantes de Juchitán. A partir de esa consulta, señaló, se identificó a Francisco Vásquez Jiménez, jefe de Bomberos del municipio, como la persona que actualmente ocupa el cargo de presidente municipal sustituto.

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“Hubo una consulta con diversos ciudadanos, eh, de Juchitán”, explicó Sheinbaum al detallar el proceso mediante el cual se definió al nuevo responsable de la administración municipal. La presidenta agregó que en distintos momentos surgió el nombre de Vásquez Jiménez y destacó que no pertenece a ningún partido político.

“Quien queda es el jefe de bomberos de Juchitán, en este momento como presidente municipal sustituto. No pertenece a ningún partido político. Es un ciudadano que fue muy reconocido hace algunos meses por un problema que hubo, bueno, justamente con el gobierno del Estado, en donde él defendió a los bomberos y el trabajo que había venido haciendo”, señaló.

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Sheinbaum añadió que Vásquez Jiménez es una persona reconocida en el municipio y que, tras asumir temporalmente la conducción de Juchitán, sus primeras palabras estuvieron dirigidas a convocar a distintos sectores de la población a mantener la unidad y las actividades económicas y sociales de la localidad.

“Es una persona muy reconocida en el municipio. Entonces, se hizo una consulta junto con el gobierno del Estado para ver quién podría ser y en varios momentos surgió el nombre del presidente municipal”, explicó la presidenta. Posteriormente, señaló que las primeras palabras del nuevo funcionario fueron “de unidad para el municipio de Juchitán” y una convocatoria a los sectores económicos y ciudadanos para fortalecer las actividades en el municipio.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán, el pasado viernes 25 de septiembre. (Crédito: X|@salomonj)

El gobierno federal mantendrá coordinación con Juchitán

Además del relevo temporal en la administración municipal, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán y que se mantendrá una coordinación permanente con las autoridades estatales y con quien actualmente encabeza el gobierno municipal.

“Se va a estar en coordinación, en comunicación, tanto con el gobierno del Estado como particularmente con el hoy presidente municipal sustituto”, afirmó la presidenta al explicar las acciones que se mantendrán después de la desaparición del Ayuntamiento.

La presencia federal también fue planteada como parte de las medidas de seguridad para el municipio. Ante la pregunta sobre las acciones que se tomarán para evitar que continúe la extorsión, Sheinbaum señaló que se trabajará directamente con la nueva autoridad y que se contempla el fortalecimiento de las policías municipales.

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“Se está trabajando con el actual presidente municipal y el fortalecimiento que se tenga que hacer con las policías municipales”, respondió la mandataria.

La explicación de Sheinbaum se dio después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, y de la posterior decisión del Gobierno de Oaxaca respecto al Ayuntamiento. Con el relevo temporal, Francisco Vásquez Jiménez quedó encargado de la conducción municipal, mientras el Gobierno federal mantiene el despliegue de la Guardia Nacional y la coordinación con las autoridades estatales y locales.

La presidenta señaló que la participación de Gobernación continuará enfocada en mantener el contacto con los habitantes de Juchitán y en acompañar la coordinación con la autoridad municipal que quedó al frente del municipio.

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Prisión preventiva contra “Quetu” y “La Parka”

El domingo 27 de septiembre, un juez del Poder Judicial de Oaxaca impuso prisión preventiva al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y a Carlos Alberto, alias “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, de acuerdo con la FGEO.

Elementos de la Marina y la Fiscalía de Oaxaca custodian a M. S. A., alias Quetu, presidente municipal de Juchitán, y C. A. P. L., alias La Parka, antes de abordarlos en una aeronave de la Armada de México. La Fiscalía solicitó su vinculación a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Ambos permanecen en penales federales a la espera de la audiencia que determinará su situación jurídica.

Ambos permanecen en centros penitenciarios federales mientras se resuelve su situación jurídica. La Fiscalía solicitó que fueran vinculados a proceso, pero las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez resolverá el próximo 29 de septiembre a las 11:00 horas si existen elementos suficientes para que ambos enfrenten formalmente el proceso penal.

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La audiencia inicial se realizó por videoconferencia y se prolongó durante más de diez horas. Sánchez Altamirano compareció desde El Altiplano, donde permanece recluido. La FGEO señaló que durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que busca sustentar la imputación contra ambos.

La dependencia informó que las investigaciones continuarán mediante labores de inteligencia y coordinación con otras instituciones para determinar el grado de responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno.

Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, durante un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales. Tras su captura, el entonces alcalde fue trasladado fuera de Oaxaca bajo un dispositivo de seguridad.

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En el mismo operativo fue detenido Carlos Alberto, alias “La Parka”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos por los que ahora enfrentan el proceso penal, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Las investigaciones también contemplan líneas relacionadas con la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec y con sus presuntos vínculos con integrantes de una célula identificada por las autoridades como “Los Cromos”.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, esa estructura estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

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Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y deberán ser acreditados dentro del proceso penal. La audiencia del 29 de septiembre determinará si el juez considera que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Sánchez Altamirano y a “La Parka”.