Elí César Cervantes va como coordinador de Morena en San Luis Potosí rumbo a elecciones del 2027

El cargo será de coordinador y se integra a los preparativos electorales de la entidad, de acuerdo con el anuncio difundido por Morena

Guardar

El partido Morena nombró a Elí César Cervantes, exsenador coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de San Luis Potosí rumbo a las elecciones del 2027.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de la 4T, fue quien anunció la designación. Precisó que para esta entidad, no buscarán en coalición con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista (PVEM) la gubernatura para las elecciones 2027. El nombramiento ocurre sin la participación del PVEM ni del PT y coloca al exdelegado federal de la SICT al frente de los trabajos políticos y organizativos del partido en la entidad.

PUBLICIDAD

Por su parte, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, recordó que Cervantes es un militante fundador de Morena, quien ha “caminado de la mano de nuestro gran dirigente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

El partido Morena nombró a Elí César Cervantes, exsenador coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de San Luis Potosí rumbo a las elecciones del 2027.

Subrayó que el nuevo coordinador luchó contra la reforma educativa impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, aspecto que fue destacado por su relación con los valores de humanismo que tiene el movimiento.

¿Quién es Elí César Cervantes?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas, quien está por cumplir 43 años, ocupaba hasta este lunes la delegación federal de la SICT.

También fue secretario de Organización de Morena en San Luis Potosí, consejero nacional y estatal, y promotor de la Soberanía Nacional, de acuerdo con el medio.

PUBLICIDAD

El nuevo coordinador fue senador suplente de Primo Dothé Mata y asumió la titularidad del escaño el 12 de mayo de 2021; dejó el cargo el 16 de junio de 2023. Es integrante de Morena desde 2012, fue candidato a diputado federal en 2015 y participó en la CNTE entre 2004 y 2012.

Crédito: X(@PartidoMorenaMX)

Su trayectoria incluye 17 años como docente, entre 2004 y 2021, así como estudios de licenciatura en Educación Primaria, dos maestrías vinculadas con la educación y un posgrado en Educación.