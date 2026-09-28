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¿Dónde comprar más barato? Profeco publica los precios de los 24 productos de la canasta PACIC

La comparación permite identificar en qué cadena se registró el menor precio promedio para cada artículo de la canasta básica

La comparación permite identificar en qué cadena se registró el menor precio promedio para cada artículo de la canasta básica
La comparación permite identificar en qué cadena se registró el menor precio promedio para cada artículo de la canasta básica
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una nueva comparativa de los precios de los productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el objetivo de ofrecer información que permita a los consumidores tomar decisiones al momento de realizar sus compras.

El monitoreo corresponde a los precios promedio registrados del 14 al 18 de septiembre de 2026 en cadenas comerciales con cobertura nacional. El ejercicio contempla los 24 productos de la canasta PACIC y utiliza una escala de colores para facilitar la identificación de las diferencias: el verde representa los precios más bajos, mientras que los valores más altos avanzan hacia el rojo.

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La información forma parte del programa “Quién es Quién en los Precios” (QQP) y muestra que los precios pueden variar considerablemente dependiendo del producto y del establecimiento.

¿Qué supermercado tiene los precios más bajos de la canasta PACIC?

De acuerdo con el seguimiento presentado por Profeco, los precios más bajos no se concentran en una sola cadena. La comparación muestra que distintas tiendas registraron el menor precio promedio dependiendo del producto.

En los primeros 12 artículos incluidos en el mapa de precios, los resultados fueron los siguientes:

  • Aceite: $28.82.
  • Arroz: $15.02.
  • Atún: $11.32.
  • Azúcar: $18.00.
  • Carne de cerdo: $67.50.
  • Carne de pollo: $32.91.
  • Carne de res: $100.55.
  • Cebolla: $38.37.
  • Chile fresco: $5.70.
  • Frijol: $20.71.
  • Huevo: $34.45.
  • Jabón de tocador: $4.55.

Estos montos corresponden al precio promedio más bajo registrado entre las cadenas monitoreadas para cada uno de esos productos durante el periodo señalado.

Profeco presentó el seguimiento de precios de los 24 productos de la canasta PACIC, con datos recopilados del 14 al 18 de septiembre de 2026 para comparar los costos promedio y orientar a los consumidores al momento de realizar sus compras
Profeco presentó el seguimiento de precios de los 24 productos de la canasta PACIC, con datos recopilados del 14 al 18 de septiembre de 2026 para comparar los costos promedio y orientar a los consumidores al momento de realizar sus compras

¿Cuáles son los precios más bajos de los otros productos?

El seguimiento de Profeco también contempla otros 12 artículos para completar los 24 productos de la canasta PACIC.

En este grupo, los menores precios promedio registrados fueron:

  • Limón: $16.85.
  • Manzana: $37.40.
  • Pan de caja: $18.24.
  • Papel higiénico: $8.00.
  • Plátano: $15.22.
  • Zanahoria: $12.14.
  • Sardina: $18.59.
  • Pasta para sopa: $4.96.
  • Tortilla de maíz: $12.95.
  • Jitomate: $19.10.
  • Papa: $43.28.
  • Leche: $19.50.

La información permite observar que la diferencia de precios puede ser especialmente relevante en productos de consumo cotidiano como carnes, frutas, verduras, huevo, leche y productos básicos para la despensa.

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¿Qué productos tuvieron los precios más bajos?

Entre los 24 artículos monitoreados destacan algunos precios particularmente bajos. El jabón de tocador registró un precio promedio de $4.55, mientras que la pasta para sopa tuvo un menor precio promedio de $4.96.

En el caso de los alimentos, el chile fresco presentó un precio promedio de $5.70, seguido por el atún, con $11.32; la zanahoria, con $12.14; la tortilla de maíz, con $12.95, y el plátano, con $15.22.

También aparecen productos de mayor costo, como la carne. El menor precio promedio registrado para la carne de res fue de $100.55, mientras que para la carne de cerdo fue de $67.50 y para la carne de pollo de $32.91.

Profeco utiliza un mapa de calor para comparar los precios

El nuevo ejercicio presentado por Profeco utiliza un “mapa de calor” que permite visualizar de manera sencilla las diferencias entre los precios promedio de cada cadena.

La metodología emplea distintos colores para mostrar qué precios se encuentran por debajo o por encima de los registrados en otras cadenas. El verde identifica el precio más bajo, mientras que la escala se desplaza hacia el rojo conforme aumenta el precio.

Profeco señaló que este ejercicio será publicado periódicamente para que los consumidores puedan consultar la evolución de los precios y contar con mayores elementos antes de realizar sus compras.

La dependencia explicó que la intención es que las personas puedan identificar los precios de cada uno de los productos y decidir dónde adquirir los artículos que forman parte de su consumo habitual.

Los precios pueden cambiar según la sucursal y la ciudad

Es importante considerar que las cifras difundidas por Profeco corresponden a precios promedio con cobertura nacional, por lo que no necesariamente representan el monto que un consumidor encontrará en cualquier establecimiento.

El precio de un producto puede variar de acuerdo con la ciudad, la sucursal, las condiciones particulares de venta y otros factores comerciales.

Por ello, el seguimiento funciona como una referencia para comparar el comportamiento de los precios y no como una garantía de que cada establecimiento tendrá exactamente el mismo monto.

La información utilizada por Profeco proviene del programa “Quién es Quién en los Precios” (QQP) y corresponde a los productos propuestos por las cadenas participantes en el Programa PACIC.

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