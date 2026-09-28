Isaac del Toro rompe en llanto tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá

Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)

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Isaac del Toro rompió en llanto luego de no haber conseguido podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, y haber finalizado en la quinta posición.

El ciclista mexicano cerró de buena forma la carrera, aunque no logró entrar al podio, que lideró Brandon McNulty, por delante de Michael Matthews y Mathieu van der Poel. Aun así, el resultado mejoró su actuación en el Mundial de 2025, disputado en Ruanda, donde ocupó el séptimo puesto.

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(Conade)

¿Cómo fue la carrera de “Torito”?

Del Toro se mantuvo en el grupo principal durante la primera parte de la competencia y guardó fuerzas cuando faltaban 87 kilómetros. Más adelante tomó la iniciativa en uno de los grupos perseguidores, junto con Edgar Cadena, para intentar reducir la diferencia frente a una fuga encabezada por Mathieu van der Poel y Giulio Pellizzari.

A 56.6 kilómetros de la meta, Del Toro rodó en el primer grupo perseguidor, a 33 segundos de Primož Roglič, Oscar Onley, Van der Poel y Quinn Simmons. Compartió ese bloque con ciclistas como Wout van Aert, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson, McNulty, Michael Matthews y Ben Healy.

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La carrera cambió en el tramo final. McNulty atacó y tomó la punta en solitario. Torito quedó inicialmente a 1:05 minutos, aunque logró reagruparse con los perseguidores a falta de 20 kilómetros. En ese momento se ubicó a 37 segundos del estadounidense.

En los últimos 6.9 kilómetros, el mexicano permaneció en un grupo que incluyó a Remco Evenepoel, Pidcock, Van der Poel, Jorgenson, Simmons y Matthews. El bloque redujo la desventaja a 34 segundos, pero no alcanzó al líder.

Del Toro hizo un último esfuerzo en el cierre y encabezó el grupo que llegó a 14 segundos de McNulty. Quedó a un segundo del podio, ocupado por Matthews y Van der Poel, quienes cruzaron la meta 13 segundos después del ganador.

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Del Toro sin podio tras haber hecho historia en el Tour de Francia 2026

La actuación mundialista llegó después de una temporada en la que hizo historia para el ciclismo mexicano al subir al podio general del Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco como mejor joven. Aunque la medalla se le escapó en Montreal, Del Toro confirmó su lugar entre los protagonistas del ciclismo internacional.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar poses on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel REUTERS/Stephanie Lecocq

Ahora, tras concluir su histórica participación en Montreal, Canadá, Isaac del Toro apunta a las clásicas de otoño que se disputarán en Italia durante octubre.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts on the podium after winning the white jersey award at the Tour de France REUTERS/Stephanie Lecocq

El calendario previsto del ciclista incluye el Giro de Lombardía, también conocido como Il Lombardia. La otra prueba considerada es el Gran Piamonte (Gran Piemonte), aunque su presencia todavía debe ser confirmada por el UAE Team Emirates.

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