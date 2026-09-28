México Deportes

Isaac del Toro rompe en llanto tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá

El ciclista mexicano cerró de buena forma la carrera, aunque no logró entrar al podio, que lideró Brandon McNulty

Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)
Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)
Guardar

Isaac del Toro rompió en llanto luego de no haber conseguido podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, y haber finalizado en la quinta posición.

El ciclista mexicano cerró de buena forma la carrera, aunque no logró entrar al podio, que lideró Brandon McNulty, por delante de Michael Matthews y Mathieu van der Poel. Aun así, el resultado mejoró su actuación en el Mundial de 2025, disputado en Ruanda, donde ocupó el séptimo puesto.

PUBLICIDAD

(Conade)
(Conade)

¿Cómo fue la carrera de “Torito”?

Del Toro se mantuvo en el grupo principal durante la primera parte de la competencia y guardó fuerzas cuando faltaban 87 kilómetros. Más adelante tomó la iniciativa en uno de los grupos perseguidores, junto con Edgar Cadena, para intentar reducir la diferencia frente a una fuga encabezada por Mathieu van der Poel y Giulio Pellizzari.

A 56.6 kilómetros de la meta, Del Toro rodó en el primer grupo perseguidor, a 33 segundos de Primož Roglič, Oscar Onley, Van der Poel y Quinn Simmons. Compartió ese bloque con ciclistas como Wout van Aert, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson, McNulty, Michael Matthews y Ben Healy.

PUBLICIDAD

La carrera cambió en el tramo final. McNulty atacó y tomó la punta en solitario. Torito quedó inicialmente a 1:05 minutos, aunque logró reagruparse con los perseguidores a falta de 20 kilómetros. En ese momento se ubicó a 37 segundos del estadounidense.

Imagen T73W2YEECBAW5BCSF6HM4S3NIM

En los últimos 6.9 kilómetros, el mexicano permaneció en un grupo que incluyó a Remco Evenepoel, Pidcock, Van der Poel, Jorgenson, Simmons y Matthews. El bloque redujo la desventaja a 34 segundos, pero no alcanzó al líder.

Del Toro hizo un último esfuerzo en el cierre y encabezó el grupo que llegó a 14 segundos de McNulty. Quedó a un segundo del podio, ocupado por Matthews y Van der Poel, quienes cruzaron la meta 13 segundos después del ganador.

Del Toro sin podio tras haber hecho historia en el Tour de Francia 2026

La actuación mundialista llegó después de una temporada en la que hizo historia para el ciclismo mexicano al subir al podio general del Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco como mejor joven. Aunque la medalla se le escapó en Montreal, Del Toro confirmó su lugar entre los protagonistas del ciclismo internacional.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar poses on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel REUTERS/Stephanie Lecocq
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar poses on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel REUTERS/Stephanie Lecocq

Ahora, tras concluir su histórica participación en Montreal, Canadá, Isaac del Toro apunta a las clásicas de otoño que se disputarán en Italia durante octubre.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts on the podium after winning the white jersey award at the Tour de France REUTERS/Stephanie Lecocq
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts on the podium after winning the white jersey award at the Tour de France REUTERS/Stephanie Lecocq

El calendario previsto del ciclista incluye el Giro de Lombardía, también conocido como Il Lombardia. La otra prueba considerada es el Gran Piamonte (Gran Piemonte), aunque su presencia todavía debe ser confirmada por el UAE Team Emirates.

Temas Relacionados

Isaac del ToroMundial de Ciclismo de Ruta 2026CiclismoAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

La cantante mexicana continúa recibiendo fuertes críticas en redes sociales

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 28 de septiembre: Ayotzinapa, seguridad en Morelos y advertencia por huracán Polo en BJ Sur

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 28 de septiembre: Ayotzinapa, seguridad en Morelos y advertencia por huracán Polo en BJ Sur

Sheinbaum pide a Gobernación contactar a la rectora de la UAEM tras el asesinato de varios estudiantes en Morelos

Dos estudiantes de preparatoria fueron asesinados en un ataque armado, cuyas muertes se suman a cuatro feminicidios registrados en lo que va del año

Sheinbaum pide a Gobernación contactar a la rectora de la UAEM tras el asesinato de varios estudiantes en Morelos

Sheinbaum cuestiona actuación de la ONU ante guerras y conflictos: pide un organismo “más ágil”

Frente a lo ocurrido en Ucrania, Palestina e Irán, propone reforma más allá de un asiento permanente; el canciller Velasco pidió en Nueva York límites al veto y mediación

Sheinbaum cuestiona actuación de la ONU ante guerras y conflictos: pide un organismo “más ágil”

Cuál agua fresca es mejor para la hipertensión: jamaica vs. tamarindo vs. horchata

No todas las aguas frescas tienen el mismo efecto sobre la presión arterial

Cuál agua fresca es mejor para la hipertensión: jamaica vs. tamarindo vs. horchata
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

La cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos: EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

ENTRETENIMIENTO

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

A oscuras y de sorpresa: el inesperado encuentro de Luis Miguel y Mijares en un restaurante de Manhattan

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas

Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas

Apertura 2026: cuándo vuelve la Liga MX y qué partidos de la jornada 11 van por TV abierta

México suma su tercera victoria del Mundial de Beisbol Sub 15 y conserva el invicto

Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: cuándo y dónde EN VIVO el Monday Night Football desde México

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026