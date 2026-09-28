Turistas desafían el peligro durante el huracán Polo y graban el oleaje de cerca desde el malecón de Puerto Vallarta

Un video nocturno muestra el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Polo en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. En las imágenes se observa el impacto de las olas junto a la estatua del caballito de mar, inundando la zona peatonal con agua y espuma marina que se extiende hacia las calles cercanas.

Guardar

Decenas de turistas se acercaron al malecón de Puerto Vallarta para grabar el oleaje provocado por el huracán Polo durante el pasado domingo 27 de septiembre de 2026, pese al riesgo por las condiciones del mar y el clima.

Los videos difundidos en TikTok, Facebook, Instagram y X mostraron a personas a pocos metros de las olas, mientras el ciclón conservó la categoría 3 y avanzó hacia el norte del país.

PUBLICIDAD

Las grabaciones mostraron a grupos de visitantes que permanecieron frente al mar con celulares y cámaras. Algunos se colocaron sobre zonas cercanas al borde del malecón, donde el agua alcanzó el paso peatonal y rebasó estructuras ubicadas junto a la costa.

Los usuarios de redes sociales describieron las escenas como imágenes “de película”. También cuestionaron que varias personas permanecieran cerca del oleaje, sin una distancia suficiente ante la fuerza del mar.

El huracán Polo conservó categoría 3 este 28 de septiembre

En Puerto Vallarta, los videos que circularon en plataformas digitales concentraron la atención en el comportamiento de quienes acudieron al malecón. Las imágenes dejaron ver olas que golpearon con fuerza la franja costera mientras las personas intentaron registrar la escena desde corta distancia.

El huracán Polo se localizó a las 03:00 horas de este lunes 28 de septiembre a 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 440 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, según el reporte más reciente de la Conagua.

PUBLICIDAD

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 17 km/h. La dependencia mantuvo al ciclón como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Horas antes, en un aviso emitido a las 00:08 horas, Conagua ubicó a Polo a 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas. En ese reporte, el ciclón registró vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de 240 km/h.

La variación en la ubicación y velocidad del viento formó parte del seguimiento meteorológico al sistema, que mantuvo condiciones adversas en el Pacífico mexicano. El huracán continuó su trayecto hacia el norte, con efectos previstos principalmente en Baja California Sur y zonas costeras de Sonora.

PUBLICIDAD

Puerto Vallarta registró videos de personas frente al oleaje

En Puerto Vallarta, los videos que circularon en plataformas digitales concentraron la atención en el comportamiento de quienes acudieron al malecón. Las imágenes dejaron ver olas que golpearon con fuerza la franja costera mientras las personas intentaron registrar la escena desde corta distancia.

Algunos visitantes sostuvieron el celular con una mano y se acercaron al borde para obtener una toma frontal. Otros permanecieron en grupo mientras observaron el movimiento del agua y las ráfagas que acompañaron el oleaje.

Turistas desafían el peligro durante el huracán Polo y graban el oleaje de cerca desde el malecón de Puerto Vallarta (RS)

La presencia de turistas en el área ocurrió mientras el huracán Polo generó efectos marítimos en el Pacífico. Aunque el centro del ciclón se desplazó frente a Baja California Sur, las condiciones del mar se extendieron a distintas costas del occidente mexicano.

PUBLICIDAD

Los comentarios publicados junto a los videos cuestionaron la decisión de grabar desde el malecón. Los usuarios señalaron que una ola de mayor tamaño o una corriente repentina podía arrastrar a quienes permanecieron cerca de la orilla.

Conagua previó olas de hasta 6 metros en Baja California Sur

La circulación de Polo reforzó la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la zona centro de Baja California Sur durante las siguientes 24 horas, de acuerdo con Conagua.

La dependencia previó que este lunes aumentaran los vientos, las lluvias y el oleaje en la entidad. Los vientos sostenidos se ubicaron entre 50 y 60 km/h, con rachas de 70 a 80 km/h.

PUBLICIDAD

El oleaje en las costas de Baja California Sur alcanzó entre 4.0 y 6.0 metros de altura. La cifra superó el rango de 3 a 5 metros reportado en el aviso anterior.

La imagen de satélite difundida por Conagua mostró un ojo definido y bandas de lluvia intensa alrededor del centro de circulación. El sistema permaneció frente a las costas de Baja California Sur mientras conservó una estructura organizada.

Las zonas de prevención abarcaron Baja California Sur y Sonora

Conagua estableció una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, Baja California Sur. Esa franja se sumó a los avisos que la dependencia mantuvo en la región.

PUBLICIDAD

También continuó la zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como desde Loreto hasta Santa Rosalía, en Baja California Sur. En Sonora, la alerta comprendió desde Guaymas hasta Huatabampito.

La dependencia conservó una zona de vigilancia por vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia. El aviso incluyó además el tramo de Loreto a San Evaristo.

El reporte incorporó vigilancia por efectos de vientos de huracán y prevención por tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa. También estableció prevención por vientos de huracán desde Bahía de Kino hasta Guaymas.

PUBLICIDAD

Algunos visitantes sostuvieron el celular con una mano y se acercaron al borde para obtener una toma frontal (RS)

La tormenta tropical Rachel mantuvo vigilancia en Jalisco

La tormenta tropical Rachel se ubicó a 445 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 830 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.

Rachel ocasionó lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca. También generó vientos de 30 a 50 km/h, rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en ambas costas.

Conagua mantuvo una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. El aviso coincidió con los videos de turistas que se acercaron al oleaje en el malecón de Puerto Vallarta.

PUBLICIDAD