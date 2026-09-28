Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

La mandataria solicitó a las ministras y ministros confirmar las normas que permiten anular comicios por injerencia criminal y restringen postulaciones relacionadas con actividades delictivas durante un mensaje difundido este lunes

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 29 de septiembre las impugnaciones contra la reforma electoral de Chihuahua. La reforma contempla anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado y restringe candidaturas vinculadas con actividades delictivas. La gobernadora Maru Campos pidió a ministras y ministros confirmar la ley completa.

¿Qué pidió Maru Campos a la Corte?

La mandataria solicitó a las ministras y ministros confirmar las normas que permiten anular comicios por injerencia criminal y restringen postulaciones relacionadas con actividades delictivas durante un mensaje difundido este lunes. (@MaruCampos_G)

En un mensaje difundido este lunes, la mandataria estatal sostuvo que Chihuahua fue la primera entidad en incorporar esa figura a su legislación, según Diario de Chihuahua. Entre sus planteamientos:

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Que la reforma responde a estados donde, afirmó, el narcotráfico decide quién se registra, quién compite y quién gana.

Que el voto se defina en las urnas y no “en los cuarteles del crimen”.

Que proteger el voto de los chihuahuenses es una obligación del gobierno estatal.

Campos afirmó también que todas las fuerzas políticas del Congreso local votaron a favor, salvo Morena. Esa afirmación es de la gobernadora y proviene de su mensaje.

¿Qué se discute en la SCJN?

Los expedientes 96, 97, 99 y 103 de 2026 cuestionan reformas a la Constitución estatal, la Ley Electoral y el Código Municipal, incluidas en los decretos 557 y 558 de ese año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asuntos están concentrados en la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103 de 2026. Se relacionan con cambios a la Constitución estatal, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal.

La acción 99/2026 fue presentada por Morena. Según el PAN estatal, las acciones fueron promovidas por legisladores locales y por la dirigencia nacional de Morena, y buscan invalidar los decretos 557/2026 y 558/2026.

¿Qué responde Morena?

El partido rechaza que su objetivo sea abrir la puerta al crimen organizado. Su coordinador en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la acción es un recurso legal para cuestionar distintos elementos de la reforma y que Morena no se opone a combatir la injerencia criminal en las elecciones. Añadió que la impugnación también toca temas como la elección de regidurías y la representación política.

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De acuerdo con el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, Morena argumenta fallas en el procedimiento legislativo y que la reforma dejó fuera la intervención extranjera como causal de nulidad.

El antecedente: la votación de junio

El camino legislativo no fue lineal. El 22 de junio, un dictamen para establecer en la Constitución local la nulidad por intervención del crimen organizado obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Quedó por debajo de los 22 requeridos para una reforma constitucional y regresó a comisiones.

En ese momento, el PAN señaló que los 11 diputados de Morena y las dos legisladoras del PT votaron en contra. La reforma a la legislación secundaria, que hoy está impugnada, se aprobó después, en el mismo periodo, según los reportes.

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¿Por qué importa la resolución?

Chihuahua se prepara para el proceso electoral 2026-2027. Cualquier modificación al marco de candidaturas y causas de nulidad podría tener efectos políticos y jurídicos importantes.

La Corte podría:

Validar la reforma en su totalidad.

Invalidar el esquema completo.

Resolver de forma parcial, con algunos artículos vigentes y otros no.