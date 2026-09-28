Quién es Elí César Cervantes, nuevo coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí

Después de su paso por el Congreso, fue director general del Centro SICT San Luis Potosí, cargo desde el cual atendió proyectos de infraestructura carretera en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elí César Cervantes Rojas asumió este lunes la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí. En su discurso, planteó que el encargo deberá compartirse con quienes participaron en el proceso de selección y con la militancia de Morena.

El exsenador puso el trabajo territorial en el centro de su mensaje. Dijo que la estructura partidista se completará con posteriores nombramientos de coordinadores distritales y municipales, y sostuvo que el movimiento debe escuchar a la ciudadanía antes de definir sus siguientes pasos electorales.

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También habló de la posibilidad de competir en solitario o en alianza en el próximo proceso electoral. Al referirse a las condiciones para hacerlo, rechazó que el dinero, el clientelismo o los vínculos familiares deban determinar el rumbo político del estado.

Cervantes llama a integrar un equipo y recorrer San Luis Potosí

Al iniciar su intervención, Cervantes reconoció a las personas que se inscribieron en el proceso para ocupar la coordinación. Les aseguró que su participación no termina con el nombramiento y les propuso sumarse a un equipo estatal.

“El encargo como coordinador estatal quiero compartirlo con ustedes para integrar un equipo poderoso. Como maestro, aprendí que no es bueno llegar pronto y solo, sino juntos y a tiempo”.

El morenista afirmó que la diversidad interna puede convertirse en una fortaleza si quienes integran el partido mantienen un objetivo común. Señaló que los futuros coordinadores distritales y municipales ayudarán a ampliar la organización y que la tarea exigirá trabajo conjunto en todo San Luis Potosí.

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Cervantes aseguró que el movimiento cuenta con una estructura territorial y de participación ciudadana que, a su juicio, no había tenido antes en la entidad. Mencionó la conducción del comité estatal encabezado por Rita Ozalia Rodríguez y sostuvo que la fortaleza de Morena está en sus bases.

“Todos juntos llegaremos a la meta trazada trabajando en territorio, hombro a hombro con la ciudadanía”.

Como parte de esa labor, dijo que será indispensable escuchar a los pueblos originarios, trabajadores, empresarios, comerciantes, campesinos, personal de educación y salud, periodistas, defensores del medio ambiente y madres buscadoras, entre otros sectores. En su mensaje mencionó a los pueblos náhuatl, tének y xi’úi.

Rechaza nepotismo y habla de las elecciones en San Luis Potosí

Uno de los pasajes más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las prácticas que, según Cervantes, no deben definir una contienda electoral. El nuevo coordinador cuestionó el peso de los recursos económicos, el clientelismo y los lazos familiares, sin señalar por nombre a algún aspirante o partido.

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“Estoy convencido que también lo estará la gran mayoría del pueblo potosino, en rechazar el nepotismo y a la clase política que hace negocios al amparo del poder”.

Cervantes afirmó que Morena tiene fuerza propia para afrontar el próximo proceso electoral, aunque dejó abierta la opción de una alianza. Añadió que, cuando llegue el momento, la organización deberá apoyar a las personas que el partido designe como candidatas.

El exlegislador vinculó su nombramiento con la trayectoria de quienes participaron en el movimiento desde sus primeros años. Recordó a la militancia que distribuyó el periódico Regeneración casa por casa y participó en los procesos electorales de 2006, 2012, 2018 y 2024. Presentó esa historia como una razón para mantener la unidad entre integrantes fundadores y quienes se han incorporado después.

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“En este nombramiento, confiado a mi persona, se reconoce a toda la base militante, a la que no tiene familia de abolengo en la política”.

Al cerrar, insistió en que la coordinación deberá buscar acuerdos dentro del movimiento y conservar sus principios. “Nadie sobramos y todos hacemos falta”, expresó.

¿Quién es Elí César Cervantes y cuál ha sido su carrera política?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político morenista y docente originario de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del estado, de acuerdo con su trayectoria registrada en el Sistema de Información Legislativa.

Dentro de Morena ocupó la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí. También fue postulado como suplente de Primo Dothé Mata en la fórmula al Senado por la entidad.

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Posteriormente ejerció como senador de la República por Morena durante las legislaturas LXIV y LXV. En el Senado participó, entre otras, en las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Salud, Seguridad Pública, Educación y Gobernación.

Después de su paso por el Congreso, fue director general del Centro SICT San Luis Potosí, cargo desde el cual atendió proyectos de infraestructura carretera en el estado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo identificó como titular del centro en una comunicación sobre obras y mantenimiento de la red carretera.

Durante la toma de protesta, Cervantes agradeció la oportunidad de haber trabajado en esa dependencia. Dijo que el proyecto ferroviario para el norte del país fue la principal razón por la que inicialmente no se inscribió en el proceso de Morena. Finalmente aceptó la coordinación estatal y aseguró que se dedicará por completo al nuevo encargo.

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