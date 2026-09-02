Guillermo Almada confirma que América ya busca refuerzos para cubrir la baja de Cáceres

Almada mencionó a Ramón Juárez, Miguel Vázquez e Israel Reyes como alternativas naturales para suplir a Cáceres, pero insisitió que necesitarán variantes para mantener la competencia interna. (Fotos: REUTERS/Eloisa Sanchez - Mike Dinovo/USA TODAY Sports)

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La salida de Sebastián Cáceres rumbo al Celta de Vigo dejó un vacío inmediato en la defensa del América. El uruguayo era considerado pieza clave en la zaga y referente en el tricampeonato azulcrema.

En plena antesala de la semifinal de la Leagues Cup contra Monterrey, Guillermo Almada no esquivó el tema: reconoció que el club ya trabaja en la búsqueda de un refuerzo que aporte un salto de calidad.

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Almada reconoció que América necesita variantes para competir en Liga MX, Leagues Cup y Concachampions. REUTERS/Eloisa Sanchez

El técnico uruguayo habló con claridad en conferencia de prensa: respetaron el deseo del futbolista de emigrar a Europa, pero la exigencia del semestre obliga a contar con un plantel numeroso.

La salida de Cáceres y el impacto en la defensa azulcrema

La marcha de Cáceres no sólo significa perder a un referente, también representa un golpe simbólico para la estructura azulcrema. América se queda sin su central más consistente justo antes de un partido clave en Leagues Cup.

Vacío inmediato: Cáceres disputó más de 200 partidos y ganó seis títulos con América; su ausencia deja debilitada la primera línea.

Confianza en el grupo: Almada mencionó a Ramón Juárez , Miguel Vázquez e Israel Reyes como opciones naturales para cubrir la posición.

Competencia interna: el técnico subrayó que la rotación y la exigencia de torneos internacionales requieren variantes sólidas.

Sebastián Cáceres sumó más de 200 partidos y seis títulos con las Águilas, y su ausencia debilita la primera línea defensiva a horas de la semifinal de Leagues Cup. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

En este sentido, la baja de Cáceres obliga a Almada a reorganizar su defensa con recursos ajustados, aunque la exigencia del semestre apunta a que un refuerzo será inevitable.

Almada y la búsqueda de refuerzos

El discurso del estratega uruguayo fue claro: América no se conformará con lo que tiene, sino que buscará un fichaje que eleve el nivel competitivo. En sus palabras: “Vamos a buscar algún reemplazo que nos dé un salto de calidad en el equipo. Siempre que encontremos las características que buscamos”.

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Almada insistió en que América necesita variantes para afrontar Liga MX, Leagues Cup y Concachampions, competiciones que exigen un plantel numeroso y competitivo.

La directiva analiza perfiles defensivos y también al mediocampista español Carlos Álvarez. (@_carlosalvarez10 / Instagram)

La directiva analiza perfiles defensivos y también la incorporación del mediocampista español Carlos Álvarez, aunque el técnico aclaró que aún no hay acuerdo cerrado. Así, el mensaje es de confianza en los jóvenes, pero con apertura a un refuerzo que garantice jerarquía y competencia interna.

Con ello, Almada abrió oficialmente la puerta a nuevas incorporaciones, dejando claro que América no se quedará estático tras la partida de su líder defensivo.

La narrativa previa al duelo contra Rayados

La conferencia de prensa no solo giró en torno a Cáceres, también sirvió para marcar el tono previo a la semifinal contra Monterrey.

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América llega invicto y líder del Apertura 2026, pero con la defensa debilitada. Almada fue pragmático y optó por no dramatizar la salida de Cáceres. El técnico transmitió calma, confianza y al mismo tiempo ambición por sumar calidad.

Además, confirmó que Miguel Borja y Alejandro Zendejas no estarán disponibles para el duelo ante Rayados, lo que añade un reto adicional en la planificación.

Matías Almeyda mostró respeto al Club América previo al duelo contra Rayados de Monterrey. (AP Foto/José Bretón)

En contraste, Matías Almeyda se mostró respetuoso hacia las Águilas, dejando claro que su objetivo es que Monterrey compita de igual a igual y logre el boleto a la final.

De esta manera, la conferencia previa a la semifinal de Leagues Cup no sólo cerró el capítulo del uruguayo, sino que abrió el de los fichajes: el club quiere un central que mantenga vivas las aspiraciones azulcremas en un semestre cargado de competencias.

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