Julio César Chávez se muestra emotivo con el cariño de su público: “Es increíble cómo se movía México cuando peleaba” (Cuartoscuro)

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Una de las grandes figuras que ha tenido el boxeo mexicano es la de Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano construyó un legado único en el cuadrilátero. Es por ello que, el público se le ha rendido y a cualquier lugar que vaya el César del boxeo es aplaudido y reconocido por su público.

A pesar de los años que lleva retirado del boxeo profesional, se mantiene vigente con sus colaboraciones en las coberturas de Box Azteca para TV Azteca. Este mes de septiembre, Julio César alista el estreno de una serie documental que retratará el lado humano del pugilista.

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Y en los preparativos para el estreno de su bioserie, el Señor Nocaut confesó la emoción que le genera el cariño del público a lo largo de los años. En una reciente entrevista para TUDN, Julio César habló de lo que representa para él su público que siguió su carrera.

Julio César Chávez agradece el cariño del público

Julio César Chávez agradece el cariño del público ( OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

En una charla con Iñaky Arzate, Chávez González aceptó que lo dejó impresionado cómo el país se paralizaba cada que boxeaba y defendía sus títulos. Y es que, durante el proceso de grabación de su documental, el nacido en Ciudad Obregón, Sinaloa, se mostró conmovido con el cariño del público.

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A pesar del paso del tiempo, aceptó que es algo que aprendió a valorar con el paso del tiempo.

“Me quedé impresionado con el cariño y el afecto que tiene la gente me tenía y me sigue teniendo. Es increíble como se movía México cuando yo peleaba”, confesó.

Y es que, desde la perspectiva de Julio César Chávez, no se había percatado de la importancia de sus combates hasta que lo analizó en retrospectiva de lo que significa su carrera.

Julio César Chávez vs Héctor El Macho camacho (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Jimmy Pince)

“Hasta ahora lo estoy viendo... todos esos archivos que tenían ahí escondidos y al ver todo eso me quedé sumamente impresionado con el cariño de la gente”, expresó.

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Por otra parte, recordó que este nuevo documental que se estrenará por ViX no solo busca contar los capítulos más complicados de su vida, sino que también quiere advertir a los jóvenes de los peligros que existen en el mundo de las adicciones.

“Es mi historia, es una inspiración y también es una motivación para los nuevos jóvenes. También es una motivación, pero también es para que se pongan truchas y abusados de que no tienen porque caer en las tentaciones”, expresó.

Dinastía Chávez regresa al ring en septiembre

Julio César Chávez volverá a ver a sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, sobre el ring el próximo 12 de septiembre en Puebla. La función benéfica busca recaudar fondos para construir un centro de atención contra las adicciones y representa una nueva oportunidad para que ambos retomen su carrera con aspiraciones de campeonato mundial.

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Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al ring en una función de beneficencia en Puebla, junto a su padre anunciaron una pelea para el 19 de septiembre, el dinero recaudado será donado para la construcción de un centro contra las adicciones (X/ @Gob_Puebla)

La velada se realizará en el Gimnasio Miguel Hidalgo, recinto que el Gobierno de Puebla prestará para el evento. Los recursos se destinarán a un centro especializado en la zona de Los Fuertes, con un modelo de cabañas para rehabilitación.

El proyecto se sumará a otros espacios de atención en salud, entre ellos el Centro de Salud Mental para Niñas y Adolescentes. La función también plantea vincular el boxeo con la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental.

La pelea principal será entre Chávez Jr. y el colombiano Jeison Troncoso. El sinaloense llegará con una marca de 56 victorias, siete derrotas y un empate.

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Omar Chávez también forma parte de la cartelera. Tiene un registro de 42 triunfos y nueve derrotas, aunque su rival todavía no está confirmado. Ambos volverán a la actividad profesional después de las polémicas que enfrentan en los últimos meses.