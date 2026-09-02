Joven actor revela fuerte accidente por bullying durante película de Adrián Uribe (Redes Sociales)

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Panuco rompió el silencio y reveló una fuerte lesión en el set de grabación de la película El club del pie izquierdo protagonizada por Adrián Uribe, que derivó en una cirugía y en la colocación de 2 clavos “para toda la vida”. El actor aseguró que Sony Pictures se hizo cargo de los gastos médicos calculados en alrededor de 350 mil pesos, además de rehabilitaciones.

El actor de 23 años atribuyó el incidente a un accidente ocurrido en el segundo día de grabaciones, cuando Adrián Uribe cayó sobre su mano accidentalmente. En su relato, señaló a Miguel Burra por un empujón previo que habría detonado la caída.

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Panuco afirmó que, pese a la fractura, no lo bajaron del proyecto. También ubicó el episodio dentro de un ambiente que describió como presunto “bullying” en el set, con señalamientos directos hacia Burra.

El accidente en set y la operación tras la fractura de Pánuco

Elenco de El club del pie izquierdo (Instagram/panuco_official)

En una entrevista para TV Notas, Panuco señaló que “En el segundo día de grabaciones, se me rompió la mano en un accidente. Adrián Uribe me cayó encima y pues se me salió el hueso. La doctora que teníamos intentó meterlo, pero se había fisurado, era una fractura. Me llevaron al hospital, me operaron y me pusieron 2 clavos para toda la vida. Afortunadamente, no me bajaron del proyecto. Estoy muy agradecido con Sony Pictures, porque se hicieron cargo de todo, la operación costó alrededor de 350 mil pesos, más rehabilitaciones”, dijo.

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El actor detalló que el momento ocurrió durante una secuencia en la que Mónica Huarte golpeaba a Uribe y él caía sobre colchonetas. Contó que pidió que le enseñaran a caer hacia atrás y que, al colocarse junto a Uribe, un empujón de Miguel Burra lo adelantó.

“Se grababa una escena en la que Mónica Huarte le pega a Adrián y él cae en unas colchonetas. Yo dije: ‘Wow, se ve súper real’. Entonces, le pregunté a él si me enseñaba a caer hacia atrás. Me dijo que me pusiera a su lado y se lanzó con fuerza, pero un compañero, jugando creo, Miguel Burra, me empujó y caí antes que Adrián, y fue cuando el trasero de él me cayó en la mano. Fue un accidente muy grave”, comentó Panuco.

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También narró que, tras el golpe, algunos compañeros reaccionaron de inmediato. “Adrián se levantó y me dijo: ‘Oye, tu mano’, y yo con el hueso salido. Mónica Huarte y María León me abrazaron y me puse a llorar, porque no quería perder el proyecto”, dijo Panuco.

Pánuco en el set de El club del pie izquierdo (Instagram/panuco_official)

La acusación de presunto bullying contra Miguel Burra durante las grabaciones

Panuco vinculó el accidente con una dinámica que describió como hostil por parte de Miguel Burra durante el rodaje y ensayos. En su versión, el trato no se limitó al incidente y ya venía de antes.

“Se hizo todo un desmadr*, porque a final de cuentas es como bullying, pero pues como tal ningún actor se bajó del proyecto. Sin embargo, mi relación con él dejó de ser. Antes ya sentía cosas en mala onda de este señor, porque en los ensayos de baile se comportaba luego medio grosero conmigo. Me hacía bullying, me daba garrotazos, luego jugaba y decía: ‘Yo te hago esto para que te curtas’, pero después de ese día sí dije: ‘No, wey, esto ya no es cotorreo’”, dijo.

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Sobre su convivencia con el resto del elenco, explicó que Uribe le dio consejos de actuación y que, tras el incidente, le ofreció una disculpa. “Adrián Uribe me daba varios consejos sobre cómo decir los parlamentos. Cuando fue el accidente, me dijo: ‘Perdóname, no te vi’, pero no fue su culpa. María León me enseñó a bailar, porque yo era arrítmico. Mónica Huarte se volvió como mi tía, hablamos y chismeamos”, comentó.

Pánuco y Miguel Burra comparten protagónico en la película (Instagram/panuco_official)

Estreno, trama y el personaje de Pánuco en El club del pie izquierdo

El club del pie izquierdo se estrenará el próximo 10 de septiembre. La película aborda la vida de varios personajes con problemas en situaciones cotidianas, y plantea que el baile los une para resolver sus dificultades.

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Panuco contó que interpreta a Charly, un estudiante de preparatoria de 17 años. “‘Charly’ es un chavito de 17 años que cursa la prepa. Es algo nerd, le gusta el anime, es otaku y su mayor sueño es poder bailar con una ‘chikybaby’, como les llama él a las mujeres”, dijo en la entrevista para TV Notas.

En su recuento personal, el actor afirmó que lleva 4 años en el medio, después de escaparse de su casa para buscar una oportunidad en la Ciudad de México.

“Llevo apenas 4 años y me ha ido muy bien. A los 18 años, me escapé de casa para venirme a la CDMX. Después trabajé como modelo de una famosa tienda departamental. Mis inicios no fueron fáciles. Trabajé de asistente de estilista. Una vez dormí en la calle, porque la persona que me daba asilo me dijo: ‘¡Lárgate!’. Pasé muchas veces hambre, pero todo me ha hecho madurar. Quiero llegar a ser actor internacional como Diego Luna o Gael García Bernal”, sentenció Panuco.

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