Matías Almeyda deja atrás su pasado con Chivas y le quita peso al duelo contra América

Almeyda destacó su rivalidad cuando estaba con Chivas.

Guardar

Matías Almeyda se prepara para uno de los partidos más importantes desde su llegada a Rayados de Monterrey.

Este miércoles 2 de septiembre, el conjunto regiomontano se enfrentará al América en las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo que volverá a colocar al técnico argentino frente a un rival que conoce de sobra por su pasado en el futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lejos de trasladar aquella rivalidad a su presente, el estratega dejó claro que ahora observa el encuentro desde otra perspectiva y que su historia con Chivas no será un factor para afrontar el compromiso.

Almeyda recuerda a Chivas, pero le resta peso a la rivalidad con América

La historia de Matías Almeyda con el América inevitablemente está relacionada con su exitoso paso por Chivas.

Durante su etapa al frente del Guadalajara, el argentino disputó varios Clásicos Nacionales y vivió partidos de alta intensidad frente a las Águilas, incluyendo encuentros de fase regular y de eliminación directa.

Por ello, previo a la semifinal de Leagues Cup, sus declaraciones llamaron la atención cuando fue cuestionado sobre lo que representa volver a encontrarse con el conjunto azulcrema. Almeyda reconoció su pasado, pero dejó claro que no pretende utilizarlo para darle una carga adicional al partido.

PUBLICIDAD

“Como DT tengo pasado en Chivas y que era el Clásico más grande que tiene México y tuvimos la posibilidad de ganar y otras no, pero no lo miro por ese lugar. Respeto al América como respeto a cualquier equipo”, explicó el entrenador de Rayados.

Con esas palabras, el argentino prácticamente le quitó peso a la rivalidad que alguna vez protagonizó desde el banquillo rojiblanco.

Almeyda enfrentó al América varias veces. EFE/Carlos Zepeda/Archivo

Almeyda no negó la importancia histórica del Clásico Nacional ni desconoció los momentos que vivió ante América, pero evitó presentarlos como una motivación especial para el duelo que tendrá ahora como técnico de Monterrey.

PUBLICIDAD

Su postura también refleja un cambio de contexto. Ya no está defendiendo los colores de Chivas ni disputando un partido correspondiente a aquella rivalidad. Ahora su objetivo es llevar a Rayados a la final del torneo internacional y concentrarse exclusivamente en el rendimiento de su equipo.

Además, Almeyda reconoció el buen momento que atraviesa el América bajo la dirección de Guillermo Almada. El técnico argentino señaló que las Águilas llegan como uno de los equipos más fuertes del torneo y destacó su orden, disciplina, intensidad y capacidad ofensiva.

Un historial equilibrado de Almeyda contra el América

Aunque Almeyda aseguró que no mira el encuentro desde el lugar de su pasado con Chivas, sus antecedentes frente al América muestran que se trata de un rival que conoce perfectamente.

PUBLICIDAD

Durante su etapa con el Guadalajara, el entrenador argentino dirigió 11 Clásicos Nacionales, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Almeyda fue el último en hacer campeón a Chivas (Foto: Instagram@peladoalmeyda)

Su primer enfrentamiento ocurrió en el Apertura 2015, cuando Chivas consiguió una victoria por 2-1 sobre América en el Estadio Azteca, con un doblete de Omar Bravo.

Aquella presentación ayudó a construir la relación entre Almeyda y la afición rojiblanca, además de convertir al argentino en una figura directamente involucrada en una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

Sin embargo, también tuvo capítulos complicados. El América consiguió eliminar a sus Chivas en una serie de Liguilla, mientras que otros enfrentamientos terminaron en empate o con triunfos para las Águilas.

PUBLICIDAD

Por eso, su balance final refleja precisamente lo que Almeyda quiso transmitir en sus declaraciones: no existe una superioridad absoluta de alguno de los dos equipos durante su etapa.

Ahora el escenario es distinto. El argentino volverá a encontrarse con el América, pero esta vez desde el banquillo de Monterrey, con la posibilidad de disputar una final internacional como principal objetivo.