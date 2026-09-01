Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Personal de aduanas y de la Marina aseguraron el paquete en el AICM. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Un análisis de riesgo y posterior revisión documental permitieron detectar un cargamento de extracto de ayahuasca procedente de Perú que intentó ingresar al país por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el hallazgo este 1 de septiembre de 2026, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La cantidad asegurada ascendió a 930 gramos de extracto de ayahuasca, sustancia que las autoridades calificaron como un riesgo para la seguridad nacional. El cargamento fue localizado en un paquete de tamaño reducido dentro de las instalaciones de la aduana capitalina.

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El análisis documental y de perfiles operativos permitió identificar el envío irregular

De acuerdo con información oficial, la detección fue resultado de esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal de la Semar. Estas acciones, según autoridades, buscan detectar inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren revisión especializada.

El análisis de antecedentes comerciales y la validación de perfiles operativos fueron los mecanismos que, según la dependencia, fortalecieron las acciones de inspección sobre este envío en particular. Este esquema de trabajo se aplica de manera permanente en las operaciones de comercio exterior que se procesan por la aduana del AICM.

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La coordinación entre personal aduanero y naval, indicó la ANAM, permite reforzar la capacidad de respuesta ante envíos con documentación irregular o incompleta.

El análisis integral de la operación permitió además robustecer los mecanismos de trazabilidad documental y de validación de perfiles comerciales aplicados a este tipo de envíos.

Un binomio canino participó en la confirmación física del cargamento

El registro fotográfico difundido por las autoridades muestra el momento en que un perro entrenado, en compañía de su manejador, señaló el paquete que contenía el extracto de ayahuasca dentro de las instalaciones de la aduana. La imagen exhibe al animal sentado frente a la caja, en actitud de alerta, mientras el manejador sostiene la correa a corta distancia del envío.

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Autoridades localizaron los 930 gramos de ayahuasca en un paquete. Crédito: Gabinete de Seguridad

Personal especializado realizó la inspección física del paquete que permitió confirmar el contenido detectado previamente por los mecanismos de análisis documental y de riesgo. El procedimiento con apoyo canino forma parte de las herramientas operativas que utilizan la ANAM y la Semar durante la etapa de verificación física de las mercancías señaladas para revisión.

El DMT presente en la ayahuasca está clasificado como sustancia psicotrópica en México

La dimetiltriptamina (DMT), componente psicoactivo presente en la ayahuasca, aparece listada en el artículo 245, fracción I, de la Ley General de Salud, que clasifica a las sustancias psicotrópicas con valor terapéutico escaso o nulo y susceptibles de uso indebido. Esta clasificación es la que sustenta el tratamiento del extracto asegurado como una sustancia de control por parte de las autoridades mexicanas.

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Parte de la ayahuasca localizada por la autoridades. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según reportes, la ayahuasca se elabora a partir de la combinación de la planta Banisteriopsis caapi con otra especie vegetal que aporta la molécula de DMT, generalmente Psychotria viridis. El resultado es una decocción con efectos psicoactivos y alucinógenos que combina ambos principios activos, según describe la propia clasificación sanitaria mexicana.

La ANAM, en coordinación con la Semar y en colaboración con la SSPC, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de inspección, la inteligencia aduanera y la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias señalaron que este tipo de operativos busca contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

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