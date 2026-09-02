Luis Chaparro revela que Cuarto Tulum lo traicionó en La Casa de los Famosos México 2026

El inlfunecer señaló que tras su salida videos lo hicieron cuestionar la lealtad de su cuarto. (Captura de pantalla )

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Luis Chaparro admite que se equivocó al confiar ciegamente en Cuarto Tulum durante su paso por La Casa de los Famosos México 2026.

Tras su salida Luis descubrió, en sus palabras, que integrantes de ese grupo lo criticaban a sus espaldas.

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Chaparro fue el sexto habitante eliminado de la temporada, tras 36 días dentro de la competencia.

“La perspectiva, yo creía que personas que se habían aliado a mí eran como leales, en el sentido de que no tenían ninguna crítica hacia mí”, relató Chaparro.

El influencer aseguró que se sentía cómodo con el grupo y no detectaba señales de conflicto interno.

“Sin decir nombres específicos, los del cuarto Tulum. Yo pensé que como se fue dando, yo dije: pues no hay ninguna crítica, o sea, todo está padre, me llevo bien con todos”, explicó.

La percepción cambió cuando revisó el contenido generado durante su encierro: “Pero luego ya te das cuenta, ves los videos de que, Ese Pérez criticando esto, no sé qué, Aldo diciendo esto de mí. Entonces, como que ya te dices ‘ay, güey, entonces no lo está haciendo bien’”, relató Chaparro.

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Luis reconoció que su lectura del grupo estuvo equivocada durante buena parte de la competencia.

Luis reconoció que su lectura del grupo estuvo equivocada durante buena parte de la competencia. (Captura de pantalla )

Luis reconoció que otro tipo de juego le hubiera dado mejor resultado

Chaparro admitió que un análisis más frío de la dinámica interna habría cambiado su estrategia. “Si hubiera analizado un poquito más, si hubiera a lo mejor usado más mi sentido común”.

El creador de contenido explicó que interpretó la división por cuartos como una regla implícita del juego: “Yo entendí, se tiene que jugar así. Así es como el público quiere que juguemos”. En referencia a la costumbre de formar bloques dentro de la casa para generar contraste dramático.

Reconoció que un esquema distinto, con alianzas cruzadas entre habitantes de distintos cuartos, le hubiera dado más margen de maniobra. “A lo mejor tener un juego más independiente, me dejé llevar. Creo que me dejé llevar, la verdad, por el hecho de que, ah, ya es mi cuarto Tulum”, afirmó.

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El influencer señaló que un juego individual pudo haberlo ayudado a llegar más lejos. (Captura de pantalla )

Un tatuaje familiar lo convenció de unirse a Cuarto Tulum

Chaparro compartió un detalle personal detrás de su decisión de integrarse al grupo. “Yo tengo tatuado la flor favorita de mi mamá, que es el ave del paraíso y estaba en Tulum”.

Chaparro explicó que ese mismo elemento decoraba el espacio asignado a Tulum dentro de la casa. La coincidencia visual funcionó como una señal para el influencer en los primeros días de competencia.

El influencer señaló que la flor favorita de su madre lo convenció de unirse a Tulum. (Instagram/@nosoychaparro)

El sexto eliminado de la temporada

La eliminación de Chaparro se definió el domingo 30 de agosto, cuando quedó en la placa final junto a Gema Garoa.

El público decidió salvar a Garoa y sacar al comediante de la competencia después de 36 días de encierro.

Antes de su salida definitiva, Chaparro había sido salvado del Exilio el martes 26 de agosto junto con Ese Pérez, uno de los habitantes que después señaló como parte de las críticas internas que desconocía.

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Su salida lo convirtió en el sexto habitante que abandona la temporada, aunque es el quinto eliminado por voto directo de la audiencia.

Chaparro fue el sexto eliminado de la temporada. Instagram: Luis Chaparro)

Chaparro eligió a Brianda Deyanara como su favorita para ganar

Ya fuera de la competencia, Chaparro también habló sobre sus preferencias para la final. “Mi favorita para ganar es Brianda, sí ella podría ser una digna ganadora, porque es una niña con mucha estrella y pasión”, dijo sobre Brianda Deyanara.

Brianda logró autosalvarse en dos semanas consecutivas mediante retos internos del programa, incluido un juego de dado en el que sumó 21 puntos frente a Gema Garoa y Masad Altamimi.

Luis eligió a Brianda como su favorita para ganar. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)

En las encuestas previas a la salida de Chaparro, Brianda se ubicaba en tercer lugar de preferencia con 17 por ciento de los votos, detrás de Karina Torres y Mariana Ochoa.

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Chaparro también mencionó con quiénes espera mantener contacto fuera del reality, entre ellos Brianda, Masad, Ernesto y Cynthia, mientras que con Yahir y Karina Torres dijo que la relación quedará en un plano cordial.