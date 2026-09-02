Canelo Álvarez se mudará a España, la razón detrás de la decisión del tapatío (X / Saúl Álvarez )

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Saúl Canelo Álvarez se prepara para afrontar su próximo reto en su carrera, la pelea contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. En el mes de octubre el tapatío volverá al cuadrilátero, y en medio de su preparación anunció que próximamente cambiará su residencia a España.

Recientemente, el peleador mexicano compartió que se mudará por un tiempo al viejo continente. Fue en una entrevista con Box Azteca que reveló detalles de su plan de preparación antes de enfrentarse a Mbilli.

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Como parte del plan de preparación, el equipo de Álvarez tiene previsto trasladarse a España, donde permanecerá durante dos meses. Por lo que en cuestión de días alistará los últimos detalles para partir y dejar el continente americano.

¿Por qué Canelo Álvarez entrenará en España?

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

De acuerdo con la explicación de Canelo, junto a Eddy Reynoso tienen un programa para completar su preparación rumbo a la pelea en Arabia Saudita, razón por la que tendrán que adecuarse al cambio de horario.

“La idea es irnos a España, vamos a estar entrenando en España durante dos meses. Nos vamos a ir una semana antes a Riad”, explicó.

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El grupo viajará a Riad una semana antes de la pelea, aunque el púgil anticipó que este proceso implicará algunos cambios en la rutina habitual: “Sí, van a cambiar un poquito las cosas”.

Canelo aseguró que se siente en buenas condiciones para su próxima pelea y describió a su rival como un boxeador fuerte, con un alto volumen de golpes. “Es un rival fuerte, tira muchos golpes, es una persona muy fuerte, pero eso es lo que me gusta”, declaró el mexicano, quien destacó que disfruta enfrentar a oponentes que mantienen una ofensiva constante.

Canelo confiado de enfrentar a Mbilli

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

El campeón afirmó que su preparación avanza de manera positiva y que los periodos de descanso le han permitido regresar al gimnasio con buenas sensaciones. “Siempre me ha ido muy bien cuando he tomado mis descansos. Me siento muy bien en el gimnasio”, señaló. Según sus propias estimaciones, estaría listo incluso si el combate se disputara en dos o tres semanas, pese a que todavía restan entre ocho y nueve semanas para la pelea.

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Álvarez también se refirió a la cartelera “México contra el mundo”, que calificó como “muy buena” y en la que, dijo, los representantes mexicanos tendrán la responsabilidad de defender al país de la mejor manera. El boxeador expresó su satisfacción por respaldar a nuevos talentos, en especial cuando se trata de peleadores mexicanos.

Septiembre sin Canelo Álvarez

Sin Canelo Álvarez en septiembre, siete boxeadores mexicanos toman protagonismo en funciones programadas en Estados Unidos y México durante el mes patrio. La actividad incluye regresos tras largos periodos de inactividad, peleas por títulos interinos del CMB y una función con causa en Puebla.

El regreso de Álvarez queda programado para el 31 de octubre ante Christian Mbilli, en una función de la temporada de Riad, Arabia Saudita. El tapatío no pelea en mayo debido a una cirugía en el codo izquierdo.

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Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre (X@Canelo)

Andy Ruiz Jr., excampeón de peso completo, abre la agenda este viernes 4 de septiembre. Regresa al ring después de dos años para enfrentar al polaco Damian Knyba en una pelea a 12 asaltos en el Prudential Center de Nueva Jersey.

El 12 de septiembre, el mexicoamericano Andrés Cortés enfrenta al filipino Mark Magsayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea está pactada a 10 rounds en peso ligero.

Isaac “Pitbull” Cruz pelea el 19 de septiembre contra el puertorriqueño Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, California. El mexicano defiende por primera vez el cinturón Mundial Interino Superligero del CMB y debuta bajo la dirección de Eddy Reynoso.

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En la misma función aparece Marco Alonso Verde Álvarez, medallista olímpico de Mazatlán, Sinaloa, quien disputa su quinta pelea como profesional.

También el 19 de septiembre, Jesús Alejandro Ramos Jr. enfrenta al kazajo Meiirim Nursultanov en un combate a 12 rounds por el título Mundial Interino de Peso Mediano del CMB.