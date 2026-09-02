México

Así se vivió el concierto de Juan Gabriel de Bellas Artes en el cine

Las proyecciones del icónico concierto han sido todo un éxito

Las proyecciones han sido todo un éxito (TikTok/karidani_inlove)

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Las salas de cine en México se convierten en pista de baile con el estreno de Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes, la nueva edición restaurada del concierto que el cantautor ofreció en el recinto de la Ciudad de México en 1990. Videos de las funciones muestran a asistentes cantando, disfrazados del intérprete y con globos para celebrar el reestreno.

La película, producida por Sony Music Vision y dirigida por María José Cuevas, se proyecta en más de 250 salas de Cinemex en el país desde el 28 de agosto. La distribuidora subtituló todas las canciones para convertir cada función en un karaoke colectivo, según reportó el sitio Los Angeles Times.

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El estreno coincide con el 10º aniversario luctuoso del cantante

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega a México el 28 de agosto.
La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

El 28 de agosto se cumplieron diez años de la muerte de Juan Gabriel, ocurrida en 2016. La fecha del estreno en cines no es casualidad: coincide con ese aniversario luctuoso en México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador.

Argentina y Colombia recibieron el filme el 3 de septiembre. En Estados Unidos la cinta llega a las salas de Cinemark el 15 de septiembre, en una función única programada en unas 440 salas para coincidir con el Mes de la Herencia Hispana.

Los boletos van de 110 a 256 pesos según el tipo de sala

Esta imagen, difundida por Sony Music Entertainment México, muestra a Juan Gabriel en una escena de la película "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes". (Sony Music Entertainment México via AP)
Esta imagen, difundida por Sony Music Entertainment México, muestra a Juan Gabriel en una escena de la película "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes". (Sony Music Entertainment México via AP)

En México, el precio de entrada varía según el complejo: 110 pesos en salas tradicionales, 171 pesos en Premium y 256 pesos en Platino, con variaciones adicionales por ubicación. La preventa arrancó desde el 28 de julio, antes del estreno oficial.

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La demanda por revivir el concierto no es nueva. La proyección gratuita del mismo material en el Zócalo de la Ciudad de México, realizada el año pasado, reunió a cerca de 170,000 asistentes, cifra que anticipó el interés por este reestreno comercial en salas.

Gente baila y canta en las butacas durante las funciones

Primer plano de Juan Gabriel llorando en el escenario, vistiendo un traje negro con bordados dorados, con un micrófono en la mano y mariachis borrosos al fondo
El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

Los videos que circulan de las funciones muestran a espectadores cantando de pie en sus butacas y bailando al ritmo de temas como Hasta que te conocí. Algunos asistentes se disfrazan con el traje de lentejuelas doradas y negras que Juan Gabriel usó aquella noche de 1990.

Otros llevan globos a la sala para festejar durante la proyección, una práctica que replica el ambiente de un concierto en vivo dentro de la sala de cine. En algunas funciones, grupos de espectadores se bajan hasta el pie de la pantalla para bailar frente a la imagen proyectada del cantante.

María José Cuevas encontró en el archivo personal del cantautor cassettes con tomas descartadas de la edición original en VHS de 1990. Los encuadres cerrados y de medio cuerpo, que no llegaron al público en su momento, muestran detalles físicos del intérprete durante la actuación.

El concierto original de mayo de 1990 marcó un parteaguas para la música popular mexicana dentro de un recinto históricamente asociado a la música clásica. Sus canciones fueron arregladas para la Orquesta Sinfónica Nacional, con elementos de mariachi incorporados a la producción, y las cuatro funciones originales se agotaron por completo.

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