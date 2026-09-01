EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: los corridos del “R5″, líder del Cártel de Los Reyes

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Mientras la Fiscalía de Michoacán no confirma el hecho, en internet circula desde hace años otra versión de este hombre, contada por él mismo o por quienes decidieron cantarle: al menos tres corridos que narran su ascenso, presumen su poder de fuego y nombran a la gente que lo rodeaba.

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

12:35 hs

Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

Las detenciones alcanzaron principalmente a estructuras locales dedicadas a la extorsión de aguacateros, limoneros, madereros y mezcaleros, cadenas productivas que sostienen buena parte de la economía de Michoacán. Los golpes se concentraron en la Tierra Caliente, el occidente del estado y el sur de Morelia, zonas donde operaban Los Blancos de Troya, Los Sierra, Los Rs y el Cártel de Los Reyes.