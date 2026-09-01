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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: los corridos del “R5″, líder del Cártel de Los Reyes

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12:36 hsHoy

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Mientras la Fiscalía de Michoacán no confirma el hecho, en internet circula desde hace años otra versión de este hombre, contada por él mismo o por quienes decidieron cantarle: al menos tres corridos que narran su ascenso, presumen su poder de fuego y nombran a la gente que lo rodeaba.

“El Wicho” o “R5”: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Los Reyes

Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida a Luis Enrique Barragán Chávez

Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida al líder del Cártel de Los Reyes, "El Wicho" o "R5". (Anayeli Tapia/Infobae)
Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida al líder del Cártel de Los Reyes, "El Wicho" o "R5". (Anayeli Tapia/Infobae)

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

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12:35 hsHoy

Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

Las detenciones alcanzaron principalmente a estructuras locales dedicadas a la extorsión de aguacateros, limoneros, madereros y mezcaleros, cadenas productivas que sostienen buena parte de la economía de Michoacán. Los golpes se concentraron en la Tierra Caliente, el occidente del estado y el sur de Morelia, zonas donde operaban Los Blancos de Troya, Los Sierra, Los Rs y el Cártel de Los Reyes.

De “El Bótox” al posible abatimiento de “El R5″: la caída de líderes criminales en Michoacán en 8 meses

Los golpes forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una ofensiva que ha golpeado a los principales cárteles y células criminales que operan en la región

De enero a agosto, al menos cinco líderes de células criminales han caído en Michoacán. (SGR/SSPC/Departamento de Justicia de EEUU)
De enero a agosto, al menos cinco líderes de células criminales han caído en Michoacán. (SGR/SSPC/Departamento de Justicia de EEUU)

Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

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12:35 hsHoy

Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, lugarteniente señalado del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, habría muerto durante el operativo federal del 31 de agosto en la región de Los Reyes, Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la madrugada de ese lunes hubo un enfrentamiento armado en la zona, derivado de un operativo con participación de la Sedena, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado abiertamente el abatimiento el líder de Los Reyes, señalado principalmente de extorsionar a los aguacateros.

“Chuchito Nini”: qué se sabe de su supuesta muerte y su papel como reclutador de menores para “El Wicho” o “R5”

Un operativo federal realizado este 31 de agosto en Los Reyes, Michoacán, habría dejado como saldo el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, y de Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”

Quién es Jesús Sandoval, Chuchito Nini. (@HEARST_BB y redes sociales)
Quién es Jesús Sandoval, Chuchito Nini. (@HEARST_BB y redes sociales)

Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, lugarteniente señalado del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, habría muerto durante el operativo federal del 31 de agosto en la región de Los Reyes, Michoacán.

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