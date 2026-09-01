Sebastián Cáceres pidió salir del América y ahora jugará en histórico equipo de España

Tras días de incertidumbre, el club gallego cerró el acuerdo con las Águilas por el central de 27 años, con vínculo hasta junio de 2030. (Foto: EFE)

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Sebastián Cáceres deja el Club América para incorporarse al Celta de Vigo, que anunció un acuerdo por el traspaso del central uruguayo hasta junio de 2030.

Estos surge después de que, afines de agosto, surgieran diversas versiones y comentarios del propio Guillermo Almada que daban por caída la transferencia e incluso anticipaban su continuidad en el club mexicano, pero el equipo gallego confirmó el pase este 1 de septiembre.

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Sebastián Cáceres se integra a un equipo que disputará LaLiga, la Copa del Rey y la competición europea bajo el mando de Claudio Giráldez. (Foto de archivo)

El defensor de 27 años concretó su llegada a Europa tras una negociación con días de incertidumbre. Ahora, el futbolista sólo debe pasar el reconocimiento médico para poder incorporarse al plantel español.

El Celta cerró el pase en la última jornada del mercado español

La incorporación de Cáceres se definió cerca del cierre de la ventana de transferencias en España. El club de Vigo comunicó que llegó a un entendimiento con América por el fichaje del zaguero, que firmará por cuatro temporadas.

Durante los últimos días, la negociación atravesó demoras y diferencias entre las partes , mientras el mercado europeo avanzaba hacia su cierre.

El contrato será hasta junio de 2030 .

El defensa debe aprobar el reconocimiento médico antes de incorporarse.

El Celta incorporó a un central diestro para su plantel 2026/2027.

El Celta cerró el fichaje de Cáceres en la última jornada del mercado español y el zaguero firmará por cuatro temporadas. (X/ @RCCelta)

De esta manera, Cáceres se sumará a un equipo que disputará LaLiga, la Copa del Rey y competiciones europesa. El entrenador Claudio Giráldez había buscado un marcador central para ampliar las opciones en una defensa que tendrá un calendario en varios frentes.

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El uruguayo pasó de la incertidumbre con América al acuerdo en España

La posibilidad de que Cáceres dejara América se instaló durante las últimas semanas del mercado. El uruguayo tenía contrato con las Águilas hasta verano de 2027 y aspiraba a tener una oportunidad en el fútbol europeo.

El Celta tomó ventaja en la carrera por el defensor, aunque las conversaciones no tuvieron un recorrido lineal. América demoraba una respuesta a las propuestas recibidas, mientras se afirmaba que la operación no prosperaría.

Cáceres habría pedido su salida del América desde tiempo atrás, en medio de días de incertidumbre y negociaciones. REUTERS/Paola Chiomante

En este sentido, el comunicado del Celta representa la confirmación institucional de la transferencia. El club no informó el monto de la operación, aunque las versiones difundidas en España situaron el desembolso en torno a los cinco millones de euros.

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Cáceres deja más de 200 partidos y 5 títulos durante su ciclo con las Águilas

Cáceres llegó a América en enero de 2020, después de formarse y debutar como profesional en Liverpool de Montevideo.

Sebastián ganó tres Ligas MX consecutivas .

También conquistó un Campeón de Campeones .

Sumó una Campeones Cup con América.

Debutó con la Selección Uruguaya en 2022.

Integró el plantel uruguayo en la Copa América de 2024 y el Mundial de 2026.

América pierde a un defensor con más de 200 partidos y cinco títulos, y debe reacomodar su defensa con el Apertura 2026 en marcha. EFE/Víctor Cruz

Así, el uruguayo cierra un ciclo de títulos en Coapa. Durante seis temporadas y media, disputó más de 200 encuentros oficiales con las Águilas.

Su salida obliga al América de Almada a reacomodar su defensa con el Apertura 2026 ya en marcha y tras perder a un pilar que sostuvo seguridad en la última línea azulcrema.