Exsecretaria de Carlos Manzo denuncia su despido tras declarar ante la Fiscalía de Michoacán

Yesenia Méndez acusa posible represalia tras declarar por el caso Carlos Manzo.

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Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, denunció haber sido despedida del Ayuntamiento luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán en torno a las investigaciones por el homicidio del exedil.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, Méndez Rodríguez afirmó que este martes fue notificada verbalmente sobre su separación laboral por parte de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Uruapan. La exfuncionaria consideró que la decisión vulnera sus derechos laborales y cuestionó si existe un trasfondo político detrás de su salida.

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Según expuso, ingresó a trabajar a la administración municipal en 2017 y cuenta con una base laboral desde 2021.

Comunicado de Yesenia Mendez. (Facebook)

Sin embargo, relacionó su despido con la reciente ampliación de su declaración ministerial, en la que pidió investigar su vínculo laboral con Samuel García Rivero y esclarecer las circunstancias de la relación laboral y personal que éste habría mantenido con la actual alcaldesa, Grecia Quiroz García.

“Mi despido no borrará mi derecho a decir la verdad”, sostuvo Méndez, quien aseguró que no busca emitir una sentencia ni sustituir las facultades de las autoridades investigadoras.

Fiscalía de Michoacán investiga señalamientos relacionados con Samuel García Rivero

La controversia se produce después de que Yesenia Méndez acudiera ante la Fiscalía de Michoacán para ampliar su declaración dentro de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

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La exsecretaria aseguró haber presentado información, documentos y testimonios para que las autoridades investiguen la relación entre Samuel García Rivero, exfuncionario municipal y señalado como presunto involucrado en el caso, y Grecia Quiroz.

Fiscalía de Michoacán investiga señalamientos contra Samuel García Rivero por el caso Carlos Manzo.

Entre los puntos que pidió esclarecer se encuentra el regreso de García Rivero a un cargo dentro del Ayuntamiento después de que Quiroz asumió la Presidencia Municipal.

Estos son algunos de los cuestionamientos planteados por Méndez Rodríguez:

La relación laboral y personal entre Samuel García Rivero y Grecia Quiroz.

El acceso que García habría tenido a información relacionada con la agenda de Carlos Manzo .

Su posterior incorporación como director de Protocolo del Ayuntamiento .

El salario mensual de 70,000 pesos que, según Méndez, recibió y que aseguró estar respaldado por recibos de nómina.

Las circunstancias en las que fue despedida después de ampliar su declaración ante la Fiscalía.

Méndez insistió en que estos señalamientos deben ser revisados mediante documentos y dentro de las investigaciones oficiales, y no resolverse mediante declaraciones públicas o campañas de opinión.

Yesenia Méndez pide que los señalamientos se investiguen con pruebas y no mediante declaraciones públicas. (Fb: Carlos Manzo)

Yesenia Méndez cuestiona si su salida del Ayuntamiento de Uruapan fue una represalia

En su mensaje, la exfuncionaria preguntó si hacer señalamientos ante la autoridad ministerial y solicitar que se investiguen determinadas circunstancias puede convertirse en motivo para perder un empleo.

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También afirmó que dentro de la administración municipal existen personas que podrían conocer algunos de los hechos que actualmente son objeto de discusión, aunque consideró que algunas guardarían silencio por temor o conveniencia.

Méndez Rodríguez sostuvo que no permitirá que su separación del cargo sea utilizada para intimidarla y adelantó que buscará defender sus derechos por las vías correspondientes.

“Nos veremos en los tribunales… y en la Fiscalía”, escribió al final de su posicionamiento, en el que reiteró su exigencia de que el asesinato de Carlos Manzo sea esclarecido con pruebas y mediante una investigación exhaustiva.

Yesenia Méndez cuestiona si su despido fue una represalia por declarar ante la Fiscalía. (Facebook)

Grecia Quiroz niega haber protegido o recomendado a Samuel “N.”

Las declaraciones de Méndez ocurren pocos días después de que Grecia Quiroz respondiera públicamente a los señalamientos sobre su presunta cercanía con Samuel “N.”, identificado en las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo.

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La alcaldesa sustituta de Uruapan negó haber recomendado a García Rivero para incorporarse al equipo del entonces presidente municipal.

Según su versión, conoció al exfuncionario durante la etapa en que Carlos Manzo era diputado federal y fue el propio exalcalde quien decidió integrarlo posteriormente a su equipo de trabajo.

Grecia Quiroz rechaza señalamientos de cercanía o protección hacia Samuel ‘N.’

Quiroz también rechazó haberlo protegido y aseguró que, después del asesinato de Manzo, no mantuvo contacto con él. Además, sostuvo que el Ayuntamiento colaboró con las autoridades y proporcionó información relacionada con su localización.

Caso Carlos Manzo: exsecretaria pide que la investigación se resuelva con pruebas

Yesenia Méndez aclaró que sus declaraciones no constituyen una acusación directa contra Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo. Su postura, dijo, consiste en solicitar que la Fiscalía determine si existen elementos relevantes que deban incorporarse a la investigación.

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La exfuncionaria cuestionó además si la actual administración está reproduciendo prácticas contra las que, según ella, Carlos Manzo decía luchar, y preguntó si actualmente existe intolerancia hacia las críticas y los señalamientos dirigidos a quienes ejercen el poder.

Yesenia Méndez pide esclarecer el asesinato de Carlos Manzo con evidencia y no con versiones.

Finalmente, sostuvo que el esclarecimiento del homicidio no debe convertirse en una confrontación de versiones ni resolverse con descalificaciones.

Para Méndez, la investigación debe avanzar con evidencia y sin que ninguna persona quede excluida del escrutinio de las autoridades.

El caso mantiene abiertas diversas líneas de investigación, mientras los señalamientos de la exsecretaria y la respuesta de la alcaldesa han incrementado la atención pública sobre las circunstancias que rodean el asesinato de Carlos Manzo y las relaciones entre algunos de sus antiguos colaboradores.

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