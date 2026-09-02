Anuncian concierto gratis de Alek Syntek por las Fiestas Patrias: dónde y a qué hora

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek. EFE/Live Nation

Guardar

Aleks Syntek encabeza el cartel musical de las Fiestas Patrias en la alcaldía Benito Juárez, con un concierto sin costo programado para la noche del 15 de septiembre.

El evento se realiza en la explanada delegacional, donde vecinos y visitantes de la Ciudad de México se reunirán para conmemorar el aniversario del Grito de Independencia.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales confirman la fecha y extienden una invitación abierta a quienes deseen participar en la verbena popular. El programa combina la ceremonia oficial del Grito con un espacio cultural y recreativo pensado para el esparcimiento familiar.

El anuncio oficial confirma la presencia del cantautor

. (Soledad Victoria / Infobae México)

A través de los canales oficiales de la demarcación, los organizadores compartieron el mensaje: “En Benito Juárez vamos a celebrar a México como se debe. Este 15 de septiembre los espero en la explanada de la Alcaldía de Benito Juárez para dar juntos el Grito de Independencia”.

El comunicado añade una convocatoria directa al esparcimiento colectivo: “Tendremos una gran noche para disfrutar en familia, cantar, bailar y celebrar nuestras tradiciones”.

Sobre el elenco artístico, el anuncio confirma la participación del intérprete de pop: “Y además, Aleks Syntek estará con nosotros. Nos vemos para celebrar. Viva México”.

PUBLICIDAD

Syntek recorrerá sus éxitos

. (Soledad Victoria / Infobae México)

El cantautor y productor mexicano ofrecerá un repertorio de sus temas más populares. Su presentación musical acompañará tanto los momentos previos como los posteriores a la ceremonia oficial del Grito de Independencia en la explanada alcaldicial.

La oferta artística busca mantener el ambiente festivo durante toda la velada, desde la llegada del público hasta el cierre de las actividades programadas por la demarcación.

Diego Schoening se suma como segundo invitado confirmado

Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, la cartelera incluye también a Diego Schoening, exintegrante de la agrupación Timbiriche. En esta ocasión el artista se presentará como solista, con un set dedicado a su propio repertorio musical.

Su participación amplía la oferta musical de la noche, dirigida a distintos públicos que asistan a la explanada de la alcaldía. La organización no descarta sumar más nombres al cartel en fechas próximas.

PUBLICIDAD

La verbena forma parte de las celebraciones oficiales del 15 de septiembre

El evento se inscribe dentro del calendario de festejos patrios que distintas demarcaciones de la Ciudad de México preparan para la fecha. La alcaldía Benito Juárez apuesta por una programación que combina música en vivo con la tradición cívica del Grito.

La entrada es gratuita y la convocatoria está abierta tanto a residentes de la alcaldía como a visitantes de otras zonas de la capital que quieran sumarse a la celebración.