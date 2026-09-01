Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, la nueva joya española del Club América

El volante ofensivo, con pasado en el Sevilla FC, destaca por moverse entre líneas y asociarse cerca del área; su arribo le daría otorgaeá a las Águilas una variante como “10” o por derecha. (X/ @LevanteUD)

Guardar

Carlos Álvarez se ha convertido prácticamente en refuerzo del Club América para el Apertura 2026.

El mediapunta español, de 23 años, llegaría procedente del Levante UD con un contrato por tres temporadas, a falta del anuncio institucional que confirme la operación.

PUBLICIDAD

El mediapunta español de 23 años llegaría del Levante UD a Coapa con un contrato por tres temporadas. (X/ @LevanteUD)

El futbolista aparece como alternativa para ampliar la generación de juego en el ataque de Guillermo Almada. Puede actuar como mediapunta o extremo derecho, aunque su mejor versión surge cuando abandona la banda para recibir entre líneas y asociarse cerca del área.

Carlos Álvarez pasó de la cantera de Sevilla al dorsal 10 de Levante

Nacido el 6 de agosto de 2003 en Sanlúcar la Mayor, provincia de Álvarez comenzó su formación en Sevilla FC. Tuvo pasos por el primer equipo y por Sevilla Atlético antes de llegar al Levante en 2023.

En el club valenciano ganó continuidad y asumió un rol decisivo que lo llevó a portar el dorsal 10. También integró el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 2024-2025.

PUBLICIDAD

Edad: 23 años.

Nacionalidad: española.

Estatura: 1,68 metros.

Pie dominante: izquierdo.

Posiciones: mediapunta, volante ofensivo y extremo derecho.

Formación: Sevilla FC y Sevilla Atlético.

Experiencia internacional: participó en las selecciones juveniles de España, desde la Sub-15 hasta la Sub-19.

Formado en Sevilla FC y Sevilla Atlético, el futbolista se incorporó al Levante en 2023 y asumió el dorsal 10. REUTERS/Craig Brough

Su producción en Levante confirma que no se trata de un jugador limitado a la elaboración. Los registros sobre su etapa en el club español le atribuyen 14 goles y 14 asistencias en 105 partidos.

El nuevo refuerzo azulcrema combina movilidad, pase y llegada

Álvarez no es un delantero centro de referencia ni un extremo que busca el desborde por la línea de fondo en cada jugada. Es un futbolista de perfil interior, con recursos para recibir en espacios reducidos y decidir cerca del área.

Su ubicación más habitual está en el medio espacio derecho. Desde ese sector puede girar hacia adentro con su pierna izquierda, conducir en diagonal y buscar un pase que rompa la última línea rival.

PUBLICIDAD

Recepción entre líneas: se mueve a espaldas de los mediocampistas rivales para ofrecer una salida de pase.

Conducción corta: utiliza su agilidad y su centro de gravedad bajo para proteger la pelota y avanzar con control.

Asociación: busca paredes y combinaciones rápidas con laterales, interiores o delanteros.

Pase filtrado: tiene condiciones para habilitar a compañeros que atacan los espacios.

Remate de media distancia: puede llegar desde atrás y probar al arco con su pierna izquierda.

Lectura ofensiva: suele priorizar al compañero mejor ubicado antes que el remate forzado.

Carlos Álvarez puede jugar como mediapunta o extremo derecho y rinde mejor cuando recibe entre líneas cerca del área. REUTERS/Ana Beltran

Cabe señalar que no es un especialista en el uno contra uno. Sus mejores acciones surgen cuando tiene futbolistas cerca para combinar y cuando encuentra espacios entre las líneas de presión del rival.

América lo busca para sumar una variante en el último tercio

El perfil de Carlos encaja con una necesidad del América: sumar un creador capaz de conectar el mediocampo con los atacantes. En partidos ante defensas replegadas, su pase final y su movilidad interior podrían ofrecer soluciones que no dependen de la velocidad al espacio.

En el sistema de Almada podría desempeñarse como un “10” detrás del punta o arrancar desde la derecha con libertad para cerrarse.

Más creatividad en los últimos metros.

Pases al espacio para delanteros y extremos.

Pausa con la pelota ante bloques defensivos cerrados.

Llegada al área desde segunda línea.

Competencia interna en la mediapunta y el sector derecho.

Una opción zurda para modificar los perfiles ofensivos del plantel.

En el sistema de Guillermo Almada, Carlos deberá adaptarse al futbol mexicano con presión alta y trabajo sin balón. REUTERS/Ibraheem Al Omari

En este sentido, la adaptación al futbol mexicano incluirá una exigencia sin balón. Los equipos de Almada presionan alto y buscan recuperar rápido después de una pérdida, por lo que Álvarez deberá responder también en esa faceta.

PUBLICIDAD