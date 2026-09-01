Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

La comisión estatal de búsqueda compartió una ficha con la descripción de la mujer desaparecida. Crédito: CEBP

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP) activó alerta por la desaparición de Tatiana Vanessa Almanza García, colombiana de 32 años vista por última vez el 28 de agosto en la capital de la entidad. Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en que se perdió su rastro.

De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez en redes sociales, reportó que la víctima estuvo previamente en la Ciudad de México, Puebla y Jalisco antes de que se registrara su última ubicación. Además, señaló que la joven estaría vinculada con una plataforma de acompañamiento conocida como La Boutique, presunta sucesora del portal Zona Divas.

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La ficha oficial detalló tatuajes, cicatrices y rasgos físicos de la mujer

La carpeta de búsqueda, identificada con el número CDB/CEBPSLP/ZC/VIII/598/2026, describió a Almanza García con 1.70 metros de estatura, 72 kilogramos de peso, complexión robusta y tez morena. Su cabello es largo, lacio y de color negro, con rostro ovalado, ojos grandes de color negro, cejas pobladas, nariz delgada, boca grande y labios gruesos.

Entre sus señas particulares, la CEBP registró un tatuaje con la frase “Jerónimo” en el brazo izquierdo y otro con la leyenda “Made in Hell” en la columna. También presenta un tatuaje de un ángel en el glúteo y cicatrices de operaciones estéticas en busto y abdomen.

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Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

Al momento de su desaparición, la mujer vestía blusa de mezclilla color azul, jeans azul oscuro. Portaba una cadena delgada de oro, aretes pequeños y una bolsa de correa de tamaño chica, según el documento.

La comisión habilitó el teléfono 444 524 14 81 y el correo electrónico sgg_cebp@slp.gob.mx para quien cuente con información sobre el paradero de Almanza García. También remitió a la línea de emergencias 911 como vía adicional de contacto.

C4 Jiménez la vinculó con un portal de acompañantes sin confirmación oficial

Según el reporte de C4 Jiménez, Tatiana Vanessa se anunciaba en el portal La Boutique, plataforma señalada como sucesora de la extinta Zona Divas, utilizada para ofrecer servicios de acompañantes. El periodista etiquetó en su publicación a los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla y a la Fiscalía de Jalisco, entidades por las que la mujer habría transitado antes de su desaparición.

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Hasta el cierre de esta nota no se reportaron avances públicos sobre el paradero de Tatiana Vanessa Almanza García.

El caso de María Camila Díaz Grajales, otra colombiana vinculada al mismo portal

En 2025, la desaparición de María Camila Díaz Grajales, colombiana de 24 años originaria de Antioquia, generó un antecedente similar al de Almanza García. La joven fue reportada como desaparecida por su familia desde el 26 de febrero de 2025, tras viajar a México con la oferta de trabajar como mesera.

La joven colombiana desapareció en México en el año 2025. Crédito: Especial

Su hermana, María Cristina Díaz, relató a medios de Colombia y México que temía que la joven hubiera caído en una red de trata de personas. La última ubicación que Díaz Grajales compartió desde su celular ubicó su rastro en un edificio llamado Wisconsin 120, en la colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

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El caso se vinculó con La Boutique, el mismo portal señalado en el reporte extraoficial sobre Almanza García.

En marzo de 2026, familiares de Díaz Grajales desmintieron versiones que circularon en redes sociales sobre su muerte. Laura Díaz, pariente de la joven, calificó como falsa esa información y precisó que ninguna autoridad, ni en Colombia ni en México, confirmó el hallazgo de un cuerpo con las características de María Camila.

La Policía Nacional de Colombia capturó a Édgar Johan Taborda Ortiz, señalado como coordinador de la red que reclutaba jóvenes en Medellín para explotación sexual en el extranjero.

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