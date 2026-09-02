México

Belén Martínez Carbonell es la nueva embajadora de la Unión Europea en México

La diplomática española asume el cargo en sustitución de Francisco André

La española Belén Martínez Carbonell es la nueva embajadora de la Unión Europea en México. Crédito: X/ @EEAS_SecGen
La española Belén Martínez Carbonell es la nueva embajadora de la Unión Europea en México. Crédito: X/ @EEAS_SecGen
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Belén Martínez Carbonell, diplomática de origen español, es la nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en México.

Hasta el 31 de agosto de este año, Martínez Carbonell se desempeñaba como secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), pero, este 1 de septiembre, se convirtió en embajadora, en sustitución de Francisco André, quien cumplió con su misión diplomática en nuestro país.

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Belén Martínez Carbonell acumula 15 años de servicio

Martínez Carbonell, originaria de Ourense, nació en 1969 y acumula más de quince años de trayectoria en instituciones europeas, con responsabilidades tanto en el SEAE como en la Comisión Europea.

La diplomática anunció el cambio a través de su cuenta en la red social X, @EEAS_SecGen, donde señaló que el 31 de agosto fue su último día al frente de la secretaría general del SEAE. Ahí expresó su entusiasmo por asumir la Embajada de la Unión Europea en México.

“Hoy es mi último día como Secretario General del EEAS. Ha sido un honor trabajar con tantos colegas inspiradores. Estoy agradecido a @kajakallas por su confianza. Le deseo la mejor de las suertes a mi sucesora Kajsa Ollongren mientras miro hacia adelante con entusiasmo a convertirme en Embajador de la UE en México”, escribió en sus redes sociales.

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Llegó al SEAE en 2025

Cabe señalar que Martínez Carbonell asumió la secretaría general del SEAE en enero de 2025, cargo desde el cual coordinó el trabajo interno del servicio diplomático europeo y fungió como principal apoyo de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, en la gestión de la organización.

Belén Martínez Carbonell llega con 15 años de trayectoria en instituciones europeas. Crédito: X/ @EEAS_SecGen
Belén Martínez Carbonell llega con 15 años de trayectoria en instituciones europeas. Crédito: X/ @EEAS_SecGen

Antes de ese nombramiento, se desempeñó como directora general para la Agenda Global y Relaciones Multilaterales del SEAE. Previamente ocupó la dirección de Recursos Humanos del organismo, además de otros puestos vinculados a la política exterior europea.

Francisco André se despide de México

Por su parte, Francisco André se despidió de su misión en México mediante un mensaje en video, en el que agradeció al país la calidez con la que fue recibido durante sus dos años como embajador.

El diplomático destacó que se va “aún más enamorado” de México, tras recorrer el país de Tijuana a Cancún y de Tuxtla a Monterrey, y afirmó que la relación entre nuestro país y la Unión Europea se encuentra “más fuerte que nunca”.

Francisco André cumplió su misión de dos años en México. Aquí, con el canciller Roberto Velasco. Crédito: X/ @SRE_mx
Francisco André cumplió su misión de dos años en México. Aquí, con el canciller Roberto Velasco. Crédito: X/ @SRE_mx

André subrayó como logros de su gestión la cumbre de mayo entre ambos bloques y la firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea.

Expresó, además, su confianza en que dicho acuerdo sea ratificado pronto para que sus beneficios económicos alcancen a los ciudadanos de ambas partes.

Luego de que las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea se reforzaron este año, se debe destacar que la diplomática española, Belén Martínez Carbonell es la nueva embajadora de ese bloque en nuestro país.

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