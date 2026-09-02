Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes. (Foto: X/@USAmbMex)

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, y lo presentó como el resultado de la presión sostenida contra las organizaciones criminales. El diplomático difundió su mensaje a través de su cuenta oficial de X.

“Otro líder de un cártel buscado por la justicia ya no podrá amenazar a nuestras comunidades. “R5” era requerido para su extradición a los Estados Unidos”, escribió el diplomático en su red social.

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El mensaje del embajador sobre la presión a los cárteles

El embajador recordó que “R5” era requerido para su extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto.

“El operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas”, afirmó.

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del "R5", líder del Cártel de Los Reyes. RRSS

Johnson vinculó el operativo con la estrategia de seguridad de ambos países frente al crimen organizado. Según el diplomático, el operativo de las autoridades mexicanas “demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas”.

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Ronald Johnson afirmó que el abatimiento de este líder del Cártel de Los Reyes en México prueba la eficacia de mantener presión constante sobre los cárteles, y lo enmarcó como parte de la cooperación bilateral para desmantelar estas redes criminales.

El diplomático atribuyó el resultado al liderazgo del presidente Donald Trump y a la colaboración entre ambos gobiernos.

Advertencia a las organizaciones criminales

En su publicación, Johnson agregó que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en colaboración con México, nuestros países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas”.

El embajador cerró su mensaje con el hashtag #JuntosLogramosMás y las banderas de Estados Unidos y México, en referencia al trabajo conjunto entre ambos países en materia de seguridad.

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Quién era el “R5” y qué pasó en el operativo

Barragán Chávez, conocido también como “Wicho” o “Güicho”, murió la noche del domingo 30 de agosto durante un enfrentamiento en la ranchería Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, Michoacán. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmaron su muerte. El principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate en la región de Los Reyes.

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del "R5", líder del Cártel de Los Reyes. RRSS

Según García Harfuch, Barragán y un acompañante agredieron a militares y elementos de la Guardia Nacional, que repelieron el ataque. Ambos agresores murieron en el lugar.

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“R5” contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, tras ser acusado en 2023 en una corte federal del Distrito de Columbia por conspiración para traficar drogas y armas. Las autoridades lo señalaban como el principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate en la región de Los Reyes.

Barragán había asumido el liderazgo del Cártel de Los Reyes tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrida el 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado. Mantenía además vínculos con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, y usaba las ganancias del narcotráfico para financiar operaciones y combatir a sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El Cártel de Los Reyes y su lugar dentro de Cárteles Unidos

El Cártel de Los Reyes opera como una célula de una organización más amplia conocida como Cárteles Unidos, agrupación que Washington incluye entre las bandas de narcotraficantes consideradas terroristas. Su zona de influencia se concentra en la región de Los Reyes y Peribán, en el estado de Michoacán. El grupo mantiene una disputa armada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Se trata de una célula de Cárteles Unidos dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y extorsión a productores de aguacate en Michoacán, señalada por Washington como organización terrorista y objetivo de una ofensiva legal que en 2025 sumó cargos federales contra cinco de sus dirigentes.

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El grupo mantiene una disputa armada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades estadounidenses, “R5” usaba las ganancias del narcotráfico para financiar operaciones y adquirir armas ligeras destinadas a combatir a esa organización rival.