México

Kunno señala como fraude la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

Kunno acusó de fraude la eliminación de Yanet García tras salir por votación de sus compañeros y no del público

Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México
Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026. (IG: papikunno)
Guardar

Kunno acusó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 y pidió al público de los realities que aprenda a identificar cuándo los resultados de este tipo de programas son manipulados.

El influencer, confirmado para la segunda temporada de La Granja VIP, respondió así al ser cuestionado por la prensa sobre la salida de la conductora regiomontana.

PUBLICIDAD

García fue enviada al Exilio junto con Ese Pérez y Luis Chaparro, tras una votación del público que los señaló como los “muebles” de la temporada.

La producción modificó entonces el mecanismo habitual: en lugar de que el público decidiera, fueron los 11 habitantes restantes quienes votaron en el confesionario por quién debía regresar.

Ese Pérez sumó seis respaldos, de Aldo, Flor, Mariana, Karina, Gema y Memo, Luis Chaparro consiguió tres, de Masad, Cynthia y Ernesto, García recibió únicamente dos, de Brianda Deyanara y Yahir. Con esa diferencia de un solo punto, la conductora se convirtió en la quinta eliminada de la temporada.

PUBLICIDAD

Creo que ya es importante que el público de los reality shows se dé cuenta de cuándo hay fraudes”, dijo Kunno.

Para el influencer, la audiencia debería conservar la última palabra en cualquier decisión del formato.

“Siento que el público está muy enojado y tiene todo el derecho a estar enojado. Tienen que, a final de cuentas, tener la última palabra de cualquier decisión, porque es por ellos que existen estos formatos”, señaló.

Añadió que la situación refleja un problema mayor en este tipo de producciones: “Qué lamentable que se pase la opinión del público por el arco del triunfo”.

kunno
Para el influencer, la audiencia debería conservar la última palabra en cualquier decisión del formato. (Instagram)

El influencer comparó el caso con la salida de Oriana Marzoli de La Casa de los Famosos Telemundo a inicio de año: “Lo vimos literal a inicio de año con mi amiga Oriana Marzoli, que bueno, al final de cuentas dicen que siempre es decisión del público, pero así como lo de Yanet, sabemos que la decisión final no siempre está en manos de ellos”.

Kunno cerró sus declaraciones con un agradecimiento hacia quienes lo respaldan durante su propio paso por los realities.

“Creo que siempre he sido partícipe del lado bueno, digámosle. El público, gracias a su apoyo y a su amor, es que ahora tengo una segunda oportunidad antes de que acabe el año, saliendo apenas de La Casa de los Famosos, ahora en otro reality show”, el influencer se integrará a La Granja VIP en su segunda temporada.

kunno
El influencer señaló que en esos realities el público no siempre tiene la decisión. (Instagram)

Las hermanas de Yanet García también señalaron un fraude

Alondra García, hermana de la conductora, publicó en una de sus redes sociales antes de que terminara la transmisión: “Fraude total La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica, que todo mundo sepa que Yanet sale por fraude”. Minutos después agregó: “Cancelen VIX, asco de programa, es un fraude total”.

La hermana de Yanet García señaló un posible fraude.
La hermana de Yanet García señaló un posible fraude por parte de la producción. (IG: iamalondragarcia)

Prisma García, otra de las hermanas, publicó en una cuenta de X el resultado antes de que Galilea Montijo lo anunciara en vivo: “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet. Ella será la eliminada, son un fraude total”.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta renacova que cita un tuit de Prisma García
Su hermana Prisma señaló que la producción fue un fraude total. (X)

La cuenta fue desactivada poco después y las hermanas negaron posteriormente que ese perfil les perteneciera.

Hasta el momento no existe evidencia pública que confirme que la producción del reality haya filtrado el resultado a la familia ni que la votación interna haya sido manipulada.

Galilea Montijo criticó a Yanet García por quejarse de la exigencia de contenido

La conductora del programa cuestionó a García por sus quejas sobre la exigencia de “dar contenido” dentro de la casa. Montijo manifestó que su colega no debió entrar al proyecto si tenía miedo de “manchar su imagen” y expresó que preferiría ser la primera eliminada del concurso antes que ser expulsada por ser un “mueble”.

Yanet García reapareció y dejó en claro su postura sobre la dinámica que la eliminó.

“Sigo sorprendida, fue una eliminación muy diferente que no me esperaba porque, como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así, la decisión la tomaron mis compañeros”, dijo Yanet García.

Yanet García
Yanet señaló que su eliminación fue decidida por sus compañeros y no por el público. (Captura de pantalla YouTube)

Pese a la controversia, la conductora aseguró sentirse en paz con el resultado. “Yo me siento en paz con que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, resaltó Yanet.

Tras esa eliminación Yanet se convirtió en la quinta eliminada de la temporada, días después, Luis Chaparro, quién también fue enviado al Exilio por “mueble”, fue eliminado durante la Gala de Eliminación del domingo 31 de agosto.

Temas Relacionados

KunnoYanet GarcíaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 2 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 2 de septiembre

Pronóstico del clima en Mérida este 2 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Mérida este 2 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Secretaría de la Defensa otorga ascenso a 1 mil 403 elementos del Ejército y Guardia Nacional

Las ceremonias se realizaron este 1 de septiembre en instalaciones militares de todo el país

Secretaría de la Defensa otorga ascenso a 1 mil 403 elementos del Ejército y Guardia Nacional

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para este miércoles 2 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para este miércoles 2 de septiembre

Clima en Monterrey: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Monterrey: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Luis Chaparro revela que Cuarto Tulum lo traicionó en La Casa de los Famosos México 2026

Así se vivió el concierto de Juan Gabriel de Bellas Artes en el cine

Joven actor revela fuerte accidente por bullying durante película de Adrián Uribe

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad

DEPORTES

Canelo Álvarez se mudará a España, la razón detrás de la decisión del tapatío

Canelo Álvarez se mudará a España, la razón detrás de la decisión del tapatío

El mexicano Jonathan Gómez deja el PAOK para jugar en Alemania

Julio César Chávez se muestra emotivo con el cariño de su público: “Es increíble cómo se movía México cuando peleaba”

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

Cuándo podría debutar el mexicano Santi Giménez con el Porto