Hombre terminó detenido en posesión de juguetes sexuales luego de asaltar una sexshop con un cuchillo. SSC

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Un hombre de 28 años, identificado Víctor “N”, fue detenido en Iztapalapa tras ser señalado como probable responsable de amenazar con un cuchillo a una empleada de un comercio de artículos sexuales y sustraer mercancía y dinero en efectivo, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

El comunicado de la SSC sitúa los hechos en el Pueblo Santiago Alcahualtepec. La dependencia indicó que el sospechoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, para que se defina su situación legal y se inicie la carpeta de investigación.

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El señalamiento por el robo en el negocio

La SSC informó que la intervención ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías sobre una retención ciudadana en el cruce de la avenida De las Torres y la calle Corona.

Hombre terminó detenido en posesión de juguetes sexuales luego de asaltar una sexshop con un cuchillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato de la joven ante los policías, el hombre ingresó al local, la amagó con un cuchillo y sustrajo diversos objetos, además de dinero en efectivo. La trabajadora señaló que el sospechoso intentó escapar, pero las personas que se encontraban en el punto se lo impidieron.

La empleada lo señaló directamente por haberla amenazado y por llevarse mercancía y efectivo de la sexshop en Iztapalapa.

El cuchillo, la mercancía y el efectivo asegurados

La SSC indicó que, después de resguardar al sospechoso, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a sus protocolos de actuación. Durante esa inspección aseguraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo.

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El comunicado también reportó el aseguramiento de dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un dispositivo telefónico y la cantidad de dinero en efectivo que la afectada señaló como sustraída del negocio.

Hombre terminó detenido en posesión de juguetes sexuales luego de asaltar una sexshop con un cuchillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC sostuvo que los objetos asegurados fueron trasladados junto con el detenido ante la autoridad ministerial. El documento no precisó el monto del efectivo ni el valor de la mercancía reportada como robada.

La puesta a disposición ante el Ministerio Público

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías notificaron al hombre sus derechos constitucionales antes de trasladarlo ante el agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial deberá determinar su situación legal e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con el comunicado de la corporación capitalina.

Robos a negocios en Iztapalapa y CDMX

El robo a negocios está a la baja en el país. En junio de 2026 se registraron 5 mil 167 denuncias a nivel nacional, una reducción del 7% respecto al mismo mes de 2025, según un estudio de TResearch International, es el nivel más bajo para un mes de junio en los últimos doce años.

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La misma fuente reportó 13 mil 160 denuncias por robo a negocios en la capital, cifra que el artículo presenta junto con el Estado de México (21 mil 407) y Guanajuato (6 mil 638).

Hombre terminó detenido en posesión de juguetes sexuales luego de asaltar una sexshop con un cuchillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y julio de 2026, la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la SSC, detuvo a 472 personas por robos a establecimientos comerciales en distintas alcaldías de la capital y en Naucalpan, Estado de México, entre ellas Iztapalapa. Los operativos permitieron recuperar mercancía valuada en más de 6.73 millones de pesos.

La alcaldía enfrenta un aumento en otros delitos patrimoniales. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la demarcación cerró el primer año de gestión de la alcaldesa Alavez Ruiz, de Morena, con 2 mil 644 carpetas de investigación por robo a transeúnte, cifra superior a las 2 mil 574 registradas en 2024. Los robos con violencia en la vía pública sumaron 2 mil 586 casos en 2025, equivalente a siete carpetas de investigación abiertas cada 24 horas.

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