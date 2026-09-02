América acelera la búsqueda de un central tras de la salida de Sebastián Cáceres

Guillermo Almada admitió que América busca un refuerzo más (REUTERS)

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La salida de Sebastián Cáceres modificó los planes del América en el cierre del mercado.

Aunque apenas unos días atrás parecía que el defensa uruguayo continuaría en Coapa, su deseo de regresar al futbol europeo terminó cambiando el escenario.

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El Celta de Vigo volvió a presentar una propuesta por el jugador y, ante su insistencia por concretar el movimiento, las Águilas aceptaron su salida.

Ahora, Guillermo Almada reconoció que el equipo necesita encontrar una pieza que permita compensar esa baja.

América busca un central que eleve la competencia interna

La partida de Cáceres representa una baja importante para el proyecto de Almada, no solamente por la experiencia que acumuló durante su paso por el club, sino también porque se trataba de uno de los elementos habituales en la última línea.

El uruguayo llegó al América en 2019 y terminó consolidándose como una pieza relevante durante varias temporadas, además de formar parte de una etapa en la que el conjunto azulcrema consiguió varios títulos.

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Su salida se produjo después de que el futbolista manifestara su intención de continuar su carrera en Europa.

El club busca un central.

El Celta de Vigo reactivó las negociaciones durante el cierre del mercado y presentó una nueva propuesta que terminó por convencer al América de permitir su partida.

Almada explicó que la institución decidió respetar la voluntad del jugador, quien tenía claro su deseo de regresar al futbol europeo.

El entrenador uruguayo reconoció que la plantilla cuenta con alternativas para afrontar la baja, pero también señaló que la intención es incorporar otro defensor.

La prioridad no será únicamente llenar el espacio que dejó Cáceres, sino encontrar un futbolista que pueda representar un salto de calidad y aumentar la competencia dentro del plantel.

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La necesidad cobra mayor importancia por el calendario que tiene América por delante.

Las Águilas todavía deberán disputar varios encuentros entre Liga MX y Leagues Cup, por lo que Almada pretende disponer de suficientes alternativas para evitar que una lesión, suspensión o acumulación de partidos limite sus posibilidades.

El movimiento, además, ocurre cuando el mercado europeo acaba de cerrar y el margen de maniobra para encontrar opciones se reduce.

América tendrá que definir rápidamente qué perfil busca y si existe alguna alternativa disponible que pueda incorporarse al proyecto sin alterar la estructura que Almada ya construyó.

Almada quiere más variantes y América está por cerrar a Carlos Álvarez

La búsqueda de un central no es el único movimiento que mantiene activo al América.

El club también avanzó de manera importante por Carlos Álvarez, mediapunta español de 23 años que pertenece al Levante y cuya llegada al conjunto azulcrema está prácticamente encaminada.

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El volante ofensivo, con pasado en el Sevilla FC, destaca por moverse entre líneas y asociarse cerca del área; su arribo le daría otorgaeá a las Águilas una variante como “10” o por derecha. (X/ @LevanteUD)

Almada reconoció que conoce al futbolista desde su etapa en el futbol español y destacó sus condiciones. Álvarez se perfila como una incorporación destinada a fortalecer la zona ofensiva y aportar alternativas en la generación de juego.

El acuerdo con el Levante estaría cercano a concretarse y el español firmaría un contrato por tres temporadas.

La llegada de Álvarez se sumaría a las incorporaciones que América ya realizó para este torneo. El conjunto azulcrema incorporó a Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja, por lo que el mediapunta español se convertiría en otro movimiento importante para el proyecto de Almada.

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Sin embargo, la posible llegada del futbolista del Levante no resuelve la situación en la defensa.

Se trata de dos movimientos diferentes: Carlos Álvarez ampliaría las posibilidades ofensivas del equipo, mientras que el nuevo central tendría como objetivo cubrir la necesidad generada por la marcha de Cáceres.

Para Almada, contar con una plantilla amplia resulta fundamental debido a la cantidad de compromisos que todavía tiene América.

En ese sentido, el mercado todavía podría entregar un último movimiento para las Águilas antes de que quede definida su plantilla.