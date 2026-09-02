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El mexicano Jonathan Gómez deja el PAOK para jugar en Alemania

El defensor de 23 años jugará en la 2. Bundesliga durante la temporada 2026-27 tras acordarse su préstamo desde el club de Salónica

El futbolista nacido en Texas afrontará un nuevo reto en la banda izquierda con el VfL Osnabrück, tras su paso por el Albacete y la Superliga Griega. (X/ @PAOK_FC)
El futbolista nacido en Texas afrontará un nuevo reto en la banda izquierda con el VfL Osnabrück, tras su paso por el Albacete y la Superliga Griega. (X/ @PAOK_FC)
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La carrera de Jonathan Gómez tendrá una nueva escala europea en la temporada 2026-27.

El lateral izquierdo mexicoestadounidense, de 23 años, competirá con el VfL Osnabrück tras acordarse su cesión desde el PAOK de Grecia.

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El PAOK extendió el contrato de Jonathan Gómez hasta el 30 de junio de 2028 y conservrá sus derechos al terminar la cesión. (X/ @PAOK_FC)
El PAOK extendió el contrato de Jonathan Gómez hasta el 30 de junio de 2028 y conservrá sus derechos al terminar la cesión. (X/ @PAOK_FC)

El defensor llegará a la segunda división alemana después de pasar la campaña anterior en el Albacete de España. Antes de su salida, el club de Salónica extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2028, por lo que conservará sus derechos al finalizar el préstamo.

El préstamo al Osnabrück abre una nueva etapa para el mexicano de 23 años

El PAOK anunció que Jonathan Gómez disputará la campaña 2026-27 con el VfL Osnabrück bajo la modalidad de préstamo. La operación no supone una transferencia definitiva y el defensor volverá a quedar ligado al equipo de Salónica al finalizar el acuerdo.

  • El préstamo concluirá al final de la temporada 2026-27.
  • El PAOK extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2028.
  • El defensor dejará temporalmente la Superliga Griega para competir en la 2. Bundesliga.
Jonathan Gómez buscará ganar minutos tras no consolidarse en el primer equipo del PAOK. (X/ @PAOK_FC)
Jonathan Gómez buscará ganar minutos tras no consolidarse en el primer equipo del PAOK. (X/ @PAOK_FC)

La salida abre una nueva oportunidad para el jugador de 23 años, que busca establecerse en el Viejo Continente. Por su parte, el club alemán incorporará a un lateral izquierdo que puede aportar gran recorrido por la banda.

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La renovación con el PAOK asegura su regreso a Grecia

Gómez seguirá vinculado a la entidad griega durante dos temporadas más después de que termine el préstamo en Alemania.

El acuerdo refleja que el PAOK no se desprendió de manera permanente del jugador. La institución mantendrá su ficha y podrá evaluar su evolución al final de la campaña, cuando el lateral concluya su etapa con el conjunto alemán.

  • Llegó a Europa en 2022 para integrarse a la Real Sociedad.
  • Más tarde pasó por el CD Mirandés.
  • La temporada pasada jugó cedido en el Albacete.
  • Después regresó al PAOK, desde donde ahora partirá hacia Alemania.
Jonathan Gómez llega al VfL Osnabrück tras jugar la campaña anterior cedido en el Albacete de España. (Instagram/ @_jonathan.gomez)
Jonathan Gómez llega al VfL Osnabrück tras jugar la campaña anterior cedido en el Albacete de España. (Instagram/ @_jonathan.gomez)

Jonathan no logró consolidar una participación regular en el primer equipo del PAOK. Por ello, el préstamo aparece como una alternativa para competir con mayor frecuencia y sostener su desarrollo fuera de Grecia.

Gómez tendrá una nueva oportunidad para ganar minutos en Europa

Nacido el 1 de septiembre de 2003 en North Richland Hills, Texas, Jonathan Gómez se formó en las academias de FC Dallas. Su carrera internacional incluye convocatorias en categorías juveniles de Estados Unidos y México.

El lateral cuenta con apariciones en los representativos absolutos de ambos países. Su último partido internacional fue con Estados Unidos, el 25 de enero de 2023.

Nacido el 1 de septiembre de 2003 en Texas, Gómez se formó en FC Dallas y suma convocatorias con Estados Unidos y México. (Foto: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports)
Nacido el 1 de septiembre de 2003 en Texas, Gómez se formó en FC Dallas y suma convocatorias con Estados Unidos y México. (Foto: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports)

En Alemania, Gómez buscará responder a la expectativa del Osnabrück y encontrar continuidad durante toda la temporada. El préstamo hasta el cierre de la campaña 2026-27 le dará un nuevo escenario para competir, mientras el PAOK conserva su vínculo hasta junio de 2028.

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