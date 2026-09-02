Alfredo Talavera explica que Rafa Márquez lo dejó fuera de su cuerpo técnico en el Tri: “Ya tenía otros entrenadores”

Alfredo Talavera aclaró porqué no se unió al cuerpo técnico de Rafa Márquez (USA TODAY/Kirby Lee via REUTERS)

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La Selección Mexicana empezará una nueva era bajo la dirección de Rafael Márquez. El ex jugador y capitán del Tri encabezará el proyecto para el Mundial 2030 y encabezará una transición generacional de jugadores; recientemente la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer el cuerpo técnico que acompañará a Rafa.

En la portería, el Káiser estará acompañado por Xabier Mancisidor, noticia que generó asombro entre la afición mexicana y expertos, pues se esperaba que estuviera acompañado por algún ex portero mexicano.

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Alfredo Talavera, ex arquero profesional, relató su versión sobre la razón por la que no llegó a la Selección Mexicana como entrenador de porteros en la nueva etapa de Rafa Márquez como director técnico.

¿Por qué Alfredo Talavera quedó fuera del cuerpo técnico de Rafa Márquez?

¿Por qué Alfredo Talavera quedó fuera del cuerpo técnico de Rafa Márquez? (REUTERS/Pedro Nunes)

En entrevista para Tricolor al Día de TUDN, Talavera aclaró qué ocurrió ante la posibilidad de integrarse al cuerpo técnico de Márquez, algo que al final no sucedió. Lo primero que reveló fue que Rafa fue claro al explicarle que entre sus opciones, Talavera ocupaba la tercera opción para unirse al Tricolor.

Y los perfiles de otros ex porteros le llamó la atención, por lo que Márquez priorizó esta situación para formar el cuerpo técnico que lo acompañará a lo largo de este proceso.

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El ex arquero de Pumas se sinceró y dejó en claro que habló con el técnico para aclarar este panorama, con ello tomó una decisión de seguir adelante con otros proyectos en las categorías inferiores. Agradeció la honestidad del estratega para dejarlo fuera del proyecto.

Talavera se unió a la selección mexicana en categorías menores (REUTERS/Henry Romero)

“Sin ser tan meticuloso en ciertos temas, te puedo ser muy claro que Rafa en ese momento me dijo que él ya tenía vistos a otros entrenadores, y que bueno, yo iba a ser la tercera opción, se lo dije agradecido, primero por tomarme la llamada y segundo por aclararme ese tema, así puedo yo tener libertad de decidir qué hacer en ese entonces. Estoy tranquilo con esa parte y ahora más tranquilo viendo la experiencia que tiene del nuevo entrenador, pues hasta ganas me dan de entrenar con él”.

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Talavera también habló sobre Xabi Mancisidor, quien finalmente será el entrenador de porteros del Tri.

“La verdad que mis respetos para Mancisidor que ha hecho espectacular las cosas, al final es un proceso mundialista y con un cuerpo técnico mexicano con gandes estrellas, jugadores, excompañeros y grandes seres humanos, me da gusto que esté compartiendo y que defienda la bandera mexicana”, dijo Talavera sobre Mancisidor.

Además, Alfredo Talavera destacó que Raúl Tala Rangel lleva mano para el nuevo proceso de cara al Mundial 2030.

Andrés Guardado se unió al cuerpo técnico de Rafa Márquez

“Sobre todo en este Mundial pasado, yo tenía mi gallo, el Tala Rangel, por obvias razones también (Luis Ángel) Malagón que tenía un alza impresionante, haciendo muy bien las cosas y estaba Carlos (Acevedo), pero ahora, para el siguiente Mundial, los que están ahora pueden incluso quedar fuera por la edad. Desde ahora hay qué probar a los jóvenes que vienen como (Óscar) García del León, otros porteros ya también tienen cierta edad, por lo que vivimos en este Mundial, entra Raúl, joven y con cualidades, eso se busca para el siguiente Mundial y no quedarnos cortos, desde ahorita tenemos qué ver al portero que llegará con edad y proyección para 2030”, concluyó Talavera.

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Rafa Márquez presenta a su cuerpo técnico en Selección Mexicana

Rafael Márquez presentó a su cuerpo técnico de la Selección Mexicana para el ciclo rumbo al Mundial de 2030. El grupo, con experiencia en Copas del Mundo, Champions League, Premier League y otras ligas de Europa, acompañará al exdefensor en su primera etapa al frente del representativo nacional.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los especialistas que integraron el equipo de trabajo de Márquez: Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros, y Pol Lorente como preparador físico.

(Ilustración: Jesús Aviles)

El nuevo proyecto debutará durante las próximas fechas FIFA, con una gira de cuatro partidos por Estados Unidos. México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore; a Perú el 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey; a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

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La integración del cuerpo técnico marcó el inicio de una nueva etapa después del Mundial de 2026, torneo que dejó buenas sensaciones en torno a la Selección Nacional. El plan de trabajo reunió perfiles de distintas generaciones, con experiencia en selecciones y clubes de alto nivel.