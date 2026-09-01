México

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Policías liberaron al chofer y detuvieron a los presuntos responsables cuando trasladaban la mercancía a otro vehículo en el municipio de Ixtlahuaca

Las autoridades mexiquenses señalaron que el crimen ocurrió en el municipio de Atlacomulco. Crédito: FGJEM
Las autoridades mexiquenses señalaron que el crimen ocurrió en el municipio de Atlacomulco. Crédito: FGJEM
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Un juez con sede en el Estado de México vinculó a proceso a 12 adultos y un menor de edad por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés contra un chofer, a quien habrían privado de la libertad para robar un tráiler cargado con 2 mil 850 cajas de vino tinto, el pasado 22 de agosto de 2026 en la autopista Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial las pruebas recabadas durante la investigación. Tras el análisis del caso, el juez impuso prisión preventiva a los procesados y otorgó tres meses para la investigación complementaria, en un proceso que podría derivar en penas de hasta 90 años de prisión.

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Los vinculados a proceso son Juan Carlos “N”, Aaron “N”, Christian “N”, Juan Jesús “N”, Luis Ángel “N”, Ernesto “N”, Irvin Arit “N”, Edgar Uriel “N”, Alberto Benjamín “N”, Gabriel Alejandro “N”, Ignacio “N” y José De Jesús “N”, además del menor de edad cuya identidad se reserva conforme a la ley.

Dos hombres armados obligaron al chofer a desenganchar el portacontenedor

Según las indagatorias, la víctima viajaba a bordo de un tractocamión de la marca International, color blanco, acoplado a un portacontenedor que transportaba la mercancía. El vehículo permanecía estacionado en la autopista cuando, según la FGJEM, Luis Ángel “N” e Irvin Arit “N” lo abordaron portando armas de fuego.

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Los presuntos responsables amenazaron al chofer y lo obligaron a desenganchar el portacontenedor del tractocamión. Después lo privaron de la libertad y lo trasladaron a bordo de un vehículo Mazda, mientras el resto del grupo se hacía cargo de la carga robada.

Policías estatales y municipales detuvieron a los responsables durante el traspaso del vino

Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), junto con policías municipales de Ixtlahuaca y Jocotitlán, recibieron una alerta sobre el robo en proceso. Las corporaciones ubicaron la unidad robada en la calle 59 C, casi esquina con la carretera San Pablo de los Remedios, en la colonia San Pedro de los Baños, municipio de Ixtlahuaca.

En el lugar, los oficiales sorprendieron a los sujetos mientras realizaban maniobras de traspaleo de las cajas de vino hacia otro vehículo. Durante el operativo, las autoridades localizaron y liberaron al chofer secuestrado, que permanecía a bordo del Mazda utilizado para su traslado.

Dos personas de espaldas, con sudaderas oscuras y pantalones vaqueros, están esposadas con grilletes de metal en las manos. Fondo blanco y suelo gris.
Fueron detenidos tras ser descubiertos transfiriendo la mercancía a otros vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la detención de los 13 implicados, las corporaciones aseguraron cinco vehículos adicionales relacionados con los hechos. Los sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario de la zona, donde quedaron a disposición del juez que resolvió su vinculación a proceso.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770 para que quien reconozca a los detenidos como probables implicados en otros hechos delictivos pueda denunciarlos.

La FGJEM también actuó contra el robo de camiones de carga en Cuautitlán Izcalli

El caso se suma a otras acciones de la FGJEM contra el robo de mercancías transportadas por camiones de carga en la entidad. El 6 de julio de 2026, la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra seis hombres por el secuestro exprés de dos personas a bordo de un camión de carga con paquetería.

Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2026, cuando un hombre y una mujer fueron privados de la libertad mientras circulaban por la colonia Santa María Guadalupe, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, a bordo de una unidad con caja seca color blanco.

Un vehículo gris cerró el paso a la unidad en la colonia Santa María Guadalupe; tres de los imputados descendieron armados y sometieron al conductor. Crédito: FGJEM
Un vehículo gris cerró el paso a la unidad en la colonia Santa María Guadalupe; tres de los imputados descendieron armados y sometieron al conductor. Crédito: FGJEM

Según indagatorias oficiales, un vehículo color gris cerró el paso al camión y de él descendieron Jesús Eleazar “N”, José de Jesús “N” y César Alan “N”, quienes portando un arma de fuego sometieron al conductor. Los sujetos trasladaron a las víctimas hacia la parte trasera del vehículo gris, conducido por Gerardo “N”, en el que también viajaba Víctor Manuel “N”.

Los seis detenidos despojaron a las víctimas de sus pertenencias y las abandonaron en calles del mismo municipio, tras huir con la mercancía y el camión sustraído.

Luego de la investigación, la fiscalía mexiquense obtuvo de un juez las ordenes de aprehensión y procedió a ejecutarlas.

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