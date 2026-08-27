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Esta fue la reacción de Esteban Solari a la llegada del Chino Huerta a Pumas

La directiva universitaria apostó fuerte por su retorno, en la búsqueda de reconexión con la afición que lo recibió con gran ilusión

Tras un paso complicado por Bélgica, el delantero mexicano volvió con contrato multianual y el respaldo del Tano, quien lo perfila como extremo izquierdo tras las bajas de Jordan Carrillo y Sebastián Córdova. (Especial)
Tras un paso complicado por Bélgica, el delantero mexicano volvió con contrato multianual y el respaldo del Tano, quien lo perfila como extremo izquierdo tras las bajas de Jordan Carrillo y Sebastián Córdova. (Especial)
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El regreso de César “Chino” Huerta a Pumas ha despertado un enorme entusiasmo dentro del entorno universitario.

Tras un paso complicado por Bélgica, el atacante mexicano vuelve con la intención de recuperar protagonismo y convertirse en referente ofensivo en la Liga MX.

César “Chino” Huerta regresa a Pumas tras su paso por Bélgica y apunta a recuperar protagonismo en la Liga MX. (Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports)
César “Chino” Huerta regresa a Pumas tras su paso por Bélgica y apunta a recuperar protagonismo en la Liga MX. (Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports)

La afición lo recibió con ilusión y la directiva apostó fuerte por su reincorporación. Para el técnico Esteban Solari, la llegada del Chino representa mucho más que un fichaje: es la oportunidad de reforzar la identidad del equipo y sumar desequilibrio en un semestre marcado por las bajas.

La primera reacción de Solari ante el regreso del Chino

El estratega argentino fue abordado por aficionados y medios fuera de la cantera y respondió con sencillez. Su respuesta, “Todos felices, sí. Gracias”, se convirtió en el reflejo de un ambiente positivo en torno al regreso del jugador.

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Con ese gesto, el “Tano” transmitió confianza y respaldo, mostrando que tanto el vestidor como la tribuna comparten la misma expectativa: el regreso del Chino es un acierto para la institución.

Esteban Solari afirmó “Todos felices” ante el regreso de Huerta, reflejando el ambiente de unidad en Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Esteban Solari afirmó “Todos felices” ante el regreso de Huerta, reflejando el ambiente de unidad en Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su reacción, sencilla pero significativa, reforzó la narrativa de unidad en torno al regreso de Huerta, un futbolista que ya había dejado huella en el club y que ahora vuelve con mayor madurez.

¿Cómo influyó el Tano en la llegada de Huerta?

El propio jugador reconoció que la intervención del técnico fue más que determinante para su regreso. “Sí, hablé con Solari y me mostró las ganas de querer contar conmigo”.

César también destacó: Eso me deja contento, el que Pumas haya pujado muy fuerte por mí”. Estas palabras revelan que el convencimiento no fue únicamente económico o institucional, sino también personal.

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César Huerta explicó que habló con Solari y que la confianza del entrenador resultó determinante para decidir volver al Club Universidad Nacional. (Foto: Erich Schlegel-Imagn Images)
César Huerta explicó que habló con Solari y que la confianza del entrenador resultó determinante para decidir volver al Club Universidad Nacional. (Foto: Erich Schlegel-Imagn Images)

En este sentido, la confianza transmitida por Esteban fue clave para que Huerta dejara atrás su sueño europeo y apostara por un proyecto sólido en México.

El entrenador auriazul se convirtió en el puente entre la ilusión del jugador y la necesidad del club, mostrando un proyecto ambicioso en el que el Chino sería protagonista.

El nuevo esquema de Pumas con el fichaje

Solari lo proyecta como extremo izquierdo en su 4-4-2, complementando a Uriel Antuna por derecha.

  • Aporte ofensivo: gran velocidad, amagues y capacidad de asistir.
  • Equilibrio táctico: el mediocampo con Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla se mantiene sólido.
  • Posible debut: Jornada 8 ante Chivas, partido simbólico por ser el club que lo formó.
El Tano proyectaría al Chino por la banda izquierda para explotar todas sus cualidades y encontrar buenas asociaciones con Juninho, Morales y Antuna. (Foto: Simon Fearn-USA TODAY Sports)
El Tano proyectaría al Chino por la banda izquierda para explotar todas sus cualidades y encontrar buenas asociaciones con Juninho, Morales y Antuna. (Foto: Simon Fearn-USA TODAY Sports)

Este rol le permitirá recuperar protagonismo y convertirse en referente nuevamente, mientras el Tano gana variantes tácticas para enfrentar un Apertura 2026 complejo. La expectativa es que Huerta aporte goles, asistencias y liderazgo.

Así, el Chino regresa con ilusión, contrato multianual y la posibilidad de convertirse en símbolo de identidad universitaria. Solari, por su parte, suma un refuerzo que puede marcar diferencia y reconectar a Pumas con su afición.

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